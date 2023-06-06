TVE: метеорологическая карусель — на фоне приближения очередного шторма Испанию продолжает заливать

Гроза, град, сильный ветер, поваленные деревья и затопленные дороги — Испанию продолжает заливать дождями, сообщает TVE. Между тем, как отмечает канал, к стране приближается новый шторм «Оскар».

Завтра к нам придёт новый шторм под названием «Оскар», который принесёт на Канарские острова дожди и сильные ветра. А сегодня вечером дождь идёт в разных уголках страны, в таких регионах, как Кастилия-Ла-Манча или Мурсия.



МУЖСКОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Смотри, смотри, смотри. Какая жуть!



Водные потоки образовались этим вечером в разных частях Еклы в Мурсии. 60 литров на квадратный метр выпали всего за полчаса. Вода сметает всё на своём пути, поглощая стволы деревьев на этой оливковой плантации.



Менее чем в 200 километрах — схожая ситуация в Силесе, одном из муниципалитетов провинции Хаэн. Из-за воды его улицы стали непроходимыми.



Эта гроза застала врасплох жителей города Альбасете. Но дело не только в грозе. В Кастилии-Ла-Манча был полный набор: гроза, ветер и дождь. Двенадцать литров (на квадратный метр. — ИноТВ) выпали в городе Куэнка.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Сосну повалило. Мадрид.



Там (в автономном сообществе Мадрид. — ИноТВ) был зафиксирован этот дождь с градом. Между тем в самой столице — метеорологическая карусель: утром — солнце, вечером — дождь.



МУЖЧИНА: Вышел, одевшись по-летнему. Зонтик оставил. И промок до нитки.



ЖЕНЩИНА: Меня застало врасплох. Но я довольна.



Это танец климатических сценариев.



ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Этим утром солнце светило, грело.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Утром было так хорошо.



И так бывает каждое утро, по крайней мере в столице. Центрами нестабильности станут, прежде всего, северо-восток страны и Канарские острова, где будут сильные порывы ветра и дожди.



Дата публикации 05 июня 2023 года.