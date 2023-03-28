Newsweek: паника и пустые полки магазинов — жители Филадельфии скупили всю бутилированную воду после разлива химикатов в реку

В пятницу в реку Делавэр в штате Пенсильвания вылилось более 30 тыс. литров химикатов, после чего власти сразу перекрыли водозабор на главной водоочистной станции. Специалисты подсчитали, что опасные вещества не попадут в трубы как минимум до вечера понедельника. Однако, как сообщает Newsweek, местных жителей это не успокоило. Они в панике бросились скупать всю бутилированную воду в магазинах.

В соцсетях появился видеоролик, в котором жители Пенсильвании сметают с полок бутилированную воду. Такая паника стала результатом разлива химикатов в реку Делавэр, поясняет издание Newsweek.

В пятницу в местную водную артерию вылилось более 8000 галлонов (более 30 тыс. литров. — ИноТВ) химического отделочного материала на основе латекса. Власти города Филадельфия перекрыли водозабор на главной водоочистной станции, а жителям посоветовали не пить водопроводную воду и перейти на бутилированную, чтобы избежать потенциального риска отравления.

Newsweek отмечает, что предупреждение было сделано в 11:30 утра в субботу, после чего началась паническая скупка воды во всех магазинах. Позже чиновники уточнили, что на основании данных гидравлического моделирования и последних образцов воды, водопроводная вода будет безопасной как минимум до вечера понедельника. Специалисты сделали подсчёт, что до этого времени загрязнённая вода не достигнет водозабора.

«Сейчас нет необходимости покупать воду. Сейчас можно набирать воду в бутылки и кувшины из крана без каких-либо рисков. Мы предоставим обновлённую информацию около 5 часов вечера», — приводит Newsweek заявление властей.

Однако жителей Филадельфии это не успокоило: в супермаркетах образовались длинные очереди и к воскресенью полки магазинов уже опустели. В сети появилось множество фото и видео. В подписи к одному из них говорится, что люди выстроились в очередь уже через десять минут после объявления о разливе химикатов.

Власти пояснили, что изначально посоветовали переключиться на бутилированную воду «из дополнительных соображений безопасности». «Тем не менее поскольку мы не можем быть на 100 процентов уверены, что в течение дня в водопроводной воде не будет следов химикатов, мы хотим, чтобы население знало об этом, чтобы люди могли рассмотреть возможность перехода на бутилированную воду для дополнительной минимизации любых рисков», — заявил Майкл Кэррол, заместитель директора городского управления транспорта.