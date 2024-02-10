TF1: поездка Карлсона в Россию напоминает командировку вице-президента
БРЮС ТУССЕН, ведущий TF1: В США у него (Такера Карлсона. — ИноТВ) есть могущественный союзник.
БРЮС ТУССЕН, ведущий TF1: В США у него (Такера Карлсона. — ИноТВ) есть могущественный союзник.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс отправится в Египет на следующей неделе для обсуждения с египетскими чиновниками сделки по пленным в секторе Газа.
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 150 млн просмотров.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв прибудет в Венгрию в начале марта, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к коллегам по случаю Дня дипломатического работника отметил, что страна столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности.
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко посоветовал капитану красно-белых Георгию Джикии продлить контракт с московским клубом.
Самолёт Bombardier Challenger 600 потерпел крушение неподалёку от города Неаполь во Флориде.
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что зимняя спартакиада замотивирует людей на активный образ жизни.
Подросток-мигрант выстрелил в охранника и ранил туристку в Нью-Йорке после кражи из магазина на Таймс-сквер.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что ему импонирует игра «Ростова» под руководством Валерия Карпина в чемпионате страны по футболу сезона-2023/24.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что спортивный директор Томаш Амарал посоветовал согласиться на трансфер нападающего Манфреда Угальде.
Пользователи соцсетей из Украины возмутились появлением российской супермодели Ирины Шейк на обложке британского Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что из армии Украины, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях принимают участие 200–300 тыс. человек.
В «Реале» сообщили, что один из матчей регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На востоке Украины, в Харькове, произошли взрывы.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что плодотворно побеседовал с руководством московского клуба по поводу нового контакта.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинцы и русские являются одним народом.
Министерство спорта приняло решение переименовать в России мини-футбол в футзал.
Американский бизнесмен Илон Маск посмеялся над идеей проверить американского лидера Джо Байдена перед применением ядерного оружия.
Еврокомиссия в ближайшие недели начнёт расследование в отношении соцсети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних.
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что Мирра Андреева была способна пройти дальше по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.
Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе.
В юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины, сообщили в Минобороны России.
Турция 26 февраля выступит с заявлением в Международном суде на слушаниях по делу Израиля.
Александр Черных, агент нападающего московского «Спартака» Максима Цыплакова, сообщил, что россиянин может продолжить карьеру в «Торонто Мейпл Лифс».
Взрывы произошли в Одессе и Очакове на юге Украины.
Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что сделал правильно, согласившись на работу в Поднебесной.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию простых граждан США на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокирующей.
Бывший главком Вооружённых сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что после увольнения не занимает никакой должности.
Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров нанёс поражение своему соотечественнику Антона Вязигина на Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит Израиль и Палестину 12 февраля.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не исключил, что с капитаном команды Георгием Джикией будет подписано новое соглашение после возобновления чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВС Украины и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» Дениса Азарова.
Суд заключил под стражу ранее судимого за педофилию мужчину, который преследовал двух девочек в Ростове-на-Дону.
Россия надеется на обсуждение договора о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой в ходе визита в Москву президента страны Николаса Мадуро в 2024 году, сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выразил надежду, что вернётся в стартовый состав после возобновления чемпионата России по футболу.
Кабмин разрешил поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома» в Германии SEFE до 2040 года.
Тренер Виктория Дайнеко сообщила, что фигурист Пётр Гуменник заболел пневмонией, но не теряет надежды выступить на Спартакиаде.
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдулаев нанёс поражение своему соотечественнику Абдул-Рахману Джанаеву на Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
Израиль ответил Египту и Катару, что отвергает требования движения ХАМАС по предложениям о сделке по освобождению заложников, но готов к переговорам.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что у него, как у тренера, нет вопросов к Савелию Коростелёву и его результатам в спринте классическим стилем на Спартакиаде.
Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 военных, удерживаемых Украиной, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление Александра Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе (Франция).
Взрывы раздались в прибрежных районах подконтрольного ВСУ Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.
Алексей Морозов продолжит исполнять обязанности президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В посольстве США в Молдавии осудили поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишинёве.
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.
Российский боец смешанных единоборств Виталий Слипенко потерпел поражение от болгарина Николы Дипчикова в поединке Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
Стал известен список участников Спартакиады сильнейших — 2024 в фигурном катании.