TF1: поездка Карлсона в Россию напоминает командировку вице-президента

Взявший интервью у Путина американский ведущий Такер Карлсон — один главных сторонников Дональда Трампа, который, по слухам, может стать его вице-президентом, напоминает TF1. На этом фоне поездка в Россию становится очень символичной — своего рода командировкой, которая граничит с дипломатией.

БРЮС ТУССЕН, ведущий TF1: В США у него (Такера Карлсона. — ИноТВ) есть могущественный союзник.

КРИСТОФ БОГРАН, журналист TF1: Да, и это ещё мягко сказано. Он один из самых близких соратников Дональда Трампа, один из его главных сторонников. Трамп в соцсетях отвечает ему тем же. Он его рекламирует и говорит: «Смотрите Такера Карлсона — он говорит правду!»

Оба они открыто поддерживают Россию. Они на одной волне: считают, что нужно полностью прекратить финансовую поддержку Украины. Такая точка зрения становится всё больше популярной в США, потому что многих американцев достало, что на поддержку Украины потратили миллиарды долларов — речь идёт о более чем 110 миллиардах с начала войны.

Возможное возвращение Трампа в Белый дом станет настоящим ударом и совершенно изменит ход войны, потому что он обещает прекратить помощь. А потеря американской помощи неизбежно означает поражение украинской армии.

Вот почему это интервью Путина было таким символичным. Кроме того, согласно недавним слухам американских СМИ, знаменитый Такер Карлсон может стать вице-президентом при Дональде Трампе, если Дональда Трампа изберут. Так что создаётся впечатление, что в России он был в своего рода служебной командировке. Это была почти дипломатия.

ВЕДУЩАЯ: Невероятно!

БРЮС ТУССЕН: Спасибо.