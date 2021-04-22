Times: утечка мозгов из России выросла в пять раз

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CNBC: «это моральное испытание» — Грета Тунберг призвала мир покончить с вакцинным неравенством CNBC
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Александрова обыграла Бенчич и пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
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Карацев на тай-брейке победил Бедене и вышел в 1/4 финала турнира ATP в Белграде
Россиянин Аслан Карацев одержал победу над словенцем Аляжем Бедене в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сербском Белграде.
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Переговоры Путина и Лукашенко продлились около четырёх часов
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырёх часов.
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Гендиректор «Арсенала»: нам надо восстанавливать репутацию после ситуации с Суперлигой
Генеральный директор лондонского «Арсенала» Винай Венкатешам на встрече с болельщиками признал, что клуб ошибся, вступив в европейскую футбольную Суперлигу.
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В АТОР рассказали о ценах в гостиницах Крыма и Кубани
Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила об отсутствии сильного повышения цен на размещение в гостиницах Крыма и Краснодарского края после закрытия авиасообщения с Турцией.
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В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ответных мер на санкции
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона обсуждает с Россией контрмеры, принятые Москвой в ответ на санкции со стороны Штатов.
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Аршавин считает, что для Санкт-Петербурга не составит труда провести дополнительные матчи Евро-2020
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о возможном проведении в Санкт-Петербурге дополнительных матчей предстоящего чемпионата Европы — 2020.
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Аршавин оценил перспективы сборной России на Евро-2020
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020.
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«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем
Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании нового соглашения со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
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В Москве задержаны трое полицейских по подозрению в получении взятки
Следователи задержали троих сотрудников полиции в Москве по подозрению в получении взятки в размере 12 млн рублей.
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В Екатеринбурге состоялась первая совместная тренировка парадных расчётов ЦВО
В Екатеринбурге состоялась первая совместная тренировка парадных расчётов Центрального военного округа.
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Синоптики рассказали о непогоде в Челябинской области в конце апреля
Метеорологи сайта Gismeteo рассказали о непогоде в Челябинской области в конце апреля.
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В Керчи рассказали о работе по реставрации Митридатских лестниц
В Керчи рассказали о работе по ремонту и реставрации Митридатских лестниц.
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В Федерации независимых профсоюзов оценили идею продления майских праздников
Представитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков оценил возможность продления майских праздников в России.
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Директор московской школы оценила ситуацию с дистанционным образованием
Директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина оценила ситуацию с дистанционным образованием.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни.
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В Турции за сутки выявили 54 791 случай коронавируса
В Турции за прошедшие сутки зафиксирован 54 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Челябинской области обезвредили ОПГ
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска ГУ МВД по Челябинской области обезвредили ОПГ, заявили в пресс-службе регионального полицейского главка.
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Эколог рассказал о факторах, негативно влияющих на природу
Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.
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Спасатели предупредили о заморозках в Крыму
Спасатели предупредили о заморозках в степных и предгорных районах Крыма.
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Лукашенко заявил о согласовании с Россией большинства интеграционных карт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали 26—27 интеграционных карт.
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«Атлетико» победил «Уэску» и вернулся на первое место в Примере
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Уэской» в матче 32-го тура испанской Примеры.
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Эксперт рассказал о Московском академическом экономическом форуме
Член президиума Вольного экономического общества России, главный редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении», член экспертного совета по высшему образованию при комитете Госдумы по образованию и науке Роман Голов рассказал о Московском академическом экономическом форуме, который пройдёт 26—27 мая.
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ЦСКА победил «Авангард» и вышел вперёд в финале Кубка Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» во втором матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина.
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Эксперт рассказал о мерах защиты от социальной инженерии
Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов рассказал о мерах защиты от социальной инженерии.
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Рахимич заявил, что готов помочь Оличу в ЦСКА
Тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал информацию о желании главного тренера московского ЦСКА Ивицы Олича пригласить его в свой штаб.
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В администрации США оценили выступление Путина на саммите по климату
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин на саммите по климату изложил прогрессивные идеи, которые позволяют работать сообща.
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Эколог прокомментировал работу по вопросам климата в России
Эколог, председатель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын прокомментировал работу властей России по вопросам климата.
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Эксперт дал рекомендации по оформлению ипотеки
Директор Института нового общества Василий Колташов дал рекомендации по оформлению ипотеки.
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В рамках ПМЭФ будет работать Гостиная губернаторов
На Петербургском международном экономическом форуме будет работать Гостиная губернаторов — специальная площадка для делового общения с главами регионов.
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Лукашенко оценил призыв Киева сменить площадку переговоров по Донбассу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смена площадки переговоров по урегулированию в Донбассе требует согласия со стороны всех вовлечённых в этот процесс.
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В Татарстане прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 215 133 человека, в том числе за последние сутки — 5502.
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«Аталанта» в меньшинстве упустила победу над «Ромой» в Серии А
Бергамская «Аталанта» и римская «Рома» сыграли вничью в матче 32-го тура итальянской Серии А.
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СМИ: ЦСКА может подписать Чорлуку по инициативе Олича
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность приглашения в команду защитника и капитана столичного «Локомотива» Ведрана Чорлуки.
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В Кургане задержали подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя
В Кургане задержали участников преступной группы, подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя.
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Кардиолог рассказал подробности о стрессовой кардиомиопатии
Кардиолог Юрий Кремнев рассказал подробности о стрессовой кардиомиопатии, основными симптомами которой считаются боль в груди, одышка, учащённое сердцебиение и слабость в ногах.
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Речь Макрона на саммите по климату прервали для выступления Путина
Организаторы онлайн-саммита по климату вывели президента России Владимира Путина в прямой эфир, прервав речь французского лидера Эммануэля Макрона.
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Линекер разочарован заявлением «Барселоны» по Суперлиге
Бывший нападающий сборной Англии по футболу, а ныне журналист и телеведущий Гари Линекер высказал мнение об официальном заявлении каталонской «Барселоны» по ситуации с европейской футбольной Суперлигой.
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Авиация ВВО отработала полёты на дальние расстояния
Лётчики истребительного авиаполка Восточного военного округа в Забайкальском крае отработали максимально допустимые по дальности и времени полёты.
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Публицист Холмогоров высказался об избирательной системе США
Публицист Егор Холмогоров в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал избирательную систему в США.
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Журова: музыка Чайковского — самый приемлемый вариант замены гимна на ОИ
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
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Шульгин заявил о планах Запада убрать Асада с политической арены
На Западе продолжают вынашивать планы убрать президента Сирии Башара Асада с политической арены, отметил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
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Лукашенко посоветовал Зеленскому учиться дипломатии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому научиться вести себя дипломатично.
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Ветеринар дал советы по профилактике бешенства у животных
Главный ветеринарный врач Рузаевской районной станции по борьбе с болезнями животных Олег Шумбасов дал советы по профилактике бешенства у питомцев.
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«Барселона» выступила с официальным заявлением по ситуации с Суперлигой
Каталонский футбольный клуб «Барселона» выступил с официальным заявлением по ситуации вокруг европейской футбольной Суперлиги.
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Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил Словакию за решение выслать трёх российских дипломатов «в знак солидарности» с Прагой.
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СМИ: Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить Элвира Рахимича в тренерский штаб клуба вместо Василия Березуцкого.
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В РФПИ оценили тренд на расчёты в национальных валютах
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил тренд на расчёты в национальных валютах.
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В Госдуме прокомментировали заявление Путина о готовности принять Зеленского в Москве
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента России Владимира Путина о готовности принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве.
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Во Франции заявили о прохождении пика третьей волны коронавируса
Франция, вероятно, прошла пик третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19, отметил премьер-министр страны Жан Кастекс.