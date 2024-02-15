«На вкус отменно! И без ГМО!» — Такер Карлсон оценил «российскую версию Макдоналдса»

Когда в России открылся первый Макдоналдс, это было своего рода триумфом Запада над Востоком, вспоминает Такер Карлсон. Американский журналист решил проверить, как обстоят дела сейчас, спустя два года санкций. Он посетил один из ресторанов «Вкусно — и точка!» и пришёл к выводу, что под санкциями в России живётся неплохо. На вкус фастфуд ничем не уступает американскому, но помимо этого в нём нет ГМО.

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Когда мы приехали в Москву, один из главных вопросов для нас был вопрос о том, какой эффект здесь, как говорится, «на земле», имели западные санкции против России. Россия — крупнейшая страна в мире. Огромные части России — русские по сути, без какого-либо влияния Запада. Так было 500 лет назад, так будет и через 500 лет. Но Москва — совсем другое дело. Это крупнейший город в Европе, с населением в 13 миллионов человек. Вне всякой конкуренции крупнейший город в России, очень интернациональный город, центр моды и финансов. Не говоря уже о том, что это российский центр западной розничной культуры. Всему этому пришёл конец в 2022 году, два года назад. И мы решили посмотреть, что было дальше. Макдоналдс казался нам неплохим вариантом для рассмотрения.



Первый Макдоналдс в России открыли на Пушкинской площади в Москве в 1990 году. Моему отцу, так случилось, удалось побывать там. Он был американским госслужащим и прибыл в Россию на открытие Макдоналдса. И в те времена, — отчётливо это помню, я тогда учился в колледже, — это рассматривалось как триумф Запада над Востоком. Настоящий конец холодной войне был положен, когда Макдоналдс, самая знаменитая западная розничная точка в Соединённых Штатах, открылась в столице нашего великого врага — России. Это был триумф Запада и его ценностей над коммунизмом.



Итак, этот жизненный цикл просуществовал 30 лет, вернее, 32 года, с 1990-го по 2022-й. И затем он закрылся. Но что же случилось? Ну, он на самом деле не закрылся. Просто стал российским. Франшизы Макдоналдса выкупил российский бизнесмен из Сибири. И дал ему русское название, которое мы не в силах выговорить. Но переводится так: «Вкусно. И Точка». Снаружи здания выглядят так же. Золотые арки потускнели, но в остальном, похоже, разница невелика.



Итак, сегодня утром мы в центре Москвы, мы собираемся посетить «Вкусно — и точка», чтобы честно оценить его и вынести наш вердикт. И этим мы займёмся прямо сейчас.



Должен сказать, люблю такую погоду.



Я заказал… Мне стыдно признаться. Я заказал чизбургер, два чизбургера, большую колу, большую картошку, шоколадный кекс.



Мы вернулись в фургон. Мы только что из московского заменителя Макдоналдса под названием «Вкусно — и точка». Сначала о цене. Ладно, признаю, я давненько не бывал в фастфудах — пытаюсь сохранить свою девичью фигуру. Кроме того, мне с них плохо, мне 54, и, пожалуй, не стоит есть эту дрянь.



Итак, я не в курсе, какие сейчас цены, но вот сколько это стоит в Москве. 647 рублей. Это ровно 7 долларов — 7,05 доллара, наверное. И за эту сумму мы получили два чизбургера, большую картошку, большую колу — имитацию «Кока-колы» — и кусок шоколадного кекса. Просто не смог устоять! Это здоровое питание? Нет.



Должен сказать, что Путин четыре года назад запретил в России продукты с ГМО. И это интересно. Об этом я его не спросил. Наверное, надо было. Возможно, мы будем в немного лучшей форме после этого? Не уверен.



Ладно, вот что у нас есть за эти деньги. Начнём с картошки. Самый знаменитый продукт Макдоналдса, картошка фри. Итак. Российская картошка фри от принадлежащего сибиряку ресторана «Вкусно — и точка». Все знают, какова на вкус картошка фри от Макдоналдса. Оценить будет нетрудно. На вкус отменно! Совершенно то же самое. Мы только что прошли по снегу целый квартал, возвращаясь к фургону со всеми этими продуктами, и они до сих пор хороши. Ладно. Картошка фри — победитель.



У меня тут узнаваемые продукты: каждый американец когда-нибудь ел чизбургер. Итак, у меня сибирский чизбургер, приготовленный в том, что осталось от ресторана Макдоналдс. Как и в Америке, я не стану раскрывать (чизбургер. — ИноТВ), чтобы посмотреть, что внутри. Потому что лучше не знать. Просто съем его. Готовы? Ого, отлично! Совершенно то же самое. Моей первой мыслью было: «Не стоит мне есть эту гадость». Но мне понравилось. И, кажется, они кладут в него такой же мелко нарубленный лук, как в США. Ладно, доем, когда закончим съёмку. Потому что мужчина за едой — отвратительное зрелище.



Но перед тем, как мы закончим, я перейду прямо к десерту. Не стану его есть, просто покажу вам, как его подают во «Вкусно — и точка» в Москве. Кусок шоколадного кекса. Его я тоже не буду есть перед вами, потому что это слишком уронило бы моё достоинство. Я не пойду на это даже из любви к интернету. Но я его понюхаю, чтобы как-то оценить аппетитность. А уже после съёмки составлю своё мнение и скажу вам. Пахнет замечательно! Пахнет замечательно!



Послушайте, я не говорю, что одно лучше другого. Просто пытаюсь показать вам, на что похожа жизнь под санкциями, когда Тони Блинкен вычеркнул вашу страну из цивилизованного мира, как вам живётся? Неплохо.



Ладно, я заканчиваю свой МакЗавтрак, который на самом деле МакЛанч, и должен сказать вам, что это было МакКруто. Правда. Версия без ГМО. И мы пытаемся придумать, что ещё поделать в Москве, чтобы проиллюстрировать жизнь под санкциями. Каково это — жить в обществе, откуда все западные бренды вынуждены были уйти, и у вас остались все эти заведения, на которых было написано Prada, Макдоналдс или Starbucks, но этих названий больше нет, а они всё ещё предлагают подобие прежней продукции.



Итак, мы подумали: «А пойдёмте в Starbucks, который теперь называется — покажем вам логотип — Stars. Можем показать? Итак, мои продюсеры, гении и замечательные ребята, Джастин Уэллс, Бенно Касс и Кайл Ротенберг, который держит камеру, они телевизионные продюсеры, и они предложили пойти в этот новый Starbucks — Stars. А потом мы обсудили это и решили… Знаете, Starbucks так ужасен. Это не только тупая компания, любящая поучать других, сам их продукт, основной продукт, их кофе — это какая-то моча! Зачем туда идти? Даже если название сменили на Stars, идти туда не стоит. Так что обойдёмся без этого. Но с полной уверенностью, граничащей с религиозной верой, что всё, что пришло на смену Starbucks, лучше Starbucks. Потому что разве может быть иначе?



Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.