СNN: заморозка линии фронта и нейтральный статус Киева — кандидат в президенты США представил план окончания конфликта на Украине

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предложил свой план урегулирования украинского конфликта в случае избрания на пост главы государства. Как рассказал политик в интервью CNN, он намерен предложить России заморозить линию фронта и гарантировать нейтральный статус Украины при условии выхода Москвы из альянса с Пекином. По убеждению республиканца, эти условия для Украины будут выгоднее, чем перспективы так и не начавшегося контрнаступления.

У вас нет опыта во внешней политике, это видно.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Ну, реальность такова, по людям, у которых есть опыт во внешней политике, видно, какая это катастрофа. Начиная с войны в Ираке, заканчивая другими бессмысленными войнами, войнами, которые невозможно выиграть, в которые нас втянули эти администрации, состоящие из внешнеполитического истеблишмента — мне кажется, результаты говорят сами за себя. Они были катастрофическими.

Поэтому я действительно считаю себя единственным человеком, который привнесёт ясное стратегическое видение во внешнюю политику нашей страны, а не просто будет повторять тезисы, заученные в 1990 году.

Хорошо, возможно, две последние администрации совершали ошибки на мировой арене, но представим, что вы оказались в Овальном кабинете. И вы как президент США являетесь членом НАТО.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да.

И вы, к примеру, видите, что происходит между Украиной и Россией. И вот Россия продвигается в сторону союзника по НАТО…

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Мы всегда будем чтить наши обязательства в рамках договора, но при мне Россия не двинется на союзника по НАТО.

Почему вы так уверены в этом?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Потому что я заключу сделку, которая закончит украинский конфликт на условиях, защищающих американские интересы. Сделка, которую я заключу, будет состоять в том, чтобы заморозить текущие демаркационные линии и взять на себя обязательство, что Украина не будет принята в НАТО. Но взамен мы получим больше, потребовав от Путина выйти из военного альянса с Си Цзиньпином. Китай — главная угроза, с которой мы сталкиваемся, вот о чём на самом деле нужно помнить. И все во внешнеполитическом истеблишменте — вы видели это сегодня на примере Майка Пенса, мне пришлось напоминать ему, что СССР больше не существует…

Но вы же будете президентом США, а не Украины?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Разумеется. Но Украина — зависимое от США государство, ведь мы оплачиваем работу её госслужащих.

Но президент Зеленский не обязательно согласится с тем, что вы сказали о демаркационных линиях.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: На это я могу сказать две вещи. Думаю, что когда США прекратят финансировать Украину, это определит дальнейший ход событий. Кроме того, для Украины это будет лучшим предложением, поскольку она выйдет из конфликта, сохранив в целости свой суверенитет. Весеннее наступление, которое превратилось в летнее наступление, которое превратилось в так и не начавшееся наступление, тоже не похоже, что хорошо закончится для Украины.

Поэтому я считаю это хорошим решением для Украины. Да, это будет определённой уступкой Путину, но в результате мы выиграем. Вот на чём я сосредоточен — чтобы Америка выиграла.

Дата выхода в эфир 24 августа 2023 года.