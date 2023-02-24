Die Welt: «сыты Германией по горло» — немцы всё чаще эмигрируют по политическим причинам

За последнее десятилетие из Германии эмигрировало около 2 млн человек, пишет Die Welt. Как отмечает эксперт по миграции Марлис Тиссен, основными мотивами немцев являются воссоединение с родственниками, смена климата, а также уход от налогов. Также Тиссен отмечает, что в последнее время всё больше немцев эмигрируют, поскольку «уже сыты Германией по горло».

За последние десять лет из Германии уехало около 2 млн человек, пишет Die Welt, ссылаясь на исследование от 2019 года. Отмечается, что тогда эмиграция в основном объяснялась экономическими причинами: примерно 60% всех уехавших сделали это из-за карьеры. Однако в последнее время в Германии становится всё более популярным новый тренд: эмиграция по политическим мотивам.

Как отмечает издание, дополнительная проблема состоит в том, что официальные данные по эмиграции не до конца объективны. Многие эмигранты не сообщают о своём отъезде в соответствующие органы, а следовательно, не попадают в статистику. Отмечается, что часть людей делает это сознательно, а некоторые просто забывают о том, что необходимо сообщать о своём отъезде.

По словам эксперта из консалтинговой компании Expat Consult Марлис Тиссен, в последние годы одной из частых причин отъезда немцев из Германии стала ситуация с коронавирусом. Тиссен отмечает, что за годы изучения эмиграции она выделила несколько основных причин отъезда немцев из своей родной страны: кто-то уезжает, потому что имеет за рубежом родственников или друзей, кто-то стремится попасть в страну с более умеренным климатом. Кроме того, многие граждане ФРГ эмигрируют из-за высоких налогов.



«Однако всё чаще встречаются ситуации, при которых люди говорят: я сыт по горло Германией: наша политика меня раздражает, сейчас я выберу три страны и осяду в той, где легче всего получить визу», — приводит издание слова Тиссен. Ещё один эксперт по эмиграции из организации Rapahelswerk Ренато Альбрехт также отмечает, что в последние годы в Германии стала чаще встречаться эмиграция по политическим мотивам. При этом Альбрехт отметил, что бывают случаи, когда люди возвращаются в ФРГ по политическим причинам: например после брексита в Германию вернулось много проживавших в Великобритании этнических немцев.