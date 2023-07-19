Такер Карлсон: пропаганда не позволяет американцам даже усомниться в своей ненависти к России

С самого начала конфликта на Украине американцев убеждали в том, что Россия — враг, заявил политический обозреватель Такер Карлсон на ежегодной конференции Turning Point Action во Флориде. По его словам, у американцев есть «неотъемлемое право» самостоятельно решать, кого им ненавидеть. Карлсон подчеркнул, что общее число американцев, убитых россиянами за последние три года, примерно равно нулю. При этом СМИ не позволяют гражданам США даже усомниться в том, что Россия ― плохая, а Украина ― хорошая.

Но проблема в том, что никто не выступает против основных условий. Не сомневается, мол, постойте. А доказательства есть? Вы уверены, что это правда? Разве у американцев нет неотъемлемого права — то есть, можно сказать, права, с которым они родились, — неотъемлемого права принимать свои собственные решения о том, как им жить на самом базовом уровне, какие препараты вводить в свой организм, где путешествовать? Никто этого не говорил.

И, конечно, средства массовой информации никогда не предлагали это как вариант. Вы наблюдали это в ходе войны на Украине. Она началась, и первое же, что… У вас могли быть различные мнения, например, о том, какие системы вооружения необходимо поставлять. Но вам в самом начале сказали, что Россия — это враг. Единственное, что мы знаем об этом, так это то, что одна сторона плохая, а другая — добродетельная.

И знаете, я думаю, что многие достойные люди пришли бы к такому выводу самостоятельно. Я этого не оспариваю. Я думаю, совершенно справедливо считать Россию плохой, а Украину хорошей. Но и не соглашаться с этим — в рамках разумного. Потому что если вы американец, у вас есть право решать, кого вы ненавидите. Да? Это фундаментальное право. Никому не позволено заставлять вас злиться на кого-то другого. Если вы взрослый человек, вам решать и вы можете принимать решения на основе любых критериев, которые вы хотите. И совершенно справедливо сказать: ну, не знаю, я не злюсь на этого человека. Думать так не преступление. Не ненавидеть кого-то не преступление. Так что совершенно справедливо сказать: «Постойте-ка!»

Знаете, это не выражение любви к России — сказать, что они (русские. — ИноТВ) не убили ни одного американца. Почему это безумие? Это правда. Вчера я сказал одному из кандидатов: «Послушайте, я никогда не был в России. И не то, чтобы мне туда особенно хотелось, я не говорю по-русски. Я родился в этой стране. Вроде как планировал здесь и умереть. Надеюсь на это. Но давайте просто произведём подсчёт жертв. Так каково общее число американцев, убитых Россией за последние три года? Я не силён в математике. Я думаю, что оно около нуля, что-то в этом диапазоне. Я не знаю ни одного».

Зато я хорошо знаю двух человек, которые умерли от фентанила, который был произведён в Мексике и разрешён к ввозу сюда мексиканским правительством. Я не против Мексики, я вырос в непосредственной близости к ней. На самом деле мне нравится Мексика. Но мексиканское правительство допускает это, и ежегодно от этого яда умирает более ста тысяч американцев. Не потому, что они были наркоманами, которые приняли слишком много, а потому, что они были отравлены, потому что они приняли таблетку, посчитав её чем-то другим. А оказалось, что это фентанил, произведённый в Мексике и разрешённый мексиканским правительством к ввозу сюда. И это сто тысяч в год. Это сотни тысяч умерших американцев. В основном молодёжь. Да, или и того больше.

Итак, есть страна, из-за которой сотни тысяч наших сограждан умирают в возрасте, скажем, 23 лет. И я уверен, что каждый человек в этом зале знает кого-то или знает кого-то, кто знает кого-то, кто умер. Это не какая-то абстрактная эпидемия. Это такое распространённое явление, что все кого-то такого да знают. Это было похоже на разгар пандемии. И, я знаю, это вне закона.

Кажется, моя жена кого-то спросила: «Сколько ты знаешь людей, умерших от коронавируса?» Ей ответили: «Ой, ты знаешь, много». — «Ну и кто они?» — «Ну, например, у одной моей подруги бабушка с дедушкой умерли». — «Как её звали?» — «Не знаю, это была бабушка». — «Сколько ей было лет?» — «Ну, знаешь, за 85». Хорошо, а сколько людей вы знаете, кто пострадал от вакцины? Тучу. И вот я думаю: в какой-то момент начинаешь делать выводы. Это не научная оценка, нет, но это вполне уместно.

Итак, что касается России. Если вы начнёте разговор с того, что это злая страна, которая причинила вред Америке, и мы должны начать с ней войну, что ж, тогда вроде как никаких споров по этому поводу быть и не должно, так? Никто ведь не стал бы защищать нацистскую Германию. Они убили многие десятки тысяч американцев. Их нельзя защищать. Ни один порядочный человек не стал бы их защищать. Но в случае с современной Россией вам не позволено о таком даже подумать.

И как только вам запрещают о чём-то думать, человек, убедивший вас в своей правоте, начинает полностью вас контролировать. И лично я как сторонний наблюдатель сделал для себя один вывод: в своей жизни я просто стараюсь не позволять пропаганде влиять на меня. Это своего рода главная цель моей жизни. Каждое утро.

Дата публикации 16 июля 2023 года.