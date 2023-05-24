NTD: из мелеющей реки Колорадо будут брать меньше воды

Семь американских штатов договорились сократить использование воды из мелеющей реки Колорадо. Как передаёт NTD, река перегружена быстрым ростом населения и исторической засухой. Из-за этого уровень водохранилища может опуститься ниже водозаборных клапанов, а также может прекратиться производство гидроэлектроэнергии.

Семь штатов США договорились сократить использование воды из реки Колорадо. Водоём длиной более 2000 километров снабжает водой 40 миллионов человек. Также благодаря ему орошают тысячи гектаров полей.

Теперь же Аризона, Калифорния и Невада до конца 2026 года будут брать из реки на 13 процентов меньше воды, чем раньше. Они находятся в низовье и зависят от водохранилища Мид, созданного плотиной Гувера.

При этом штаты в районе верховья, то есть Колорадо, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг, получают воду непосредственно из реки и её притоков.

Эксперты отмечают, что сокращения впечатляют. Однако пока остаётся вопросом, спасут ли они водохранилище Мид от дальнейшего пересыхания.

САРА ПОРТЕР, эксперт по водной политике: Хватит ли этого? Покажет время. Нам нужно посмотреть, будет ли у нас ещё один год очень плохого стока. В самом соглашении признаётся, что мы можем снова оказаться в опасной зоне.

Река перегружена быстрым ростом населения и исторической засухой. Всё это может опустить уровень водохранилища ниже водозаборных клапанов, а также прекратить производство гидроэлектроэнергии.

Штаты назвали соглашение «историческим успехом». Его заключили после года напряжённых переговоров.

Впрочем, в 2026 году усилия по сохранению водных ресурсов не прекратятся. В 2027-м семь штатов должны вернуться к работе над более долгосрочной сделкой.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.