Такер Карлсон: посещение российского магазина способно настроить американца против США

Американский ведущий Такер Карлсон на своём сайте опубликовал снятое в России видео, где он решил посмотреть, как два года западных санкций отразились на российских продуктовых магазинах. Уже на выходе из гипермаркета он отметил, что посещение российского магазина может «радикализировать» американцев и настроить их против своих властей.

Давним, возможно, самым давним элементом пропаганды холодной войны на Западе был советский продуктовый магазин. Нет товаров, нет выбора, некачественно сделанные вещи. И на самом деле это была не пропаганда, а реальность. При желании вы можете поискать кадры в интернете. Поэтому мы подумали, что было бы интересно взглянуть на современный российский продуктовый магазин 2024 года, спустя два года санкций. Поехали.



Хорошо. Вот так. Полагаю, вы вставляете сюда десять рублей и получаете их обратно, когда возвращаете тележку. Так что это бесплатно, но есть стимул вернуть её, а не увезти в лагерь для бездомных. Хорошо. Это эскалатор для продуктовых тележек. Сделано так — как я сейчас понял, — что колёса не двигаются. Они фиксируются на эскалаторе для продуктовых тележек. Мам, смотри, теперь без рук.



Видите? Размещение розничных магазинов здесь немного другое. Это всё равно что идти через универмаг Macy’s, чтобы добраться до Whole Foods. Хорошо, мы прошли парфюмерный отдел и добрались до продуктового магазина. Итак, давайте накупим то, что семья из четырёх человек покупала бы каждую неделю. Посмотрим, каков будет выбор товаров. И посмотрим, сколько это будет стоить.



Россия славится своим хлебом. В нём я довольно хорошо разбираюсь. Низкоуглеводный образ жизни не охватил Россию. Слава Богу, ведь только посмотрите на это. Тоже свежий.



А вот на это посмотрите. (Берёт большой хлеб.) Ого. Да ну.



Unicorn и Mini Mills. Хорошо.



Ого-го. Это что-то вроде русского пшеничного печенья.



Нам нужен кофе, не так ли?



Честно говоря, я не знаю, сахар это или мука, но похоже, что это один из основных продуктов, так что нам его следует купить. Упаковка очень красивая. Это должна быть мука, не так ли?



А это российское вино. Оно из Крыма, который не только имеет тепловодную военно-морскую базу, но и является источником большей части винограда для производства вина в этой части России. По-видимому, оно очень хорошее.



Сырные палочки? Мы на кассе магазина, и тут вы видите жевательную резинку, бритвенные лезвия и кондитерские изделия. На самом деле они прячут лезвия, поскольку мы их воруем*. Но всё это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, леденцы от кашля Halls, Ментос. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?



Вначале мне было забавно, затем я почувствовал законное негодование. Мы гадали, сколько всё это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединённых Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели.



И у нас у всех получилось около 400 долларов. (У меня. — ИноТВ) вышло 104 американских доллара. И именно в этот момент начинаешь осознавать, что идеология, возможно, не имеет такого большого значения, как считается. «Коррупция».



Если вы берёте уровень жизни людей, топите его путём грязных делишек, преступности и инфляции, так что они не могут купить продукты, которые им хочется, то в этот момент, возможно, не так важно, что вы говорите и являетесь ли вы хорошим или плохим человеком, вы просто смотрите на жизнь людей в их стране. Именно так поступило с нами наше руководство.



Посещение российского продуктового гипермаркета — «самого сердца зла» — и возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против нашего руководства. По крайней мере именно это я почувствовал — радикализацию. И, кстати говоря, мы тут ничего не выдумываем.



Дата публикации 15 февраля 2024 года.



* Отсылка к росту магазинных краж в США (прим. ИноТВ).