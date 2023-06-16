SwebbTV: ВОЗ стремится к мировому господству через установление «диктатуры здравоохранения»
В следующем году Всемирная организация здравоохранения планирует ввести новое глобальное законодательство о пандемии и внести изменения в международные санитарные правила, о чём в СМИ почти полностью умалчивается, пишет портал SwebbTV. По словам аналитика Магнуса Стенлунда, в случае, если такие изменения будут внесены, а общественность никак не отреагирует, то новое законодательство будет действовать в Швеции, что позволит ВОЗ осуществить «очень, очень серьёзные и далеко идущие изменения в правилах».
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