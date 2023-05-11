Newsweek: повышение уровня моря вызывает всё больше штормов и ураганов в США и островных государствах

Эксперты предупреждают, что негативные последствия неуклонного повышения уровня моря на фоне глобальных изменений климата уже начали проявляться в виде увеличения количества мощных штормов и ураганов в США и других странах. При этом многие из крупнейших городов мира расположены на береговой линии или вблизи неё, что делает их особенно уязвимыми и может привести к угрозе затопления уже в нынешнем веке, сообщает Newsweek.

Повышение уровня моря, пожалуй, является наиболее серьёзным и ощутимым последствием усугубляющегося климатического кризиса, поскольку океан поглощает более 90% парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Это приводит к расширению объёма морской воды, пишет Newsweek.



Кроме того, по мере того как наша планета нагревается, ледники и ледовые щиты всё активнее тают, подпитывая океаны. Всё это происходит с угрожающей скоростью. И учёные опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля, если последствия изменения климата не будут немедленно ограничены, отмечается в статье

Подъём уровня моря лучше всего рассматривать как то, что рано или поздно всё равно произойдёт, заявил в интервью Newsweek Кевин Тренберт, ведущий учёный из Национального центра атмосферных исследований (NCAR) в Боулдере (штат Колорадо). По его словам, текущие темпы составляют примерно 4 мм в год, что за столетие достигнет около 40 см к 2100 году.



«Но рано или поздно мы доберёмся до двух футов и более. Даже если мы остановим глобальное потепление, сократив выбросы до нуля, уровень моря продолжит расти на протяжении столетий», — предупредил эксперт.



При этом даже небольшое повышение уровня моря может привести к затоплению и опустошению некоторых регионов. И если не принять меры, всего через несколько десятилетий мир может выглядеть совсем иначе, чем сейчас, подчёркивается в статье. Фактические последствия этого процесса уже ощутимы: повышение уровня моря может способствовать более разрушительным штормам и приливам воды во время сильных ураганов и тайфунов, многие из которых уже наблюдались в прибрежных районах.

По оценкам экспертов, это представляет серьёзную угрозу для расположенных в низменностях прибрежных районов и проживающих там людей. Поскольку уровень моря продолжает повышаться, прибрежные районы подвергаются риску затопления, береговой эрозии и засоления почв и водных источников.



Эрозия и наводнения могут нанести ущерб инфраструктуре домов и предприятий и даже вынуждают людей покидать свои дома. Районы, особенно подверженные риску повышения уровня моря, — это низменные прибрежные районы и небольшие островные государства, сообщила в интервью Newsweek Зита Себесвари, старший научный сотрудник Института окружающей среды и безопасности человека при Университете Организации Объединённых Наций (UNU-EHS).



Сюда входят, в частности, районы, расположенные вдоль восточного побережья США и побережья Мексиканского залива. Учёные предсказали, что уже к 2050 году уровень моря вдоль береговой линии США может подняться примерно на один фут. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications в апреле 2023 года, показывает, что повышение уровня моря там происходит «с беспрецедентной скоростью» по итогам наблюдений за последние 120 лет. Ожидается также, что к середине века число наводнений резко возрастёт, поскольку уровень моря продолжает повышаться.

Прибрежные районы других стран, особенно располагающиеся в низменностях, также находятся в опасности. По словам Себесвари, к числу наиболее уязвимых государств также относятся Бангладеш и Вьетнам, причём особенно подвержены риску дельты рек. Это связано с тем, что они являются наиболее важными сельскохозяйственными районами за счёт их плодородной почвы и там проживает большое количество людей. В частности, в опасности находятся районы, расположенные в дельте Нила, Меконга, Ганга и Миссисипи.



Многие из крупнейших городов мира также расположены на береговой линии или вблизи неё, что делает их особенно уязвимыми при повышении уровня моря. В число крупных городов, подверженных наибольшему риску, эксперты включают Нью-Йорк, Джакарту, Токио, Шанхай и Мумбаи. При этом Джакарта была названа «самым быстро тонущим городом мира» в отчёте за 2018 год. А в 2019 году эксперты Всемирного экономического форума предсказали, что к 2050 году этот город может уйти под воду, говорится в статье.



Группа американских экспертов по проблемам изменения климата также прогнозирует, что уровень воды вокруг Нью-Йорка к середине нынешнего века может подняться на 8—30 дюймов. И поскольку это один из самых густонаселённых городов мира, это может иметь разрушительные последствия, пишет Newsweek.



Калифорния также подвержена риску береговой эрозии из-за повышения уровня моря. При этом исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology в начале мая, показало, что сотни расположенных на побережье Калифорнии опасных объектов, включая различные очистные сооружения, а также предприятия газовой и нефтяной сферы, будут затапливаться всё чаще. А поскольку на фоне усугубления климатического кризиса наблюдается увеличение количества штормов и ураганов, опасные химические вещества с этих объектов могут загрязнять окружающую среду, отмечается в статье.



Негативные последствия повышения уровня моря уже начали проявляться в последние годы в виде резкого увеличения уровня воды во время штормов. В частности, во время шторма, который вызвал разрушительный тропический ураган «Сэнди», обрушившийся на Нью-Йорк 29 октября 2012 года, произошёл рекордный прилив воды в Ист-Ривер, что впоследствии вызвало наводнения, достигающие в некоторых районах высоты 14 футов, пишет Newsweek



По словам Тренберта, недавний ураган «Иэн» также выявил проблемы во Флориде. В более общем плане опасности подвергаются любые низменные районы во всех странах, которые когда-то считались отличными местами для жизни. Однако сейчас ситуация изменилась, подчёркивает эксперт: «Даже прибрежные районы, такие как Аляска, которые когда-то были защищены морским льдом, теперь имеют открытые воды и сталкиваются с прибрежной эрозией».



Большое количество штормов, усугубившихся из-за продолжающегося повышения уровня моря, также произошло в Новой Зеландии, говорится в статье. В частности, мощный шторм «Габриэль», обрушившийся на Новую Зеландию в феврале этого года, причинил огромный ущерб этому региону, отметил Тренберт.



По мнению Себесвари, малые островные государства, расположенные в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, также являются одними из наиболее уязвимых: «Эти страны имеют ограниченную территорию и часто расположены всего в нескольких метрах над уровнем моря, а это означает, что даже небольшое повышение уровня моря может иметь катастрофические последствия: источники пресной воды могут быть засолены, а наводнения могут происходить всё чаще и с более разрушительными последствиями».



По её словам, ярким примером могут служить Мальдивы, представляющие собой архипелаг низменных островов, где самая высокая точка находится всего в нескольких метрах над уровнем моря. Поскольку уровень воды поднимается, такие острова всё больше подвергаются риску сильных наводнений и даже могут быть частично затоплены.



Другие тихоокеанские островные государства, такие как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова, сталкиваются с такими же рисками. Продолжающееся повышение уровня моря вскоре может вынудить жителей уехать, а также нанести серьёзный ущерб экономике этих стран и поставить под угрозу утраты их уникальные культурные традиции, предупреждают эксперты.



Мальдивы — «самая плоская страна» на земном шаре. По прогнозам учёных, к 2100 году уровень моря может повыситься на 1,5 фута, и тогда до 77% территории этих островов уйдёт под воду. «В целом, повышение уровня моря представляет серьёзную угрозу для многих стран и территорий во всём мире, с потенциально разрушительными последствиями для людей и экономики», — предупредила Себесвари в интервью Newsweek.



По словам экспертов, многие районы, которые сейчас заселены, в долгосрочной перспективе будут потеряны. Лишь некоторым странам, по их оценкам, можно попытаться помочь при помощи различных технических средств, включая дамбы, которые способны остановить приток воды на несколько десятилетий.



Однако важнее всего остановить выбросы углекислого газа, которые и приводят к неизбежному потеплению, подчёркивает Тренберт. Большинство стран мира ратифицировали Парижское соглашение, целью которого является удержание повышения средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию (3,6 градуса по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем, напоминает Newsweek.



Но даже если выбросы парниковых газов получится когда-то полностью остановить, определённый ущерб планете уже был нанесён. Нам и нашим потомкам придётся напрямую сталкиваться с его последствиями, отмечают эксперты.



«Даже если мы немедленно прекратим выбросы парниковых газов, нам придётся сталкиваться с повышением уровня моря на протяжении столетий. Однако суммарные показатели, с которыми мы будем иметь дело, могут оказаться в наших руках, но только если мы решим действовать прямо сейчас», — заключила Себесвари в интервью Newsweek.