Die Welt: «климатическая истерия» элит погружает Германию в экономический кризис

Из-за высоких налогов и цен на энергию из Германии бежит бизнес, сообщает Die Welt. 96% немецких предпринимателей убеждены, что в стране уже началась деиндустриализация. Но элиты в Берлине охвачены «морализаторской и климатической истерией». Их не волнует ничего, кроме защиты окружающей среды. А это неизбежно приведёт к экономической катастрофе, предостерегает автор статьи Ульф Пошардт.

В Германии назревает экономический кризис, и вскоре он может достичь «силы урагана», пишет Die Welt. Но «незрелые либеральные элиты» в Берлине и СМИ говорят только об одном: защите окружающей среды. Тем времен из страны уходят предприятия. При этом рост цен на энергию ускоряет деиндустриализацию. А автомобильную промышленность фактически уничтожают, рассказывает автор статьи Ульф Пошардт.

В немецком коалиционном правительстве торжествуют «постматериальные ценности» и «морализаторская истерия», продолжает издание. Академические элиты считают, что заниматься рыночной экономикой — это дело для правых политических сил, что предпринимательство устарело. Волнуют же их только внутриполитические и внешнеполитические темы с моральным компонентом. И с такими идеями Берлин попадает в Европе во всё большую изоляцию. Одно за другим правительства стран — членов ЕС смещаются в центр или же вправо.

«Что же случится, если 5 ноября 2024 года президентом США изберут Дональда Трампа?» — задаётся вопросом автор. Наверняка он продолжит свою политику под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» и отвернётся от «ворчливых всезнаек из Европы», ведь он, «как Путин и Си, понимает только язык силы». В результате Берлину и Брюсселю придётся самостоятельно искать своё место в глобальной конкурентной борьбе систем. «И какие у нас перспективы? — задаётся вопросом Пошардт. — Никаких, если мы продолжим в том же духе».

Германия всегда охотно пряталась за широкими плечами США и при этом — из-за свойственных ей «нарциссических перекосов» — с такой же охотой и озлоблением критиковала американцев. Но самостоятельно Берлин не смог добиться никаких существенных подвижек в оборонной сфере. В экономическом же плане ФРГ сильно зависит от Китая и может позволить себе ввести санкции против главных покупателей своего товара только ценой раскола собственного общества.

Сейчас в Германии почти четверть предпринимателей регулярно думают о том, чтобы продать свою компанию. Почти все бизнесмены (96%) убеждены в том, что в стране началась деиндустриализация. При этом о проблеме известно уже годами. Но вместо сокращения бюрократического аппарата на региональном, национальном и европейском уровне появляется всё больше ограничений, отягчающих налоговое бремя для предпринимателей.

Пока что в стране царит «обманчивое спокойствие». И всё потому, что речь идёт о «ползучей катастрофе», поясняет автор: «Климатическая же истерия — это часть буржуазного недержания, которое не отражает главную заботу населения. Уже давно большая часть низшего и среднего класса опасается снижения уровня жизни». В связи со всем этим немецкое общество и политики должны найти путь возвращения в реальность, которая будет подпитываться не только «нарциссическими мечтами и морализаторскими фантазиями». «Нужно в очередной раз сказать: «Это экономика, дурак». Реалистично ли такое? На данный момент скорее нет», — заключает Пошардт.