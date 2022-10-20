Guardian: следующая пандемия придёт из таящих льдов Арктики

Учёные проанализировали почву и осадочные отложения заполярного арктического озера и пришли к выводу, что с таянием льдов значительно возрастает риск развития и распространения уже известных и древних вирусов, пишет The Guardian. Помимо того, что они освобождаются ото льда, но ещё и получают новых переносчиков.

Следующая пандемия, вероятно, придёт к нам не от летучих мышей или птиц, а от того, что прячется в таящих льдах, пишет The Guardian. Учёные проанализировали почву и осадочные отложения заполярного арктического озера Хейзен, в которое поступает вода из многих ледников. Они выявили ДНК и РНК уже известных вирусов в образцах, построили алгоритм и пришли к выводу, что из-за таяния льдов растёт вероятность, что вирусы получат доступ к новым носителям.

То есть, из-за потепления климата вирусы и бактерии, запертые прежде льдом и вечной мерзлотой, могут проснуться и заразить местную жизнь. Автор статьи напоминает, как в 2016 году на севере Сибири случился всплеск сибирской язвы, предположительно, из-за того, что оттаял скелет заражённого оленя.

При этом есть другие исследования, которые показывают, что во льдах могут таиться и те вирусы, что ещё не известны человеку. Так, год назад учёные из США нашли в пробах из Тибета 33 вируса, и 28 из них были не известными человеку. Их возраст оценивается в 15 тыс. лет. А в 2014 году французские учёные смогли возродить к жизни вирус из сибирской вечной мерзлоты, и он снова стал заразным впервые за 30 тыс. лет. По словам автора того исследования, раскрытие таких льдов — это «рецепт катастрофы».

Хотя специалисты предупреждают: предсказание риска пандемии не то же самое, что предсказание пандемии. Пока вирус и их переходный носитель не существуют в одном месте одновременно, опасность драматических событий не так уж велика. Но при этом потепление климата изменит жизнь существующих видов животных. И не известно, может ли вирус изменять необходимого ему носителя.

И хотя учёные стараются успокоить, что ситуация не критична, они всё же призывают исследовать микробиотический мир планеты, чтобы верно оценивать риски. «Две вещи сейчас очевидны. Во-первых, Арктика быстро нагревается, и главные риски для человечества исходят от её влияния на наш климат. Во-вторых, болезни из других мест проникают в уязвимые сообщества и экосистемы Арктики», — приводит The Guardian выводы учёных.