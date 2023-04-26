ABC News: учёные придумали, как добывать питьевую воду из воздуха

По подсчётам каждый четвёртый человек на планете не имеет доступа к чистой питьевой воде. Учёные пытаются найти решение для этой проблемы. Так, специалисты из университета Аризоны в США придумали гидропанель, которая делает питьевую воду буквально из воздуха. АВС News поясняет, что это абсолютно автономная технология, которая работает от солнечной энергии.

Водный кризис на нашей планете. Ситуация становится всё более острой в поисках решений, более неотложных. Главный метеоролог АВС Джинджер Зи нашла один возможный выход. А я бывала в Мексике, где многие семьи испытывали трудности с доступом к чистой воде.

Высоко в холмах Мексики в самом сердце леса Сан-Хуан жизнь без доступа к чистой питьевой воде — это, в лучшем случае, испытание.

Мы направляемся в небольшую общину в пригороде города Мехико, чтобы воочию убедиться в последствиях водного кризиса.

Мы петляем по склону мексиканской горы в 60 милях к югу от Мехико, хотя кажется, что мы совсем в другом мире.

ПРОВОЖАТЫЙ: Это дорога к источнику. К священному источнику.

ВЕДУЩАЯ: И этот источник существует.

ПРОВОЖАТЫЙ: Сотни лет. И это самый близкий к общине источник.

Идём по следам этой традиции в поисках драгоценного источника жизни.

ПРОВОЖАТЫЙ: Он прямо здесь. Вот сколько нужно пройти.

ВЕДУЩАЯ: Да, сложно.

ПРОВОЖАТЫЙ: И ещё надо нести сосуд с водой. Это особенно сложно.

ВЕДУЩАЯ: Могу себе только представить. И без воды-то передвигаться трудно.

ПРОВОЖАТЫЙ: Ну вот и ручей. Он крошечный.

ВЕДУЩАЯ: Для многих жителей деревни это было традицией на протяжении нескольких поколений. Они совершают этот путь, иногда по несколько раз в неделю, чтобы добраться до чистой воды из вот этого священного источника. Эта вода поступает напрямую из леса.

А вот наша Джинджер Зи была почти в 2000 миль отсюда. Она выяснила, что есть реальные решения с использованием новой технологии получения воды. То, что может показаться несбыточной мечтой, довольно быстро становится реальностью.

КОЛИН ГОДДАРД, вице-президент по развитию бизнеса, North America Source Global: За нами расположена первая гидропанельная система в Хинкли, штат Калифорния.

Безопасная питьевая вода, созданная буквально из воздуха.

ДЖИНДЖЕР ЗИ: Она льётся! И я могу сразу её пить?

КОЛИН ГОДДАРД, вице-президент по развитию бизнеса, North America Source Global: Конечно!

ДЖИНДЖЕР ЗИ: Людям сложно осознать, что можно получить воду из воды в воздухе?

КОЛИН ГОДДАРД, вице-президент по развитию бизнеса, North America Source Globa: Абсолютно! Наша команда экспертов в государственном университете Аризоны решила ответить на вопрос: как можно применить принципы использования возобновляемых источников энергии относительно питьевой воды? В итоге они разработали гидропанель. Она использует умное сочетание специального материала, который впитывает водород, кислород, а также очень умный термодинамический процесс для преобразования пара в воздухе в жидкую питьевую воду. Причём ей не нужна какая-либо энергия или подключение.

Это новый способ получения безопасной питьевой воды в общинах, где нельзя использовать грунтовые воды. Этой гидропанели требуется исключительно солнце и влажность воздуха.

ДЖИНДЖЕР ЗИ: Затем здесь в основании образуется конденсат и потом направляется сюда.

КОЛИН ГОДДАРД, вице-президент по развитию бизнеса, North America Source Global: Да, это можно собрать где угодно. Эта система полностью не зависит от сети, это автономная технология.

Гидропанели дали питьевую воду некоторым наиболее отдаленным общинам. Решение, способное изменить жизнь тех, кто в этом больше всего нуждается.

ВЕДУЩАЯ: По оценкам, около двух миллиардов человек в мире, это каждый четвёртый, не имеют доступа к чистой питьевой воде. На этой неделе на всех платформах нашего канала АВС News будут подробности о силе воды. Зайдите на наш сайт или используйте QR код на экране.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2023 года.