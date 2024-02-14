Подробное интервью президента Владимира Путина показало, что американцы практически незнакомы с исторической позицией России — и это создаёт угрозу для их собственной безопасности, пишет Томас Эмануэль Дэнс на страницах The American Conservative. По его мнению, действующая американская администрация сознательно ограничивает возможности для дипломатии и диалога. Пришло время разобраться и выяснить, почему же США принимают такое активное участие в конфликте на Украине и почему мнение западной аудитории напрямую зависит «от небольшой группы экспертов, чьи точки зрения редко совпадают с интересами большинства из нас», подчёркивает автор.

Недавнее интервью российского президента Владимира Путина, которое провёл журналист Такер Карлсон, для многих американцев стало фактически первой возможностью услышать и подробно ознакомиться с точкой зрения Москвы на важнейшие международные проблемы, подчёркивает бывший комиссар по исследованию Арктики и экс-советник Минфина США Томас Эмануэль Дэнс в статье для The American Conservative. И это незнание создаёт угрозу для национальной безопасности США, негативно влияя на возможность принимать объективные и верные решения, говорится в статье.



«Прошу прощения. Не могли бы вы сказать нам, какой это период? Я теряю представление о том, на каком этапе истории мы находимся», — вынужден был уточнить Карлсон, когда президент Путин перешёл к восьмой минуте подробного рассказа о более чем тысячелетнем периоде российской истории, пишет Дэнс. Российский лидер даже передал своему гостю папку с архивными документами, подтверждающими упомянутые им факты.



И прежде всего, это интервью ярко подчеркнуло для американцев один факт: «Мы как нация опасно незнакомы с Россией, и это незнание ставит нашу собственную страну под угрозу», — констатирует автор. Хотя для многих на Западе заявления Путина, сделанные в ходе двухчасового интервью с Карлсоном, будут выглядеть как открытие, на самом деле это не так: и о территориальных проблемах, и о готовности Москвы искать пути урегулирования конфликта на Украине путём переговоров он уже не раз открыто заявлял на протяжении последних лет.



Все эти заявления были давно опубликованы на официальном сайте Кремля и доступны для любого журналиста или аналитика, подчёркивает автор: «Что бы мы о нём ни думали и как бы мы ни оценивали его искренность, Путин никогда не отказывался выражать свои мысли и излагать позицию Российской Федерации». Почему же подавляющая часть американцев до сих пор никогда об этом не слышала? Дело в том, что вся эта информация находится в свободном доступе на русском языке — а вот найти что-то в западных СМИ будет очень непросто, поясняется в статье.



Например, на том же сайте Кремля опубликованы подробности недавнего визита российского президента на Чукотку в город Анадырь, расположенный примерно в 50 милях от американской границы. И это, пожалуй, было самое близкое расстояние между Путиным и территорией США со времён его встречи с президентом Бараком Обамой в 2015 году, говорится в статье. Однако крупнейшая газета Аляски даже не упомянула об этом визите.



«Ключевая проблема для американских политиков заключается в том, что для того, чтобы начать понимать русских, потребуется много времени, усилий и самоотверженности», — констатирует автор, и мало кто хочет заниматься такой серьёзной работой. Кроме того, очень немногие американцы вообще знают русский язык: его изучают в том или ином виде менее чем 0,2% американских старшеклассников.



И если не принимать во внимание иммигрантов, носителей культурного наследия, учёных и тех немногих людей, кто обучался за счёт специализированных программ американского правительства, результатом такой политики является «укоренившееся незнание России среди американцев», говорится в статье. В свою очередь, это порождает чрезмерную зависимость общественного мнения в США от высказываний небольшой группы экспертов, чьи точки зрения «редко совпадают с интересами большинства из нас», подчёркивает автор.



И как показывают события последних лет, большинство из этих голосов глубоко заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и Соединёнными Штатами продолжали оставаться враждебными, поскольку достичь мира гораздо сложнее, отмечается в статье. Сенат предлагает теперь направить дополнительно ещё $61 млрд из средств американских налогоплательщиков для того, чтобы военные действия на Украине продолжались, что повлечёт за собой гибель многих людей.



Однако уже пора остановиться и задуматься о том, действительно ли такая политика сейчас нужна Америке, призывает Дэнс. «Настало время задаться вопросом: что на самом деле делают США на Украине? Насколько наше участие служит нашим жизненно важным национальным интересам?» — говорится в статье.



Американцы заслуживают ответов на все эти вопросы, чтобы понять, как могло случиться, что жизненно важные национальные интересы США, согласно заверениям действующей администрации, оказались неразрывно связаны именно с Украиной, которая находится на расстоянии 6000 миль. И почему, если Украина действительно является таким «ценным стратегическим партнёром», чистые прямые инвестиции США до 2014 года там не превышали $1 млрд, а сегодня вообще ушли в минус, отмечает автор.



Необходимо всерьёз задуматься, на защиту каких именно интересов Вашингтон тратит такое огромное количество средств — и почему все американцы ради помощи Киеву должны брать на себя дополнительные долги, которые вряд ли смогут когда-либо погасить, поэтому придётся перекладывать их на плечи каждого будущего поколения, подчёркивается в статье.



Конечно, поскольку США публично взяли на себя моральные обязательства помогать Украине, нельзя просто отступиться и уйти. Но тем не менее остаются актуальными вопросы о том, существует ли вообще какой-либо последовательный план, особенно после того, как командующий украинскими силами ушёл в отставку; и что касается дополнительной военной помощи для этой европейской страны — следует задуматься о том, почему тогда вклад других союзников в Европе настолько ничтожен по сравнению с усилиями Вашингтона, пишет Дэнс.



«К сожалению, у нас сейчас настоящий бардак. И чтобы это исправить, потребуются дальнейшие усилия и ресурсы», — констатирует автор. По его мнению, американцам не стоит рассчитывать на то, чтобы получить какие-либо объяснения по этому поводу от президента Байдена, хотя его доклад о положении дел в стране запланирован на 7 марта. Если Байден не выступит сам, сотрудников его администрации должны будут вызывать в конгресс для ответа.



Однако Байден не единственный, кто держит американцев в неведении, говорится в статье. Проблема заключается в том, что нельзя вновь «сделать Америку великой», если не исправить прошлые ошибки за границей, поясняет автор: «Это значит также избегать их повторения в будущем и постоянно уделять внимание нашим собственным национальным интересам. Время защищать границы на другом конце света, игнорируя при этом свои собственные, прошло. Слишком многое поставлено на карту, и предстоит реальная работа».



Но действующая политика Белого дома пока очень далека от этого, отмечается в статье: «Когда наше правительство открыто заявляет, что его целью с самого начала было причинить максимальную боль России, а наш президент требует отстранить от власти своего коллегу, который командует крупнейшим в мире ядерным арсеналом, — это серьёзно ограничивает возможности для дипломатии и диалога, одновременно провоцируя новые смерти и разрушения».



Вряд ли после этого стоит удивляться, что на вопрос Карлсона о том, когда Путин в последний раз разговаривал с Байденом, российский президент ответил, что ему сложно это вспомнить, поясняет автор. По его мнению, это крайне необходимо изменить: «Америке нужно новое руководство, которое сможет разговаривать с Россией. Это касается и Украины — и всего остального мира, если уж на то пошло». Остаётся надеяться, что предстоящие президентские выборы в ноябре 2024 года предоставят американцам такую возможность, заключает Дэнс.