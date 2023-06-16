WION: ищут лазейки — Тунберг раскритиковала мировых лидеров за уклонение от борбы с изменениями климата

Шведская активистка Грета Тунберг обрушилась с критикой на мировых лидеров за отсутствие желания вести настоящую борьбу с изменением климата. По словам Тунберг, люди у власти тратят своё время на создание лазеек, чтобы вести дела, как прежде, сообщает телеканал WION.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг раскритиковала несколько стран за то, что они, по её словам, подвели нынешнее и будущее поколение, которые страдают от последствий изменения климата.

Тунберг обрушилась с критикой на мировых лидеров на панельной встрече на Конференции Организации Объединённых Наций по климату в немецком Бонне. Тунберг заявила, что политики больше озабочены ложными решениями, поиском и созданием лазеек, которые позволяли бы вести дела в обычном режиме.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Политической воли нигде не видно. Люди у власти тратят своё время на поиски ложных решений и поиск и создание лазеек, которые позволяют вести дела в обычном режиме и удержат их у власти.

Она также выступила с призывами к быстрому поэтапному отказу от отопления ископаемым топливом. Тунберг уверена, что даже этот шаг может помочь миру достигнуть цели ограничения глобального потепления средней температуры до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Цель в 1,5 градуса является более амбициозной и была установлена в рамках Парижского соглашения 2015 года.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Сейчас правда состоит в том, что эти процессы терпят неудачу. Они подводят нас, сидящих здесь в этой комнате, они подводят наших детей. Они подводят всё человечество и будущие поколения. Но важнее всего то, что они подводят людей, испытывающих на себе последствия этого кризиса сегодня и на протяжении последних десятилетий.

Помимо Тунберг, там присутствовал климатический активист из Кении Эрик Ньюгуна. Он осудил назначение Султана Аль Джабера президентом следующего раунда переговоров ООН по климату, известного как СОР28, в Дубае в этом году. Аль Джабер — директор Национальной нефтяной компании. Кенийский активист заявил, я цитирую: «Образно говоря, мы позволяем комару возглавить борьбу с малярией».

Обращаясь к конференции в Бонне на прошлой неделе, Аль Джабер пообещал прислушиваться к молодёжи, которая требует присутствия за столом переговоров по климату. Однако активисты продолжают подчёркивать крепкие связи Аль Джабера с промышленностью по производству ископаемого топлива.

Дата выхода в эфир 14 июня 2023 года.