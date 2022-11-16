France info: «экологическая аномалия» — молодые французы не хотят заводить детей ради спасения планеты

Население Земли уже перешагнуло цифру в 8 миллиардов человек и продолжает расти, однако на фоне климатического кризиса всё больше молодых французов отказывается заводить детей. Как рассказывает France info, такое решение они объясняют желанием не навредить ещё больше планете, ресурсы которой небесконечны.

Во вторник человечество перешагнуло порог в 8 млрд жителей, а к 2050 году, по подсчётам ООН, эта цифра увеличится до 9,7 млрд, пишет France info. В то время как до 1800-х годов на Земле насчитывалось не больше миллиарда человек, население нашей планеты всего за 12 лет увеличилось с 7 до 8 млрд.

Для достижения нового порога в 9 млрд ему потребуется примерно 15 лет до 2037 года, что свидетельствует о снижении темпов демографического роста. В ООН предполагают, что к 2080-му число жителей планеты достигнет максимума в 10,4 млрд, который сохранится до конца века. Однако на фоне изменения климата всё больше молодых французов задаются вопросом о том, стоит ли заводить детей.

Титуан появился на свет, когда его родителям было по 24 года, — столько же, сколько ему сейчас. Молодому человеку пора решить, хочет ли он стать отцом, но у него уже готов ответ. «Я считаю, заводить детей — экологическая аномалия, — поделился он с французской газетой. — Сейчас нас слишком много, и родить ребёнка — это добавить ещё больше сверх этого».

Титуан отстаивает свои экологические убеждения и видит в своём выборе необходимую жертву. «По правде говоря, трудно заявлять, что у меня не будет детей, хотя на самом деле мне немного хочется их завести, — признаётся 24-летний француз. — У меня есть это немного эгоцентричное желание получить «мини-меня», увидеть рождение нового человека. Но я собираюсь лишить себя такого опыта, потому что думаю, что так лучше».

Парижанка Клемантина в 26 лет тоже не хочет рожать. Она не особо хотела заводить детей, а климатический кризис укрепил её в этом решении. «Даже при экономной жизни ресурсы планеты небесконечны, — утверждает она. — Чем больше народу, тем больше людей надо расселить, накормить и обогреть». По словам Клемантин, она бы не хотела создать «потенциального маленького суперпотребителя и суперзагрязнителя».

В то же время научное сообщество неоднозначно оценивает влияние демографического роста на изменение климата, отмечается в статье. При этом председатель ассоциации ответственной демографии Дени Гарнье уверен в негативных последствиях для экологии и выступает за самоограничение рождаемости. «Необходимо сделать так, чтобы рост численности населения прекратился быстрее, чем прогнозируется, — объясняет Гарнье. — Всё равно его ожидают в 2080 году. Мы бы также хотели, чтобы население сокращалось и вернулось к приемлемым для окружающей среды цифрам. На наш взгляд, это половина от того, что есть сейчас».

Другими словами, глава ассоциации предлагает вернуться к 4 млрд людей на Земле. Для этого он рассчитывает на более стимулирующие меры правительства, начиная с «ограничения семейного пособия двумя детьми». По словам Гарнье, один-два ребёнка на семью не нанесут вреда, но три и больше приведут к проблемам. Хотя, как напоминает France info, во Франции и почти по всему миру показатели рождаемости подают с 1960-х годах, сторонники снижения численности населения утверждают, что этого недостаточно.