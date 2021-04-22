Times: утечка мозгов из России выросла в пять раз

Число ежегодно уезжающих за границу российских учёных и других высококвалифицированных специалистов увеличилось в пять раз, сообщает The Times со ссылкой на главного учёного секретаря Российской академии наук Николая Долгушкина. По его словам, утечка мозгов может поставить под угрозу успех нацпроекта «Наука». Как отмечает издание, самыми популярными направлениями стали Великобритания, Германия и США, а также азиатские страны.

Число эмигрирующих из России учёных с 2012 года, когда Владимир Путин вернулся на пост президента, увеличилось в пять раз, заявил главный учёный секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин. Он предупредил, что утечка мозгов* ставит под угрозу успех финансируемого Кремлём нацпроекта «Наука», сообщает The Times.

Проект направлен на то, чтобы к 2024 году Россия вошла в пятёрку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам. Как утверждает издание, правительство России вложило в него «огромные суммы».

Долгушкин сообщил, что число ежегодно уезжающих за границу специалистов с 2012 года с 14 тыс. выросло почти до 70 тыс. в 2020 году. По его словам, эта тенденция наметилась ещё с момента распада СССР в 1991 году. «Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество учёных», — отметил он.

Результаты опросов показали, что Великобритания, Германия и США, а также азиатские страны являются одними из самых популярных направлений для учёных и других высококвалифицированных специалистов. Эксперты считают, что российских учёных вынуждают покинуть страну низкие зарплаты и угроза обвинений в шпионаже и государственной измене, число которых резко возросло с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, после четырёх лет пребывания в должности председателя правительства, отмечает The Times.

Ряд российских исследователей были обвинены или заключены под стражу по обвинению в передаче информации иностранцам. Согласно закону, введённому в 2012 году, любой, кто предоставляет информацию, «направленную против безопасности Российской Федерации», иностранной организации, может быть обвинён в государственной измене, даже если эта информация поступает из открытых источников. Критики считают, что Кремль одержим «шпиономанией».

В феврале сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН пожаловалась Владимиру Путину, что её зарплата за месяц составляет всего 25 тыс. рублей. Затем, как утверждает The Times, её посетили следователи, которые попытались выяснить, кто побудил её подать жалобу.

Многие учёные также возмущены новым законом, который обязывает их получать лицензию правительства на чтение лекций или участие в дискуссиях, которые не организуются государством, пишет The Times.

* В Кремле не видят ничего трагичного в отъезде российских учёных из страны, так как это не всегда отток, а чаще миграция, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (прим. ИноТВ).