Американский политолог: США и Китай не несут угрозы существованию друг друга — если только не станут ввязываться в войну

Ни Китай, ни США не представляют экзистенциальной угрозы друг для друга: каждая из этих стран «слишком велика» для того, чтобы её могла «изменить или контролировать» другая, заявил американский политолог Джозеф Най — младший в беседе с Global Times. По его словам, единственный способ, которым США и Китай могут уничтожить друг друга, — это если они «ввяжутся в войну», подобную Первой мировой, которую великие европейские державы хотели закончить «к Рождеству» и которая привела к краху четырёх империй.

Китай не представляет экзистенциальной угрозы для США — реальная опасность для существования США заключается в возможности «ввязаться в войну», заявил Джозеф Най — младший, бывший декан Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди, являющийся автором термина «мягкая сила». Китайская газета Global Times побеседовала с политологом на мероприятии, посвящённом выходу его новой книги «Мягкая сила и конкуренция великих держав: зыбучие пески в балансе сил между США и Китаем».

По словам Ная, с одной стороны, некоторые аспекты «мягкой силы» позволяют рассматривать её как инструмент конкуренции. Например, Китай поддерживает проекты в Африке, а инициатива «Один пояс — один путь» призвана сделать Китай более привлекательным. Аналогичным образом, поддерживая проект в Африке, Агентство США по международному развитию (USAID) стремится сделать более привлекательными США. Этот аспект «мягкой силы» может быть «частью противостояния». Это элемент конкуренции.

С другой стороны, «мягкая сила» включает в себя и такие аспекты, которые создают совместные выгоды, утверждает Най. «Когда Китай чувствует себя более привлекательным для США, а США чувствуют себя более привлекательными для Китая, — поясняет Най. — Это то, что повысит нашу способность к сотрудничеству. Наша способность конкурировать вполне очевидна. Сейчас её слишком много. Вопрос в том, как мы можем повысить нашу способность к сотрудничеству».

«Я верю в контакты между людьми — больше студентов, больше журналистов, больше туристов. Я думаю, что эти визиты в обоих направлениях полезны для развития «мягкой силы». Дело не в том, что человек не жалуется на другую страну, а в том, что он понимает другую страну. Труднее демонизировать других людей, если у вас действительно есть с ними личный контакт», — подчёркивает политолог.

По мнению Ная, американо-китайские отношения проходят через 10—20-летние циклы равновесия и разлада. Первые два десятилетия отношений с 1949 года характеризовались открытой враждебностью — США и КНР «даже воевали друг с другом на Корейском полуострове». Затем последовал период 1970-х и начала 1980-х годов, когда после встречи Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна США и Китай «сотрудничали из-за беспокойства по поводу Советского Союза». За этим с началом реформ Дэн Сяопина последовал период экономического сотрудничества. Он продолжался примерно до 2015 или 2016 года, после чего акцент стал делаться на соперничестве великих держав. Грубо говоря, эти разные периоды длились «по десятилетию или по два каждый», отмечает Най.

В настоящий момент отношения США и Китая уже шесть или семь лет переживают период соперничества великих держав. «Кто знает, потребуется ли нам одно или два десятилетия, чтобы это преодолеть. История не предопределена, и мы также можем совершать ошибки, принимая решения, которые толкают события в неправильном направлении. Я думаю, что в этот текущий период важно будет осознать, что конкуренции всё-таки не избежать. Но в конкуренции важно иметь границы, чтобы быть уверенными, что у нас есть постоянная связь друг с другом на самом высоком уровне, что мы понимаем, каковы красные линии друг у друга, а также понимаем, как избежать кризиса», — рассказывает политолог.

Най продолжает: «Я думаю, что нынешний период соперничества великих держав, вероятно, продлится около десяти лет, но никто не может быть в этом уверен. Но мы должны быть уверены, что в конечном итоге будем сотрудничать, чтобы не сбиться с пути».

Политолог убеждён, что ни Китай, ни США не представляют экзистенциальной угрозы друг для друга: «Китай слишком велик, чтобы США могли его изменить или контролировать. США слишком велики, чтобы Китай мог их изменить или контролировать».

«Единственный способ, которым мы можем уничтожить друг друга или, по сути, стать угрозой существованию друг друга, — это если мы ввяжемся в войну. Если оглянуться на историю, угроза, о которой думают некоторые люди в Америке, заключается в том, что Китай нападёт на США, как Япония напала на Пёрл-Харбор в 1941 году. На мой взгляд, это не та угроза, которую Китай представляет для США», — утверждает Най.

По его словам, нынешняя угроза больше похожа на ту, что была в 1914 году, когда великие европейские державы «думали, что к Рождеству их войска вернутся домой и всё прояснится». Вместо этого всё закончилось «четырьмя годами ужасной войны, унёсшей жизни более 10 миллионов человек и разрушившей четыре империи». С точки зрения Ная, экзистенциальная опасность состоит в том, что США и Китай допустят ошибку, подобную той, что была совершена в 1914 году.

Вот почему границы так важны для налаживания сотрудничества, подчёркивает политолог. «У нас будет больше встреч, подобных той, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели на Бали, более регулярных, а не случайных, на которых они укажут, что хотят, чтобы два общества, два правительства установили связь и границы», — подытоживает Най в беседе с Global Times.