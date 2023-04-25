FAZ: качество воздуха в большинстве стран Европы сильно ниже нормы

90% жителей европейских городов дышат воздухом с повышенным содержанием вредных веществ, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на отчёт организации EEA. Согласно данным EEA, загрязнение воздуха в Европе ежегодно приводит к 1200 преждевременных смертей среди несовершеннолетних.

Всё более высокий уровень загрязнения воздуха во многих странах Европы опасен не только для взрослых, но и для детей и подростков, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на результаты исследования европейского агентства по климату (EEA). Согласно отчёту, каждый год загрязнение воздуха в Европе является причиной 1200 преждевременных смертей среди несовершеннолетних, а также способствует развитию болезней в последующей жизни.

В EEA подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер по защите несовершеннолетних от последствий загрязнения воздуха, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению эксперта EEA Герардо Санчеза, важнее всего сокращать вредные выбросы в сферах, наиболее активно загрязняющих воздух, таких как промышленное производство, отопление и транспорт. Кроме того, полезной мерой стало бы увеличение площади зелёных насаждений в районе школ и детских садов.

Несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, количество вредных элементов в воздухе многих европейских стран сильно превышало нормы, рекомендованные ВОЗ, пишет Frankfurter Allgemeine. Особенно напряжённая ситуация в городах: согласно данным EEA, 90% жителей европейских городов дышат воздухом с повышенным содержанием вредных веществ.