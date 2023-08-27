Guardian: НАТО и Украина готовят «перезагрузку» стратегии ВСУ с прицелом на 2024 год
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 дней назад провёл на польско-украинской границе в 480 км от Киева тайный «военный совет» с участием высокопоставленных представителей НАТО, пишет The Guardian.
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