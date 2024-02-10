Скотт Риттер: американские власти угрожают Такеру — это значит, что им нечего ответить на правду

Тот факт, что американские власти хотят заставить Такера Карлсона замолчать и придумывают ему всяческие наказания, означает только одно — им нечего противопоставить правде, которую журналист показал всему миру. Такое мнение высказал бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. По его мнению, США боятся слов Путина, «потому что его слова — это правда, основанная на фактах».

Итак, давайте начнём с концепции, с идеи того, что противоречивый политически ангажированный американский журналист, которого я и вы очень хорошо знаем и с которым я раньше работал, берёт интервью у президента России в военное время и в год американских выборов. Его называли по-разному: от «ханойской Джейн» до «полезного идиота».

По-моему, это было мужественно, героически, талантливо, блестяще и своевременно. Но прежде чем мы перейдём к тому, о чём они говорили, что сказал президент Путин и какое впечатление он произвел на вас и на американский народ, расскажите о концепции и идее.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Думаю, вы оцените мою точку зрения, потому что она основана на конституционном праве и прецедентах Верховного суда. Давайте просто предположим, что Такер Карлсон действительно идиот, что ничего хорошего из его уст не выходит и что Владимир Путин — просто настоящий российский пропагандист, пытающийся манипулировать всем в Америке. Давайте просто допустим, что всё, что говорят критики этого интервью, — правда.

Так разве американский путь — это подавить, закрыть, заставить замолчать? Нет. А откуда мы это знаем? Кажется, был такой судья Верховного суда по имени Луис Брандис, который в 1927 году принял очень важное решение, — кажется, это касалось спора США и Мичигана, но детали дела не важны. Он сказал, что, по сути, средство борьбы с плохими идеями — это идеи получше.

И вместо того чтобы заставлять людей молчать — дайте им возможность высказаться, чтобы вы могли противостоять им свободой слова. Вы можете противопоставить им более хорошие идеи, факты, диалог. Лучший способ победить неправильные идеи — это выставить их на всеобщее обозрение, а затем опровергнуть их так, чтобы люди согласились с вами, а не с ними, убедившись в силе ваших собственных аргументов.

Поэтому те люди, которые стремятся заставить Такера молчать, — вы делаете самое неамериканское, что можно себе представить. Если вы не согласны с Такером — дайте ему высказаться! Дайте высказаться Путину! А потом разорвите их на куски, продемонстрируйте силу своих аргументов и докажите, что у вас есть идеи получше.

Люди, которые пытаются заставить Такера замолчать, тем самым говорят: «Нам нечего противопоставить ему. Мы боимся слов Владимира Путина, потому что не знаем, как на них ответить, потому что, возможно, его слова — это правда, основанная на фактах, и теперь нас разоблачат как распространителей фантазий. Нас разоблачат как людей с неверными идеями».

Такер Карлсон оказал большую услугу американскому народу, отправившись в Россию и взяв это интервью.

Я абсолютно с вами согласен. И конечно, я очень ценю ваши упоминания Конституции и истории Верховного суда.

Некоторые из критиков Такера просто сумасшедшие. Одно дело, когда Хиллари Клинтон называет его «полезным идиотом» или Мэтт Вандайк — «ханойской Джейн». Но король неоконов Билл Кристол заявил, что ему нельзя возвращаться в США. Почему? Потому что они хотят заставить его молчать, поскольку боятся, что он бросит им вызов, — а на этот вызов ответить им будет нечего.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2024 года.