TVE: из-за повышения уровня моря побережье Испании потихоньку сокращается

За последние 30 лет темпы повышения уровня моря увеличились почти в два раза, сообщает TVE. В результате протяжённость испанского побережья потихоньку уменьшается, говорится в материале.

Протяжённость испанских побережий почти 8000 километров, и она постепенно сокращается. Потепление вод и таяние льдов — причины, приводящие к повышению уровня моря.



МАНУЭЛЬ ВАРГАС, учёный: (Оно считается) по вертикали, но ведь нужно перевести это в горизонтальную плоскость, так как при повышении уровня море углубляется в сушу, и мы теряем метры побережья.



За последние три десятилетия темпы увеличились вдвое. До начала 90-х уровень моря рос со скоростью 1,6 мм в год. С тех пор это процесс ускорился до 2,8 мм в год. Из-за нашего географического положения Испания оказалась в числе стран, которых эта проблема более всего затрагивает.



ПЕДРО СОРИЙА, представитель Greenpeace: На неё (Испанию. — ИноТВ) всё это окажет сильное влияние как из-за разрушения пляжей, которое уже происходит, так и из-за разрушения прибрежной инфраструктуры и строений.



МАНУЭЛЬ ВАРГАС: Будет утрачено биоразнообразие, одно из величайших богатств нашей планеты, которое по факту нам самим необходимо для выживания.



Также особенно проблематичными будут экстремальные метеорологические явления.



МАНУЭЛЬ ВАРГАС: Это происходит уже сейчас, при немного повышенном уровне моря. И влияние штормов, которые наблюдаются круглый год, станет более значимым, а ущерб от них будет становиться всё серьёзнее.



Эксперты настаивают на том, что сейчас приоритетным должно стать ускорение мер, направленных на то, чтобы затормозить воздействие на окружающую среду, поскольку в этом вопросе мы уже действуем с опозданием.



Дата публикации 11 июня 2023 года.