NTD: в 2022 году пожары и засухи стали для Европы обычным явлением

Согласно отчёту Всемирной метеорологической организации и климатической службы ЕС «Коперник», экстремальная жара, засуха и лесные пожары были обычным явлением в Европе в 2022 году. Как передаёт NTD, Европа считается самым быстро нагревающимся континентом в мире. Потепление климата влияет на людей, экономику и окружающую среду, однако в документе отмечается, что более широкое использование возобновляемых источников энергии даёт надежду на будущее.

Экстремальная жара, засуха и лесные пожары были обычным явлением в Европе в 2022 году. Такой вывод сделали в новом отчёте Всемирной метеорологической организации и климатической службы ЕС «Коперник».

Европа считается самым быстро нагревающимся континентом в мире. Потепление климата влияет на людей, экономику и окружающую среду.

Волны тепла привели к повышению температуры моря и к миграции животных. Одновременно на горных хребтах, а также в морях вокруг Гренландии продолжили таять ледники.

В 2022 году за зимними бурями и наводнениями последовали экстремальные температуры выше 40 градусов по Цельсию. Они в сочетании с незначительными осадками в течение года привели к лесным пожарам в таких странах, как Франция, Словения и Греция.

Из-за засухи высохло много рек и лагун.

В отчёте говорится, что в 2022 году температура в Европе была примерно на 2,3 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Впрочем, в документе отмечается, что более широкое использование возобновляемых источников энергии даёт надежду на будущее.

В 2022 году в ЕС впервые в истории из зелёных источников произвели больше электричества, чем из ископаемого топлива. Ветер и солнце принесли 22,3% всей электроэнергии, а традиционное топливо — 20%.

Дата выхода в эфир 22 июня 2023 года.