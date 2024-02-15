«На вкус отменно! И без ГМО!» — Такер Карлсон оценил «российскую версию Макдоналдса»
ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Когда мы приехали в Москву, один из главных вопросов для нас был вопрос о том, какой эффект здесь, как говорится, «на земле», имели западные санкции против России. Россия — крупнейшая страна в мире. Огромные части России — русские по сути, без какого-либо влияния Запада. Так было 500 лет назад, так будет и через 500 лет. Но Москва — совсем другое дело. Это крупнейший город в Европе, с населением в 13 миллионов человек. Вне всякой конкуренции крупнейший город в России, очень интернациональный город, центр моды и финансов. Не говоря уже о том, что это российский центр западной розничной культуры. Всему этому пришёл конец в 2022 году, два года назад. И мы решили посмотреть, что было дальше. Макдоналдс казался нам неплохим вариантом для рассмотрения.
Первый Макдоналдс в России открыли на Пушкинской площади в Москве в 1990 году. Моему отцу, так случилось, удалось побывать там. Он был американским госслужащим и прибыл в Россию на открытие Макдоналдса. И в те времена, — отчётливо это помню, я тогда учился в колледже, — это рассматривалось как триумф Запада над Востоком. Настоящий конец холодной войне был положен, когда Макдоналдс, самая знаменитая западная розничная точка в Соединённых Штатах, открылась в столице нашего великого врага — России. Это был триумф Запада и его ценностей над коммунизмом.
Итак, этот жизненный цикл просуществовал 30 лет, вернее, 32 года, с 1990-го по 2022-й. И затем он закрылся. Но что же случилось? Ну, он на самом деле не закрылся. Просто стал российским. Франшизы Макдоналдса выкупил российский бизнесмен из Сибири. И дал ему русское название, которое мы не в силах выговорить. Но переводится так: «Вкусно. И Точка». Снаружи здания выглядят так же. Золотые арки потускнели, но в остальном, похоже, разница невелика.
Итак, сегодня утром мы в центре Москвы, мы собираемся посетить «Вкусно — и точка», чтобы честно оценить его и вынести наш вердикт. И этим мы займёмся прямо сейчас.
Должен сказать, люблю такую погоду.
Я заказал… Мне стыдно признаться. Я заказал чизбургер, два чизбургера, большую колу, большую картошку, шоколадный кекс.
Мы вернулись в фургон. Мы только что из московского заменителя Макдоналдса под названием «Вкусно — и точка». Сначала о цене. Ладно, признаю, я давненько не бывал в фастфудах — пытаюсь сохранить свою девичью фигуру. Кроме того, мне с них плохо, мне 54, и, пожалуй, не стоит есть эту дрянь.
Итак, я не в курсе, какие сейчас цены, но вот сколько это стоит в Москве. 647 рублей. Это ровно 7 долларов — 7,05 доллара, наверное. И за эту сумму мы получили два чизбургера, большую картошку, большую колу — имитацию «Кока-колы» — и кусок шоколадного кекса. Просто не смог устоять! Это здоровое питание? Нет.
Должен сказать, что Путин четыре года назад запретил в России продукты с ГМО. И это интересно. Об этом я его не спросил. Наверное, надо было. Возможно, мы будем в немного лучшей форме после этого? Не уверен.
Ладно, вот что у нас есть за эти деньги. Начнём с картошки. Самый знаменитый продукт Макдоналдса, картошка фри. Итак. Российская картошка фри от принадлежащего сибиряку ресторана «Вкусно — и точка». Все знают, какова на вкус картошка фри от Макдоналдса. Оценить будет нетрудно. На вкус отменно! Совершенно то же самое. Мы только что прошли по снегу целый квартал, возвращаясь к фургону со всеми этими продуктами, и они до сих пор хороши. Ладно. Картошка фри — победитель.
У меня тут узнаваемые продукты: каждый американец когда-нибудь ел чизбургер. Итак, у меня сибирский чизбургер, приготовленный в том, что осталось от ресторана Макдоналдс. Как и в Америке, я не стану раскрывать (чизбургер. — ИноТВ), чтобы посмотреть, что внутри. Потому что лучше не знать. Просто съем его. Готовы? Ого, отлично! Совершенно то же самое. Моей первой мыслью было: «Не стоит мне есть эту гадость». Но мне понравилось. И, кажется, они кладут в него такой же мелко нарубленный лук, как в США. Ладно, доем, когда закончим съёмку. Потому что мужчина за едой — отвратительное зрелище.
Но перед тем, как мы закончим, я перейду прямо к десерту. Не стану его есть, просто покажу вам, как его подают во «Вкусно — и точка» в Москве. Кусок шоколадного кекса. Его я тоже не буду есть перед вами, потому что это слишком уронило бы моё достоинство. Я не пойду на это даже из любви к интернету. Но я его понюхаю, чтобы как-то оценить аппетитность. А уже после съёмки составлю своё мнение и скажу вам. Пахнет замечательно! Пахнет замечательно!
Послушайте, я не говорю, что одно лучше другого. Просто пытаюсь показать вам, на что похожа жизнь под санкциями, когда Тони Блинкен вычеркнул вашу страну из цивилизованного мира, как вам живётся? Неплохо.
Ладно, я заканчиваю свой МакЗавтрак, который на самом деле МакЛанч, и должен сказать вам, что это было МакКруто. Правда. Версия без ГМО. И мы пытаемся придумать, что ещё поделать в Москве, чтобы проиллюстрировать жизнь под санкциями. Каково это — жить в обществе, откуда все западные бренды вынуждены были уйти, и у вас остались все эти заведения, на которых было написано Prada, Макдоналдс или Starbucks, но этих названий больше нет, а они всё ещё предлагают подобие прежней продукции.
Итак, мы подумали: «А пойдёмте в Starbucks, который теперь называется — покажем вам логотип — Stars. Можем показать? Итак, мои продюсеры, гении и замечательные ребята, Джастин Уэллс, Бенно Касс и Кайл Ротенберг, который держит камеру, они телевизионные продюсеры, и они предложили пойти в этот новый Starbucks — Stars. А потом мы обсудили это и решили… Знаете, Starbucks так ужасен. Это не только тупая компания, любящая поучать других, сам их продукт, основной продукт, их кофе — это какая-то моча! Зачем туда идти? Даже если название сменили на Stars, идти туда не стоит. Так что обойдёмся без этого. Но с полной уверенностью, граничащей с религиозной верой, что всё, что пришло на смену Starbucks, лучше Starbucks. Потому что разве может быть иначе?
Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.