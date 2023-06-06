TVE: метеорологическая карусель — на фоне приближения очередного шторма Испанию продолжает заливать

19:16
Психолог Гладышева рассказала, как сохранить хладнокровие в экстренных ситуациях
Психолог Марина Гладышева объяснила, как выработать в себе реактивный навык реагирования в экстренных ситуациях, чтобы сохранить внутреннее равновесие.
19:15
Советский легкоатлет Тер-Ованесян: хочу установить мировой рекорд для категории 85-90
Советский легкоатлет Игорь Тер-Ованесян заявил о желании установить мировой рекорд для категории 85-90.
19:10
Мащенко поделился мнением о Неделе лёгкой атлетики в Москве
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко поделился мнением о Неделе лёгкой атлетики в Москве.
19:07
Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца
Суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.
19:07
Медведев: большинство детей мигрантов в России плохо знают русский язык
Более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
19:06
Власти Новой Каховки: есть риск заражения воды из-за затопления кладбища после ЧС с ГЭС
Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев в эфире «Радио России» заявил, что кладбище затоплено в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС, что может привести к заражению воды.
19:05
Сотомайор разорвал заднюю поверхность правого бедра в ходе забега на Никольской
Мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор рассказал, что получил травму в ходе забега на Никольской в рамках Недели лёгкой атлетики.
18:59
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога вновь объявлена в нескольких регионах Украины.
18:53
Reuters: администрация Байдена очень обеспокоена из-за разрушения Каховской ГЭС
Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена очень обеспокоена из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
18:51
Шольц заявил, что Россия несёт ответственность за ситуацию на Каховской ГЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, Россия несёт ответственность за ситуацию на Каховской ГЭС.
18:50
Высший совет ЛДПР поддержал выдвижение Чернышова на выборах мэра Москвы
Высший совет ЛДПР поддержал выдвижение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборах мэра Москвы, сообщает пресс-служба фракции.
18:43
Ялтинский «Рубин» будет проводить домашние матчи Второй лиги в Крыму
Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников сообщил, что клуб будет проводить домашние матчи в Крыму.
18:42
Путин поручил ввести черчение в школах России в следующем году
Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах страны в следующем году.
18:41
Гутерреш: не менее 16 тысяч человек лишились домов из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что по меньшей мере 16 тыс. человек потеряли свои дома из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.
18:36
Сальдо сообщил, что решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни.
18:36
Генсек ООН сообщил об отправке гумпомощи в подтопленные районы Херсонской области
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил об отправке гуманитарной помощи в подтопленные районы Херсонской области.
18:36
Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»
Полузащитник Анхель Ди Мария принял решение покинуть «Ювентус».
18:34
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 2,1% в 2023 году
В нынешнем году темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,1% на фоне повышения ставок и финансовых рисков, говорится в докладе Всемирного банка.
18:32
Детский психолог Лейкина объяснила, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой
Детский психолог Яна Лейкина рассказала, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой.
18:29
Опубликован топ самых высокооплачиваемых вакансий июня
Эксперты «Авито Работа» рассказали, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми на июнь 2023 года.
18:27
Bloomberg: госсекретарь США Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай
Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай.
18:26
Столичные парки подготовили мероприятия в рамках фестиваля «Музыка без границ»
Летний фестиваль «Музыка без границ» пройдёт в Москве с 6 по 15 июня. Столичные парки подготовили для посетителей насыщенную программу.
18:26
В лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года
В Московской области продолжается работа по противопожарному обустройству лесов. С начала 2023 года специалисты прочистили более 650 км просек.
18:26
Депутат Буцкая рассказала о работе института социальных нянь
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о развитии института социальных нянь в России.
18:26
Бывший глава поселения в Приморье обвиняется в мошенничестве
Бывший глава Ракитинского сельского поселения в Дальнереченском районе Приморского края обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
18:23
Президент ФНЛ Измайлов верит в хорошую посещаемость у ялтинского «Рубина» во Второй лиге
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказал мнение о выступлении ялтинского «Рубина» во Второй лиге.
18:23
Среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла на 4,3% за год
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области составила почти 50,2 тыс. рублей в марте 2023 года.
18:23
В Подмосковье более 1200 сирот обрели новые семьи с начала года
В Московской области более 1200 сирот обрели новые семьи с начала 2023 года. Для подготовки приёмных родителей в регионе работает 75 школ.
18:23
Специалист Васильева: Россия заботится о красоте русского языка для будущих поколений
Ольга Васильева, председатель попечительского совета Российской академии образования, заявила, что Россия заботится о красоте и чистоте русского языка ради будущих поколений.
18:18
Кравцов: инициатива об отмене домашних заданий для школьников требует обсуждения
Инициатива отменить домашние задания для учащихся школ требует всестороннего обсуждения, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
18:15
Путин поручил представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу
Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.
18:13
Белоруссия не попала в состав СБ ООН на 2024—2025 годы, избрана Словения
Белоруссия не попала в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024—2025 годы. На выборах победила Словения.
18:11
Писатель Константин Образцов объяснил интерес читателей к роману Толстого «Война и мир»
Писатель Константин Образцов прокомментировал интерес россиян к классической литературе, в частности к роману Л.Н. Толстого «Война и мир».
18:10
Карпов: Самошников успешно прошёл медосмотр в «Локомотиве»
Бывший защитник «Рубина» Илья Самошников успешно прошёл медобследование в «Локомотиве».
18:08
В Приморском крае открылся приём заявок на конкурс проектов для территориальных общественных управлений
Во Владивостоке стартовал приём заявок от территориальных общественных управлений (ТОСов).
18:04
В Новгородской области производство на бывшем заводе IKEA перезапустили под новым брендом
Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под брендом «Экстраверт».
18:02
Минобороны: населённый пункт Берховка находится полностью под контролем ВС России
Российское Минобороны сообщило, что населённый пункт Берховка в районе Артёмовска в ДНР находится полностью под контролем Вооружённых сил России.
17:59
В России продажи новых легковых машин показали рост на 112% в мае
Специалисты Ассоциации европейского бизнеса исследовали авторынок в России и выяснили, что продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих машин выросли на 112,1% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
17:59
Опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2023
На сайте проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество» опубликована деловая программа одноимённого пространства, которое будет работать на полях ПМЭФ-2023.
17:59
В Московской области из-за тёплой погоды раньше начался сезон земляники
Сезон земляники в Подмосковье начался раньше обычного на две недели.
17:59
В регионах России прошли акции в честь Дня эколога
Тематические акции в честь Дня эколога состоялись в ряде регионов России.
17:58
«Флот Республики Татарстан» приступит к полноправной работе в 2024 году
Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Фарит Ханифов сообщил, что вся татарстанская пассажирская флотилия начнёт работать в составе АО «Флот Республики Татарстан» в 2024 году.
17:57
В Минобороны России сообщили о ликвидации двух украинских Су-25 и одного Су-27 за сутки
Российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации два самолёта Су-25, Су-27 и два вертолёта Ми-8 ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
17:57
Власти заявили, что город Алёшки в Херсонской области практически полностью затоплен
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что город Алёшки практически полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС.
17:57
Защитник ЦСКА Мойзес признал, что «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ
Защитник ЦСКА Мойзес высказался о чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
17:53
Сальдо пообещал финансовую помощь всем пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовил указ об оказании финансовой помощи всем, кто пострадал в результате разрушений на Каховской ГЭС.
17:53
Запрет на посещение лесов в Омской области продлили до конца июня
Запрет на посещение лесов в Омской области продлён до конца июня для обеспечения пожарной безопасности.
17:53
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с
В Челябинской области до 8 июня ожидаются дожди и грозы, а также усиление ветра.
17:53
РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод «Волхонка» в Петербурге
Российский экологический оператор профинансирует объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Волхонка» в Санкт-Петербурге. Средства будут получены от размещения ценных бумаг РЭО.
17:53
Жителей Тюменской области предупредили о сильных ливнях, грозах, граде и ветре
Жителей Тюменской области предупредили о сильных ливнях, грозах, граде и ветре до 25 м/c.