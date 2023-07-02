Такер Карлсон: в США идёт «война на почве религии» между людьми, возомнившими себя богами, и всеми остальными

Пример государственного деятеля, адмирала и трансженщины Рейчел Левин (урождённый Ричард Левин) свидетельствует о том, что в Америке идёт настоящая «религиозная война», в которой сошлись те, кто возомнил себя богами, и все остальные, считает журналист Такер Карлсон. Как отметил Карлсон в новом выпуске своей передачи Tucker on Twitter, к первой группе относятся и сама Левин, и вообще практически все американские чиновники, имеющие хоть какую-то власть.

Смысл удивительного превращения Рика Левина не в том, чтобы освобождать вас от жёсткой оболочки, в которой вы родились, чтобы вы могли больше соответствовать настоящему себе, каким бы вы себя там не представляли. Нет-нет, смысл не в этом. Жизненный путь Рика Левина вообще к вам отношения не имеет, он — для него, это его личный путь. А вот ваши фантазии о том, чтобы стать новым человеком, кем-то другим, одобрения сверху ещё не получили, да и вообще они какие-то странные. Это вы, значит, вознамерились стать Чакой, правителем зулусов? Ну да бросьте, это же расизм! Лучше уж помолчите — и продолжайте молча гордиться нашим адмиралом Рейчел.

РЕЙЧЕЛ ЛЕВИН: Я, Рейчел Р. Левин...

Это ведь она пробивает стеклянные потолки, ну, а у вас — просто странный фетиш.

На самом деле, хоть мы и не говорим об этом вслух, Рик Левин, очевидно, не имеет никакого желания от чего-либо вас освобождать. Смысл тут не в освобождении, а в чём-то противоположном. Речь идёт об очередной войне на почве религии, такой же, как и все остальные такие войны: с одной стороны — люди, которые возомнили себя богами, а с другой — все остальные.

В примитивных цивилизациях, к которым относятся все цивилизации с начала времён вплоть до появления нашей, люди как-то по умолчанию считали, что существуют определённые правила, правила, которые писаны не людьми, но пренебрегать которыми можно только на свой страх и риск. Некоторые именуют эти правила «природой», «законами природы», а по мере развития общества стали называть и «теологией». Но в большинстве случаев эти правила вообще никак не называли, ведь это было и не нужно: споров о том, существуют они или нет, не велось, люди просто по умолчанию считали, что, если возомнить себя богом, это приведёт к определённым последствиям. Они думали, что Содом и Гоморра — реально существовавшие города, которые были уничтожены за непокорность, и предполагали, что то же самое может произойти и с ними.

Но это больше не так. Рик Левин наказания со стороны сил, которые не видимы его глазу, не боится: он знает, что главный здесь — он сам, это он пишет правила и устанавливает границы, а реальность — это то, что он реальностью называет. Таков его взгляд, и такого же мнения в США придерживаются практически все, кто имеет хоть какую-то власть.

Пари здесь, честно говоря, получается довольно-таки смелое: на протяжении семи миллионов лет люди верили в одно — и верили, видимо, потому, что были какие-то свидетельства, — но в районе 2015 года они вдруг убедились в чём-то совершенно ином. Правы ли они? Есть ощущение, что мы уже скоро об этом узнаем.

Дата выхода в эфир 01 июля 2023 года.