TVE: из-за повышения уровня моря побережье Испании потихоньку сокращается

02:02
Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил мастерство Игоря Акинфеева в серии пенальти с «Краснодаром».
02:00
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины.
01:53
Сальдо: вода продолжает уходить в районах наводнения в Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды продолжает понижаться на территориях, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС.
01:49
Туктамышева: я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удаётся сохранять форму и избегать травм.
01:35
Российские военные начали санобработку в районах наводнения в Херсонской области
Специалисты Минобороны России начали санитарную обработку местности после снижения уровня воды в районах Херсонской области, которые были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.
01:27
СЭ: Кержаков ведёт переговоры с клубом из Сербии
Александр Кержаков в ближайшее время может возглавить один из клубов высшего дивизиона чемпионата Сербии.
01:20
Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова намерена выиграть много медалей для Франции
Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что готова выиграть много медалей для Франции.
01:17
Сальдо: всего с затопленных территорий в Херсонской области эвакуированы 7,1 тысяч человек
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала спасательной операции из затопленных районов региона было эвакуировано 7,1 тыс. человек.
01:09
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек
По меньшей мере десять человек погибли, 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии.
01:00
Федотов: считать сезон-2022/23 неуспешным для ЦСКА язык не повернётся
Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что считает сезон-2022/23 успешным для армейцев.
00:56
CNEWS: при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами
При мэрии Парижа создана рабочая группа по «сосуществованию» с крысами, которая призвана выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное присутствие в столице Франции грызунов.
00:42
ВСУ за сутки выпустили почти 40 снарядов по населённым пунктам ДНР
Вооружённые силы Украины выпустили за прошедшие сутки 38 снарядов по населённым пунктам ДНР.
00:41
Бабаев заявил, что один из пунктов контракта Дивеева — опция «в Европу»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в новом контракте защитника Игоря Дивеева с армейцами прописаны отступные определённых европейских команд.
00:28
El Universo: в Эквадоре женщина подала признаки жизни, когда её готовили к похоронам
В Эквадоре пожилая женщина подала признаки жизни, когда её готовили к похоронам. Как предполагается, женщина была в состоянии каталепсии, из-за чего врачи ошибочно констатировали её смерть. Об этом пишет издание El Universo.
00:25
Быстров назвал «ослом» футболиста «Краснодара» Олусегуна
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выразил недовольство игрой нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в cуперфинале Кубка России с ЦСКА.
00:19
Российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днём России
Российские космонавты на МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днём России.
00:17
«Специя» с Шомуродовым в составе проиграла «Вероне» и вылетела из Серии А
«Специя» потерпела поражение от «Вероны» в матче раунда плей-офф за право остаться в Серии А.
00:13
Опубликован сюжетный трейлер видеоигры Starfield
Компания Bethesda Softworks представила сюжетный трейлер своей новой видеоигры Starfield.
00:07
В Мелитополе прозвучал взрыв
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области.
23:56
Вернувшийся в Москву российский военный рассказал, что находился в плену больше года
Вернувшийся в Москву после обмена с Киевом российский военный рассказал RT, что находился в украинском плену год и три месяца.
23:53
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23
Группа технических наблюдателей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23.
23:46
Украинские войска обстреляли центр Токмака в Запорожской области из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.
23:43
Блогер напал на освобождённую из тюрьмы в России баскетболистку Грайнер в аэропорту
Американский комик и блогер Алекс Штейн обрушился с критикой на освобождённую из тюрьмы в России баскетболистку Бриттни Грайнер в международном аэропорту Далласа Форт-Уэрт.
23:30
Херш: больше половины населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что больше половины населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине.
23:22
Джокович после 23-го Большого шлема заявил, что готов продолжать творить историю тенниса
Сербский теннисист Новак Джокович заявил о готовности дальше творить историю после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года.
23:17
Мостовой не стал называть Акинфеева героем суперфинала Кубка России
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не считает вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева героем суперфинала Кубка России, потому что тот выполнял свою работу.
23:16
Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными приземлился в Москве
Самолёт с освобождёнными из украинского плена российскими военными приземлился в Москве.
23:11
«Фенербахче» в седьмой раз выиграл Кубок Турции по футболу
Футболисты «Фенербахче» обыграли «Истанбул Башакшехир» в финале Кубка Турции.
23:00
В Алёшкинском и Голопристанском районах Херсонской области затоплено три кладбища
На территории Алёшкинского и Голопристанского районов Херсонской области после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции затоплено три кладбища, однако размытие захоронений маловероятно.
22:54
Мостовой заявил, что Сперцян достоин звания лучшего полузащитника РПЛ
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну по праву дали награду как лучшему полузащитнику Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:50
Глава Калининградской области призвал компании из Белоруссии активнее работать в регионе
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал мнение, что белорусским производителям необходимо активнее заходить на рынок региона.
22:42
Титов предположил, что Акинфеев будет играть до 50 лет
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сможет играть до 50 лет.
22:41
Херш: контрнаступление ВСУ не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.
22:28
Губернатор Алиханов: Калининградская область может выйти на $1 млрд торговли с Белоруссией
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключил, что регион может выйти на годовой товарооборот в $1 млрд с Белоруссией.
22:24
Роша: конфликт с Соболевым закрыт, я без проблем пожму ему руку
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о конфликте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.
22:19
Пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге ликвидирован
Пожар в здании бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге ликвидирован.
22:08
SVT: представители НАТО, Турции и Швеции 14 июня обсудят членство королевства в альянсе
Представители Североатлантического альянса, Турции и Швеции 14 июня проведут встречу, в ходе которой стороны намерены обсудить прогресс королевства по вопросу присоединения к НАТО.
22:03
Червиченко заявил, что судья помогал ЦСКА в финале Кубка России
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный арбитр Владислав Безбородов в финальном матче Кубка России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» был на стороне москвичей.
21:58
Минпромторг: ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по Херсонской области после визита Мантурова
Вооружённые силы Украины после визита министра промышленности и торговли, вице-премьера России Дениса Мантурова в Херсонскую область ударили ракетой Storm Shadow по тому району, где он был.
21:50
Хуснуллин сообщил, что по поручению Путина посетил Новую Каховку и Корсунку
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что по поручению российского президента Владимира Путина посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области.
21:50
Федотов: признаём, розыгрыш для ЦСКА в Кубке России был очень хороший
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.
21:41
Зделар: важно, что ЦСКА выиграл Кубок через десять долгих лет
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался после победы над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.
21:41
Папский посланник: план Ватикана по урегулированию на Украине включает поездку в Москву
Спецпосланник Папы Римского Франциска по урегулированию кризиса на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что план Ватикана по урегулированию включает поездку в Москву.
21:39
Движение поездов после схода 15 вагонов в Белгородской области полностью восстановлено
Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошёл сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановили в полном объёме.
21:29
AFP: украинская армия лишилась большей части БМП Bradley в ходе контрнаступления
Солдаты одного из подразделений Вооружённых сил Украины рассказали, что они лишились большей части боевых машин пехоты Bradley в ходе контрнаступления.
21:28
Гинер: мы ждали Месси в ЦСКА — жаль, что он ушёл в Америку
Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, что нужно армейцам для борьбы с санкт-петербургским «Зенитом» в чемпионате России.
21:27
МЧС: в Петербурге произошёл пожар в здании бывшего следственного изолятора «Кресты»
В Санкт-Петербурге произошёл пожар в здании бывшего следственного изолятора «Кресты», расположенном на Арсенальной набережной.
21:13
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по многоквартирному дому в Шебекине
В распоряжении RT оказались кадры последствий удара Вооружённых сил Украины по многоквартирному дому в Шебекине Белгородской области.
21:12
Ионов объявил об уходе из «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов после поражения в суперфинале Кубка России от ЦСКА заявил, что покидает краснодарский клуб.
21:06
В Черногории завершилось голосование на выборах в парламент
В Черногории завершилось голосование на выборах в парламент страны (скупщину). Избирательные участки закрылись.