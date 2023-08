Промедление США с помощью Киеву негативно отражается как на контрнаступлении Украины, так и на рейтинге президента США, утверждает The Wall Street Journal. Неспособность Байдена отчитаться за финансовую поддержку, затягивание поставок F-16, отсутствие чётких целей и решения конфликта — всё это вызывает растущее беспокойство избирателей, заставляя их склоняться к решительному и уверенному Дональду Трампу.

Пока США продолжают затягивать с поставками оружия Киеву, «на другом конце света контрнаступление Украины превратилось в смертельно опасную и изнурительную кампанию», утверждает The Wall Street Journal. По словам издания, затянувшаяся тупиковая ситуация «подчеркиваёт нежелание президента Байдена предоставить Украине современное оружие», тем самым руша надежды Киева и его союзников на успешный исход операции.



Как отмечают американские СМИ, новый пакет помощи США всё ещё находится под вопросом: Конгресс отказывается одобрять выделение средств Украине, пока Байден не предоставит отчёт, на что пойдут очередные $24 млрд долларов. Однако до сих пор президент США «так и не потрудился отчитаться» перед Конгрессом, заявляет The Wall Street Journal.



Джек Уотлинг, британский военный аналитик, недавно отметил «существенные недостатки» в поставках Западом техники для ведения боевых действий. Он уверен, что из-за своих сомнений и нерешительности США и Европа «упустили возможность» атаковать Россию в нужный момент, и теперь победу одержать уже не удасться.



Кроме того, западные СМИ винят в неудачном продвижении Украины затянувшуюся поставку Киеву F-16, называя это «очередным фиаско» Запада. «Байден колебался в течение года, прежде чем одобрил обучение украинских пилотов», однако теперь уже слишком поздно, пишет The Wall Street Journal.



Но, рискуя погубить Украину, президент США заодно тянет на дно и свою политическую карьеру. «Похоже, Байден не понимает, во что может обойтись эта тупиковая ситуация; Украине — стратегически, а ему самому — политически», отмечают эксперты. Дело в том, что своей нерешительностью и бездействием Джо Байден поднимает рейтинг своим соперникам, в особенности Дональду Трампу, который «готов прекратить поддержку Украины» уже сейчас.



Как утверждает The Wall Street Journal, «провал контрнаступления и затяжной тупик рискуют подорвать общественную поддержку Байдена, поскольку избиратели становятся всё более беспокойными». Их возмущение вполне оправдано: за всё время конфликта на Украине Байден ни разу не выступал с серьёзной речью, которая обосновала бы интересы США на Украине, а также ни слова не говорил о том, как именно он надеется разрешить конфликт. Трамп же, в свою очередь, всегда выражал свою позицию предельно ясно: он считает необходимым прекратить поддержку Киева, а вместе с тем и вмешательство США во внутренние дела Украины.