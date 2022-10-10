Hill: в новой арктической стратегии США основное внимание уделяется сдерживанию России и Китая

США опубликовали свою новую стратегию по Арктике на ближайшие 10 лет, пишет The Hill. В этом документе, как отмечает издание, основное внимание уделено сдерживанию России и Китая в Арктическом регионе.
Белый дом опубликовал свою 10-летнюю стратегию по Арктике, в которой основное внимание уделяется сдерживанию России и Китая в регионе, пишет The Hill.
Национальная стратегия для Арктического региона, которая последний раз публиковалась в 2013 году, включает в себя четыре фундаментальных элемента, направленных на сохранение «мира, стабильности, процветания и сотрудничества» в регионе перед лицом изменения климата и «растущей агрессии со стороны Москвы и Пекина».
Среди целей — усиление военного присутствия США в регионе, в том числе наращивание военных учений с союзниками и партнёрами, модернизация Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и обеспечение береговой охраны дополнительными ледоколами.
США, как отмечает издание, выпустили свою первую арктическую стратегию почти 10 лет назад, когда изменение климата начало приводить к новой коммерческой деятельности в регионе и создавать потенциал для конфликта. Таяние льдов открыло новые судоходные маршруты в Арктике, где страны теперь конкурируют за доступ к нефти, газу и другим ресурсам.
Со времени последней стратегии Россия вложила значительные средства в своё военное присутствие в регионе, «модернизируя свои военные базы и аэродромы; развёртывая новые береговые и зенитно-ракетные комплексы и модернизированные подводные лодки; и наращивая число военных учений и учебных операций», — говорится в стратегии.
Кремль также развивает новую экономическую инфраструктуру на своих арктических территориях и «пытается ограничить свободу судоходства за счёт морских притязаний вдоль Северного морского пути», утверждается в статье.
Что касается Китая, то эта страна проводит наращивание своего собственного присутствия в Арктике, расширяя спектр экономической, дипломатической, научной и военной деятельности.
За последнее десятилетие Пекин удвоил свои инвестиции в добычу важнейших полезных ископаемых и в дополнительные научные исследования, а также расширил свой ледокольный флот и впервые отправил в регион свои военные корабли.
Для противостояния любому потенциальному конфликту США собираются наращивать количество учений с союзниками и партнёрами, в том числе с Канадой, Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Кроме того, Вашингтон планирует осуществить новые долгосрочные инвестиции, например в приобретение дополнительных ледоколов, и работать с Канадой над обновлением средств ПВО NORAD, указывает The Hill.
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