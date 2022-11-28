Canal 26: десятки городов Великобритании рискуют погрузиться под воду в ближайшие 80 лет

Десятки посёлков и городов Великобритании могут исчезнуть под водой уже в течение 80 лет из-за повышения средней температуры Земли, сообщает Canal 26 со ссылкой на некоммерческую организацию Climate Central. Кроме того, к 2100 году под водой могут также оказаться Бельгия, Германия, север Франции и половина Голландии.

Сейчас мы поговорим о некоторых последствиях изменения климата и повышения температуры планеты. Одним из этих последствий, по данным некоммерческой организации, может стать то, что часть Англии окажется под водой. Речь идёт о 80 годах, что не так уж и долго.

Вы, конечно, знаете, что при повышении температуры начинают таять ледники, а вода, выделяющаяся в результате таяния ледников, может затопить целый ряд городов. Так, десятки посёлков и городов Великобритании могут исчезнуть под водой в течение 80 лет. Одна из некоммерческих организаций пролила свет на эти действительно катастрофические возможные последствия изменения климата в регионе.

Согласно докладу организации, повышение температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведёт к затоплению центральных районов столицы. Кроме того, особенно уязвимо будет восточное побережье Англии. А при повышении температуры на 3 градуса под угрозой окажутся и другие части Великобритании.

По прогнозам организации, другие страны Европы также пострадают от разрушительных наводнений. Например, Бельгия, Германия, север Франции и половина Голландии могут исчезнуть под водой к 2100 году.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.