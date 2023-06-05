TVE: затопленные дороги, прерванные матчи и коллапс в городах — в Испании прошли сильные ливни

В большей части Испании прошли сильные ливни, которые в некоторых местах сопровождались градом, передаёт TVE. В результаты дороги превратились в бурные потоки, а в некоторых городах произошёл коллапс.
Затопленные дороги стали неожиданностью для многих водителей.
МУЖЧИНА: Особенно в воскресенье люди обычно переезжают из одного места в другое. И, разумеется, когда они здесь проезжают, то сталкиваются с перекрытыми дорогами, с сотрудниками Гражданской гвардии, которые попадаются то здесь, то там.
ЖЕНЩИНА: Я пыталась въехать (в город. — ИноТВ), но дорога перекрыта из-за воды. И там (указывает в другую сторону) ситуация тоже не особо лучше.
Также на Майорке, в Льюкмайор, прошёл вот такой град.
А это больница в городе Луго, известная в народе как HULA. Её затопило. Вода добралась до специальных помещений, несмотря на попытки персонала сдержать её. Водные заторы были настолько серьёзными, что в городе произошёл коллапс.
МУЖСКОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Хорошо, что я здесь не поехал.
То же самое в населённому пункте Боведа, в провинции Луго.
Улицы Саламанки превратились в настоящие бурные потоки. Дождь был настолько сильным, что на стадионе Эльмантико в Саламанке судье пришлось остановить матч до тех пор, пока не перестало лить.
Отдельные сильные грозы наблюдались на большей части страны.
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