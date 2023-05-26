CBC News: «Период массового вымирания» — учёные бьют тревогу из-за стремительного сокращения популяции диких животных

Данные нового исследования говорят о быстром сокращении глобальной популяции диких животных. Выяснилось, что почти половина видов на планете переживает стремительное сокращение численности. Такие неутешительные результаты получены после анализа более 70 тысяч видов животных, птиц, рептилий, рыб и насекомых по всему миру. CBC News уточняет, что хуже всего дела обстоят в тропиках, где животные более восприимчивы к изменениям окружающей среды.

Тревожные звоночки для царства животных. Новое исследование предупреждает о серьёзном и быстром сокращении глобальной популяции диких животных. Некоторые учёные заявляют, что мы вступаем в период массового вымирания. К нам присоединяется Альберт Делателло с подробностями.

Альберт, чтобы оценить этот печальный отчёт, расскажите нам, какие там цифры?

АЛЬБЕРТ ДЕЛАТЕЛЛО, корреспондент: Хизер, в исследовании говорится, что исчезновение дикой природы по всему миру вызывает значительно большую тревогу, чем считалось ранее. Почти половина видов на планете переживает стремительное сокращение численности.





Также выяснилось, что человек уничтожил огромное количество видов и подтолкнул многие другие к краю пропасти. Есть опасения, что мы можем оказаться на грани ещё одного из шести массовых вымираний, только на этот раз вызванных человеком.





Давайте взглянем на цифры из исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Biological Reviews. В ходе работы было проанализировано более 70 тысяч видов по всему миру, включая млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных, рыб и насекомых. Численность почти половины всех видов сокращается, и менее чем у трёх процентов наблюдается рост.

Беспокоит и то, что даже из видов, которые Международный союз охраны природы ООН считал не находящимися под угрозой исчезновения, 33 процента быстро сокращаются, приближаясь к вымиранию, сообщают авторы исследования. Особенно сильно пострадали земноводные — от различных угроз, включая болезни и изменения климата. Рыбам и рептилиям приходится немного легче — их численность более стабильна.





В докладе говорится, что хуже всего дела обстоят в тропиках, поскольку животные там более восприимчивы к резким переменам в окружающей среде.

Это одно из самых настоятельных предупреждений — которые мы слышали за очень долгое время — о воздействии человечества на биоразнообразие. Альберт, есть ли в этом докладе какие-либо предложения или рекомендации о том, как можно бороться с этим спадом?

АЛЬБЕРТ ДЕЛАТЕЛЛО: Конечно. Относительно потери биоразнообразия авторы исследования говорят о необходимости усовершенствования критериев понимания, что значит находиться под угрозой вымирания. Стоит обратить больше внимания на подходы к усилиям по сохранению (видов. — ИноТВ), чтобы лучше идентифицировать районы, находящиеся в зоне риска и достигнуть более эффективных мер реагирования.





Авторы исследования утверждают, что мы переживаем поворотный момент — и в центре внимания человечества должны быть защита и укрепление биоразнообразия, а следовательно, сохранение человечества.

Альберт Делателло, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 23 мая 2023 года.