Такер Карлсон: конфликт на Украине приводит к переходу силы от Запада к Востоку

Журналист Такер Калсон в рамках своего шоу, которое он ведёт в Twitter, встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский политик рассказал ему, как сильно пострадала экономика Европы от украинского конфликта. И Такер делает вывод: сейчас идёт сдвиг в балансе сил от Запада к Востоку, и выигрывает от этого кто угодно, только не Европа.

ТАКЕР КАРЛСОН: Только что мы встретились с президентом Сербии, про которого говорят как про умного и осведомлённого человека. Такой взгляд на вещи, как у него, не так часто встретишь в США.

Среди прочего он сказал, что война, которую НАТО ведёт против России на Украине, развалила европейскую экономику. Разрушение «Северного потока» администрацией Байдена или её приспешниками убивает немецкую экономику. Экономика Германии намного превосходит другие экономики Европы. И в итоге получается, что одна страна НАТО нападает на другую страну НАТО, и это ощущается по всей Европе. Это безумие, полное безумие.

Эта война ранит всех, возможно, за исключением России в долгосрочной перспективе, и придаёт силы всем за пределами Европы: странам Персидского залива, Китаю, Турции. Так что происходит перезагрузка в ответ на эту войну. Это несколько сложнее, чем Гитлер против Черчилля, зло против добра, демократии. Происходит массированный сдвиг в балансе сил от США и Запада к Востоку. Это всё происходит прямо сейчас, но в нашей стране отчего-то очень мало людей, похоже, это понимают.

Дата публикации: 20 августа 2023 года.