Guardian: «рубеж уже пройден» — эксперты предупредили о необратимом таянии арктических льдов

В ближайшие годы Арктика может «окончательно» остаться без морского льда в летние периоды, пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование. По словам авторов доклада, этот процесс не удастся остановить даже в случае радикального сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Климатический кризис привёл к изменениям, которые ещё не так давно казались немыслимыми. В течение десяти лет Арктика может «окончательно» лишиться морского льда в летние периоды, и этот процесс уже нельзя повернуть вспять, пишет The Guardian со ссылкой на новый крупный доклад.

По словам авторов исследования, даже если выбросы, вызывающие нагрев планеты, удастся радикально сократить, обширные ледяные покровы на полюсах продолжат таять. Это вызовет повышение уровня моря и поставит под угрозу прибрежные города.

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — считает учёный Массачусетского университета и соавтор доклада Джули Бригам-Гретт.

«Этот рубеж уже пройден, поэтому следующее, чего нам нужно избегать, — это обрушение шельфового ледника в Антарктиде и дальнейшее разрушение ледяных систем в Гренландии. Мы не сможем запихнуть джина обратно в бутылку, как только они исчезнут», — добавляет эксперт.

Исчезновение морского льда откроет тёмный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать, а не отражать тепло, тем самым усиливая глобальное потепление. Это также изменит экосистему региона, навредив всем — от водорослей до крупных животных, таких как тюлени и белые медведи, которым морской лёд нужен для охоты.

ООН недавно предупредила, что не существует «надёжного пути», который позволит удержать температуру ниже согласованного порога в 1,5°C, поэтому к концу века температура, вероятно, вырастет как минимум на 2,5°C. В результате такого сценария уровень моря может подняться на 20 метров, хотя на это уйдёт сотни лет, и затопить низменные страны.

Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Это вкупе с рекордными волнами тепла в Антарктиде может привести к невиданному за 130 тыс лет, быстрому «импульсу талой воды», что обернётся катастрофическими последствиями для прибрежных регионов, считают учёные.

По их мнению, тревожная ситуация наблюдается не только на полюсах. Таяние ледников в Гималаях и Андах грозит оставить без питьевой воды десятков миллионов людей и при этом повышает угрозу катастрофических наводнений.

Тем не менее, по словам, Бригам-Гретт, ещё более серьёные последствия можно избежать за счёт сокращения выбросов. Она призвала правительства участников климатической конференции Cop27, которая проходит в Египте, сделать больше для спасения ледяных массивов планеты, заключает The Guardian.