ABC News: пчёлы «расстроились» из-за погоды и набросились на американцев

Эксперты бьют тревогу. На территории нескольких штатов рои пчёл атакуют людей и животных. По словам специалистов, это сезонное явление и важную роль здесь играет погода. Так, большое количество осадков ведёт к увеличению популяции пчёл. Как советует ABC News, если на вас напали пчёлы, закройте лицо и уши и убегайте, как можно дальше, но держитесь подальше от водоёмов.

Эксперты бьют тревогу...

ДЖЕЙМС НЙЕ, кафедра экологии, поведения и эволюции Калифорнийского университета, отделение Сан-Диего: Сейчас самое время для роения.

...из-за пчёл. За последние недели на территории нескольких штатов пчёлы неоднократно атаковали людей и животных.

ДЖОН ФИШЕР, пострадавший: Тысячи, в буквальном смысле. Как минимум тысяча на мне и ещё две или три тысячи летали в воздухе.

В начале этой недели Джон Фишер вышел поразмяться с собакой в пригороде Феникса, когда их окружили сотни пчёл. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как он пытается отмахиваться от пчёл. А когда прибыли аварийные бригады, даже им досталось, пока они не разбрызгали специальную жидкость.

ДЖОН ФИШЕР, пострадавший: Они облепили мне руки, лицо, спину.

У Фишера было 250 укусов. У его пса Пиппина — 50. Сейчас оба восстанавливаются.

На прошлой неделе в Калифорнии Томми Бэйкер попытался самостоятельно почистить улей в пригороде Лос-Анджелеса. В итоге его атаковал рой пчёл.

ТОММИ БЭЙКЕР, пострадавший: Пора уносить ноги! … Там было так много пчёл, что я ничего не видел перед собой. Они просто роились вокруг меня.

Пчёлы преследовали его и соседскую собаку.

ТОММИ БЭЙКЕР: Он был весь покрыт (пчёлами. — ИноТВ), сверху донизу.

Собака погибла через несколько дней. Отчего же происходят все эти опасные нападения пчёл? Эксперты говорят: это сезонное явление. И большую роль в этом играет погода.

ДЖЕЙМС НЙЕ: Было много дождей по всему штату Калифорния. А увеличение количества осадков может привести к резкому увеличению популяции пчёл.

Специалисты добавляют, что сильные осадки означают больше цветов, что даёт питание для пчёл. Обычно они не агрессивны, но могут нападать при ощущении опасности. Так что делать, если вы окружены пчёлами?

ДЖЕЙМС НЙЕ: Убегайте как можно дальше, как можно быстрее.

Убегайте. Не стойте на месте, не изображайте мёртвого. Закройте лицо и уши, ищите убежище.

Эксперты также говорят, что не стоит прыгать в воду, если за вами гонятся пчёлы. Потому что они могут дождаться, когда вы вынырнете, чтобы набрать воздуха, и велика вероятность, что вы можете утонуть.

Дата выхода в эфир 25 мая 2023 года.