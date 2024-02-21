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Такер Карлсон посоветовал американцам пожить в Москве — из любви к Америке

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американцы отвыкли от чистоты и порядка в городах, поэтому визит в крупнейшую европейскую столицу — Москву — ожесточит их и настроит против руководства США, полагает независимый журналист Такер Карлсон. Плачевное состояние американских мегаполисов свидетельствует о том, что страна переживает крах, заявил он в интервью The Blaze.

Перейду к кое-какой критике в ваш адрес. Джон Стюарт недавно выложил материал о вас, не знаю, видели ли вы…

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Нет.

Я их тоже никогда не смотрю!

Итак, вы приехали, сказали: «В Москве чистота, метро чудесное, люстры…» Я знаю вас, Такер, вы достаточно умны, чтобы знать, кто построил всё это, чтобы оно так выглядело, и почему. И Дюранти приезжал туда…

ТАКЕР КАРЛСОН: Я говорил об этом в своём видео. Итак, Уолтер Дюранти был корреспондентом The New York Times в России в 1930-е годы, он отрицал голод на Украине…

Голодомор.

ТАКЕР КАРЛСОН: … который учинил Сталин. Вы правы. Он также отрицал показательные суды 19371938 годов, происходивший террор. Итак, это была ложь. Он говорил ложь, и поэтому его посмертно лишили Пулицеровской премии. Я рассказал правду, чтобы пристыдить наших руководителей. Станция метро, которую я показал, была построена Иосифом Сталиным — возможно, худшим человеком в истории — в 1939 году, больше 80 лет назад. И она по-прежнему в идеальном состоянии. В этом вся суть. Посмотрите, что есть в Москве, и сравните с тем, что у нас. И нельзя не задаться вопросом…

Это обвинение против наших руководителей. И я бы порекомендовал всем вашим зрителям и слушателям до единого: если у вас есть такая возможность, поживите недельку в Москве. Не потому, что вы любите Россию, а потому, что любите собственную страну. И сравните этот город, крупнейший город Европы, с 13-миллионным населением, с городом, в котором или рядом с которым вы живёте. Какой город в лучшей форме? Итак, на самом деле, это обвинение в адрес нашего стремительно ухудшающегося уровня жизни и ужасного управления наших лидеров, и это ожесточает. Почему у нас нет такого метро, ни в одном из американских городов? Почему нет ни одного американского города без преступности? Что это такое?!

Погодите! В Северной Корее тоже мало преступников, в Китае нет проблемы с наркоманами. Их ведь можно просто отлавливать на улицах и убивать!

ТАКЕР КАРЛСОН: Но у нас раньше так не было! Мне всего 54 года, и я это помню!

Хорошо.

ТАКЕР КАРЛСОН: Не то чтобы обязательно быть фашистом, чтобы в обществе был порядок. У нас он был! И в День поминовения в 2020 году, когда Джордж Флойд умер от передозировки, всё изменилось. То, что мы получили, это намеренное разрушение американских городов. Я не живу в городе, потому что мне не нравится. Но что я упускал из виду, потому что я не живу в городе, так это то, что не может быть великой страны без великого города. Точка. Или без нескольких великих городов. Города определяют страну. Это не мой выбор  это просто факт, это всегда было правдой. Итак, если все ваши города до единого — выгребные ямы, значит, ваша страна переживает крах. Они могут и не быть такими! Проблему преступности решить легче всего. Просто скажите: «Мы этого не потерпим!» Мы так уже делали. Я это освещал, я написал об этом книгу в 1994 году. Я видел, как Нью-Йорк из очень опасного места превратился в один из безопаснейших городов мира. И для этого не потребовались массовые казни.


Не потребовались.

ТАКЕР КАРЛСОН: Не потребовались даже массовые посадки. Потребовалось только внимание к деталям. Есть граффити — стереть. Люди прыгают через турникеты — арестовать. Если люди носят оружие…

Это называется «теория разбитых окон».

ТАКЕР КАРЛСОН: «Теория разбитых окон» Джеймса Уилсона и Джорджа Келлинга.

Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: Одна из самых известных статей по криминологии и, на самом деле, по социологии за всю историю. И она до сих пор верна.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.

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источник
Blaze США Северная Америка
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