SwebbTV: ВОЗ стремится к мировому господству через установление «диктатуры здравоохранения»

Новое законодательство ВОЗ о пандемии и внедрение международных регулятивных норм в области здравоохранения принесут «очень серьёзные и далеко идущие изменения» в действующие законодательства стран мира. Об этом предупреждает аналитик Магнус Стенлунд в беседе с журналистами SwebbTV. Кроме того, глобалистская организация, которую финансирует Билл Гейтс, стремится превратиться во «всеобъемлющее мировое правительство».

В следующем году Всемирная организация здравоохранения планирует ввести новое глобальное законодательство о пандемии и внести изменения в международные санитарные правила, о чём в СМИ почти полностью умалчивается, пишет портал SwebbTV. По словам аналитика Магнуса Стенлунда, в случае, если такие изменения будут внесены, а общественность никак не отреагирует, то новое законодательство будет действовать в Швеции, что позволит ВОЗ осуществить «очень, очень серьёзные и далеко идущие изменения в правилах».

Стенлунд убеждён, что если изменения будут приняты, то ВОЗ станет «всеохватывающим мировым правительством», которое сможет самовольно объявлять пандемии и само их создавать. Таким образом, международная организация получит широкий контроль практически над всем — будь то вакцинация, объявление карантина, оценка того, как должны проводиться различные мероприятия, а также над цифровыми паспортами. Более того, ВОЗ сможет решать, какие данные могут быть в свободном доступе, а какие — подвергнуты цензуре. Это планируется осуществить с учреждением нового совета, который на практике станет «мировым правительством», передаёт SwebbTV.

Эксперт далее указывает, что, как только появится такое мировое правительство, оно сможет намного легче добавлять в нормативно-правовую базу новые «кризисы», такие как так называемый «климатический кризис», поскольку так поступить проще, чем идти каким-либо другим путём. «Это определённо способ создать именно то мировое правительство, которое мечатют создать глобалисты», — заявил Стенлунд журналистам SwebbTV.

По словам Стенлунда, одним из немногих, кто может спасти мир, является Дональд Трамп, завершает SwebbTV.