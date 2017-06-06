Blaze: CNN уличили в «постановке мусульманского митинга» Телеканал CNN обвинили в «постановке фейкового митинга» с участием мусульман после теракта в Лондоне, сообщает The Blaze. По словам зрителей, ведущая CNN Бекки Андерсон руководила группой манифестантов с транспарантами о противостоянии экстремизму с целью показать мусульман в «положительном свете». 6 июня 2017 Blaze

Blaze: американцы стали лучше относиться к Путину, но до любви ещё далеко Судя по данным опросов общественного мнения, уже 22% американцев положительно относятся к российскому президенту — и это большой скачок по сравнению с 2015 годом. Связано это прежде всего с тем, что среди опрошенных практически исчезли те, кто к Путину никак не относится, а также со стремлением самого Трампа наладить отношения с Россией, пишет Blaze. 22 февраля 2017 Blaze

Blaze: Обама призвал Россию и Турцию «не препятствовать миру в Сирии» Во время встречи с Владимиром Путиным Барак Обама подчеркнул, что Москве и Анкаре следует разрядить ситуацию, сложившуюся после того, как турецкий истребитель сбил российский Су-24, пишет Blaze со ссылкой на заявление Бена Рода, заместителя советника президента США по национальной безопасности. Американский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация «может создавать препятствия тому прогрессу, которого необходимо достичь для решения сирийского кризиса». 1 декабря 2015 Blaze

Blaze: «Кремлевское лобби» мешает Америке спасать Украину Как утверждает обозреватель Blaze, Украина бессильна перед «звездным составом лоббистов России», которые, среди прочего, проводят «антиукраинские» законодательные инициативы в США. В их числе - поправки, запрещающие оказывать помощь неонацистскому батальону «Азов», а так же поставлять на Украину ПЗРК. 9 июля 2015 Blaze

Blaze: Есть ли у Кремля переписка Хиллари Клинтон? По мнению американского экономиста и автора книг о России Пола Грегори, во всей шумихе вокруг Хиллари Клинтон и ее личной почты, которую она использовала по работе, будучи госсекретарем, западные СМИ упускают самое главное. Ее письма попали в распоряжение Кремля, обладающего «одной из самых совершенных систем ведения кибервойны». Тем самым Клинтон поставила под угрозу национальную безопасность США. 11 марта 2015 Blaze

Экстрадированный из Литвы россиянин сядет в США на полтора года Россиянина Дмитрия Устинова приговорили в США к полутора годам тюремного заключения за сговор с целью вывоза военного оборудования, сообщает Blaze. Издание отмечает, что, после того как он отбудет свой срок, его депортируют из Соединенных Штатов на родину. 9 октября 2014 Blaze

Госдеп обвинил Путина в «десяти украинских грехах» Как утверждает американское внешнеполитическое ведомство, Владимир Путин вводит мир в заблуждение своими заявлениями о ситуации на Украине. На сайте госдепартамента появился список «ложных заявлений» российского президента, сообщает американское издание The Blaze. 7 апреля 2014 Blaze