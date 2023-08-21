Такер Карлсон: конфликт на Украине приводит к переходу силы от Запада к Востоку

05:27
Аналитик Муртазин: аккумуляторы смартфонов сгорают от некачественной зарядки
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в интервью радио Sputnik, что некачественная зарядка может привести к возгоранию аккумулятора смартфона.
05:20
ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ
Группировка «Центр» нанесла поражение штурмовым группам противника, которые пытались атаковать позиции российских военных на Краснолиманском направлении.
05:05
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
Начальник пресс-центра группировки сил «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные нанесли удар по станции разгрузки Межевая, уничтожив три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств.
05:00
Методолог Мушта: ученику 11-го класса важно обозначить себе цель на весь год
Методолог Артём Мушта рассказал в беседе с RT, что нужно учесть родителям, чей ребёнок в этом году идёт в 11-й класс.
04:48
Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с Россией докажет правоту Путина
Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что НАТО в украинском вопросе попала в ситуацию, когда любое её действие доказывает правоту президента России Владимира Путина.
04:32
Автопроизводитель Audi ограничил дилерам доступ к своему ПО
Немецкий автомобильный концерн Audi стал третьей компанией, которая ограничила российским дилерам доступ к своему программному обеспечению.
04:12
Филиппо: Нидерланды могут отказаться передавать истребители F-16 Украине
Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине.
03:59
Сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных
Освобождённый из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска, рассказал, что сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных.
03:47
МИД: Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует новых партнёров
В МИД КНР заявили, что Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнёров.
03:34
Корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от служебного модуля «Звезда», чтобы освободить место для следующего грузового корабля.
03:18
Египет планирует увеличить закупки российской пшеницы при постройке хаба в Суэце
Власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.
03:06
Киев допустил ограничение въезда хасидам из-за депортации украинцев из Израиля
Посольство Украины в Израиле заявило, что еврейские паломники не смогут посещать Умань, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны.
02:57
Матыцин отметил отсутствие политизации спорта на международном фестивале в Екатеринбурге
Министр спорта Олег Матыцин уверен, что Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге пройдёт на самом высоком уровне.
02:57
FT: Китай может призвать группу БРИКС стать соперником группы G7
Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.
02:39
Фигурист Галлямов — о дебюте в медиафутболе за команду «Чисто Питер»: начало положено
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Галлямов испытал много положительных эмоций после дебюта в матче Медийной футбольной лиги в составе петербургской команды «Чисто Питер».
02:38
Прощание с народным артистом России Ясуловичем пройдёт 22 августа в МТЮЗе
Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем пройдёт в Московском театре юного зрителя 22 августа.
02:26
Спортдир «Факела» надеется, что победа над «Пари НН» придаст уверенности команде
Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов выразил надежду, что команда Вадима Евсеев в самом скором времени наладит игру.
02:20
Экс-разведчик США Риттер: F-16 представляют опасность для Украины
Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины.
02:13
Василевский назвал бой Тактарова и Монсона жалким зрелищем
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский критически высказался о поединке экс-обладателя чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олега Тактарова и Джеффа Монсона.
02:01
Nové slovo: НАТО не смогло оставить Украину в покое после провала в Грузии
Североатлантический альянс не смог оставить в покое Украину после провала операции в Грузии.
01:55
Червиченко считает, что «Спартак» слишком примитивно сыграл с «Зенитом»
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что отсутствие характера у футболистов позволило петербургскому «Зениту» победить в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
01:45
SW: украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за отказа кормить их бесплатно
Украинские беженцы, размещённые в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно.
01:37
Ромащенко за годы отсутствия в России смотрел только лучшие моменты матчей РПЛ
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко признался, что не особо следил за российским футболом из-за границы.
01:23
Карлсон: Вучич рассказал о крахе экономики Европы из-за конфликта на Украине
Популярный американский телеведущий Такер Карлсон рассказал, что встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и услышал от него о крахе европейской экономики в результате конфликта на Украине.
01:18
РФС объявит информацию о следующих матчах сборной России в течение двух недель
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал понять, что в скором времени сообщит о результатах переговоров по товарищеским матчам национальной сборной.
01:14
Режиссёр Лопатёнок: радость Зеленского от получения F-16 нужна только для СМИ
Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что восторг президента Украины Владимира Зеленского создан исключительно для формирования инфоповода.
01:01
Личка: для Захаряна переход в Ла Лигу хороший шаг в футбольной карьере
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
00:58
«Рёнхап»: Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску крылатых ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын инспектировал запуск крылатых ракет на борту корабля ВМС Корейской народной армии.
00:45
Ярошик назвал позором игру футболистов «Оренбурга» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура РПЛ с «Ахматом».
00:43
Блинкова уступила Линь в матче первого круга турнира WTA в Кливленде
Россиянка Анна Блинкова не смогла оформить выход во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США).
00:42
В Санкт-Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку
Двухлетняя девочка пропала в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
00:38
Вендел: Анюков попросил гол, но я умножил эту просьбу на два
Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о победе петербургского клуба над «Спартаком» в пятом туре РПЛ.
00:27
Дюков назвал важным для РФС представительство России в структурах УЕФА
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что РФС продолжает поддерживать деловые контакты с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на постоянной основе.
00:26
Сильный пожар произошёл на предприятии по переработке отходов в Германии
Сильный пожар произошёл на предприятии по переработке отходов в немецком Оффенбахе федеральной земли Гессен.
00:25
Личка заявил, что ждёт Карраскаля в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что ждёт полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в команде.
00:16
Дюков сообщил, что РФС окажет поддержку «Ростову» и «Динамо» в деле против Норманна
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал понять, что будет оказана поддержка «Ростову» и московскому «Динамо» в разрешении делового спора с норвежским полузащитником Матиасом Норманном.
00:14
В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца в туалете
Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы.
00:05
Шевченко снялся с матча первого круга турнира в Уинстон-Сейлеме по ходу третьего сета
Российский теннисист Александр Шевченко принял решение сняться с матча первого круга ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (США).
00:05
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 99 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 99 боеприпасов.
00:02
Джикия: «Спартак» не может шесть лет победить «Зенит» в РПЛ из-за ряда факторов
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия призвал не делать трагедию из поражения от петербургского «Зенита» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
00:01
Участие в линейке предлагают считать уважительной причиной отсутствия на работе
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил считать участие родителей в торжественных школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова имеется в распоряжении RT.
23:59
Бонгонда объяснил, почему не вышел в старте на матч с «Зенитом»
Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, почему не смог выйти в стартовом составе на матч пятого тура с «Зенитом».
23:51
Президент ЮАР Рамапоса: Генсек ООН посетит саммит БРИКС
Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит саммит БРИКС, который пройдёт в ЮАР 22—24 августа.
23:48
«Ювентус» разгромил «Удинезе» в первом туре Серии А
«Ювентус» нанёс разгромное поражение «Удинезе» в первом туре чемпионата Италии.
23:45
«Лацио» уступил «Лечче» в первом туре Серии А, пропустив два мяча на последних минутах
«Лацио» в гостях потерпел поражение от «Лечче» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
23:42
В Панинском районе Воронежа обнаружили очаг сибирской язвы
Режим ЧС ввели в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы.
23:32
Синоптик Леус рассказал о суточном рекорде по количеству осадков в Москве
В Москве 20 августа выпало рекордное количество осадков за день (47 мм). Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
23:31
Малышев заявил об отсутствии вопросов к судейству в матче РПЛ с «Зенитом»
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев считает, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым на хорошем уровне отработала матч пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
23:30
Салихова: «Спартаку» надо определяться со стартовым составом
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала мнение, что клубу нужно определиться со стартовым составом на сезон-2023/24.
23:23
Бывший разведчик ВС США Риттер: Зеленский виноват в смерти 400 тысяч украинцев
Экс-разведчик США Скотт Риттер прокомментировал решение Нидерландов передать Киеву F-16.