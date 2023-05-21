Guardian: многотонные небоскрёбы и глобальное потепление тянут Нью-Йорк под воду

Большое яблоко постепенно тонет из-за огромного веса его многочисленных построек, пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование. Более того, по словам авторов доклада, погружение мегаполиса ускоряется из-за глобального климатического кризиса.

Нью-Йорк уходит под воду. И одной из причин тому является огромный вес его небоскрёбов, который повышает угрозу затопления мегаполиса из-за поднимающегося уровня моря, пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование.

Согласно отчёту экспертов, Большое яблоко, без всяких сомнений, тонет. Город, который никогда не спит, ежегодно оседает примерно на 1—2 мм. Причём некоторые его районы погружаются вдвое быстрее.

Всё это происходит на фоне повышения уровня моря, которое происходит в регионе примерно в два раза быстрее по сравнению со средним мировым значением. Омывающие Нью-Йорк воды поднялись примерно на 22 см с 1950 года, и к концу века крупные затопления могут происходить здесь в четыре раза чаще, чем сейчас, из-за глобального потепления.

«Крайне сконцентрированное население в размере 8,4 миллиона человек сталкивается с различной степенью опасности наводнения в Нью-Йорке», — предупреждают авторы исследования. Более того, по их мнению, аналогичная угроза будет нависать над многими другими прибрежными городами по всему миру по мере обострения климатического кризиса.

Негативную тенденцию усугубляют огромные объёмы нью-йоркской строительной инфраструктуры. По подсчётам исследователей, городские сооружения, в том числе знаменитые Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг, весят в общей сложности 1,68 трлн фунтов, что примерно эквивалентно весу 140 млн слонов, обращает внимание The Guardian.

Эта огромная масса давит на почву, на которой располагается Нью-Йорк. В то время как многие из самых больших зданий строились на твёрдой породе, такой как сланец, другие были возведены на смеси песков и глин, что усиливает эффект погружения, которое происходит по естественным причинам на большей части восточного побережья США.

«Это не то, из-за чего нужно сразу начинать паниковать. Но подобный непрерывный процесс увеличивает риск затопления в результате наводнения», — подчёркивает специалист Геологической службы США и руководитель нового исследования Том Парсонс.

«Чем мягче почва, тем больше давление от построек. Строительство таких больших зданий в Нью-Йорке не было ошибкой, но мы просто должны помнить, что каждый раз, когда там что-то возводится, земля ещё немного опускается», — добавил он.

В 2012 году на Нью-Йорк обрушился ураган «Сэнди», который затопил некоторые части метро и нанёс значительный ущерб, в том числе вызвав отключение электроэнергии. Девять лет спустя ураган «Ида» погрузил под воду некоторые районы города, в результате чего утонули несколько человек. Глобальное потепление сыграло заметную роль в том, что оба катаклизма носили столь разрушительный характер, считают учёные.

По мнению Парсонса, Нью-Йорк и другие прибрежные города должны учитывать эти факторы. «Постоянное воздействие морской воды может разъедать сталь и нарушать устойчивость зданий, чего явно никто не хочет. Кроме того, наводнение убивает людей, что, вероятно, вызывает наибольшее беспокойство», — отметил он.