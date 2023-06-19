Bloomberg: Берлину грозит дефицит воды из-за отказа Германии от угля как источника энергии

Курс немецких властей на достижение углеродной нейтральности грозит сократить объём воды в реке Шпре, откуда поступает большая часть воды, которую жители Берлина использует для питья, передаёт Bloomberg. Хотя отказ от угля не приведёт к немедленному дефициту воды в немецкой столице, экосистема города потеряет свою основную опору.

Курс немецких властей на достижение углеродной нейтральности, подразумевающий переход на возобновляемые источники энергии, может привести к негативным последствиям для жителей Берлина, которые могут столкнуться с дефицитом воды, сообщает Bloomberg.

Прекращение добычи бурого угля в близлежащих регионах означает, что грунтовые воды, выкачиваемые для добычи ископаемого топлива, больше не будут питать реку Шпре, которая протекает через Берлин. Кроме того, старые шахты планируется затопить для создания искусственных озёр, но это ещё больше истощит ресурсы.

В результате, согласно исследованию, опубликованному на этой неделе немецким Агентством по охране окружающей среды, в засушливые летние месяцы критическая артерия для города с населением 3,6 млн человек может получать от 50% до 75% меньше воды. «Это очень серьёзная ситуация. Большая часть воды, которую Берлин использует для питья, поступает именно из этой реки», — предупредил глава агентства Дирк Месснер.

Несмотря на то, что Берлин не окажется автоматически подверженным риску нехватки воды, основную опору потеряет экосистема города. Более века вода из буроугольных шахт питала Шпре и поддерживала уникальный заповедник Шпреевальд, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Уже в 2030 году Германия планирует прекратить использование каменного и бурого угля, что сделает регион более зависимым от дождевых осадков, объём которых сейчас уменьшается из-за изменений климата. Хотя Берлин является одним из немногих крупных городов с самодостаточной системой водоснабжения, исторически он был относительно засушливым, это город с одним из самых низких уровней осадков в Германии. При этом ожидается, что в связи с изменением климата ситуация будет лишь ухудшаться.