Урок истории и большая победа Путина — западные СМИ об интервью Карлсона

Популярное
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Это мой долг: Такер Карлсон объяснил, зачем ему интервью с Путиным Tucker Carlson Network
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«Нужно понимать оппонента» — американский подполковник объяснил важность интервью Путина Такеру Карлсону Daniel Davis / Deep Dive
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NP: Трюдо назвали лжецом за приглашение украинского нациста, о котором он якобы не знал National Post
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Washington Post: Никки Хейли проиграла в Неваде графе «против всех» Washington Post
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Politico: основную часть обещанных Украине средств США потратят на оружие для себя Politico
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Британский дипломат: исход войны на Украине уже предрешён, и условия будет диктовать Россия Judging Freedom
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Ouest-France: экономика России всех удивила благодаря дипломатии Ouest-France
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Выбьет почву из-под ног Украины и ослабит Европу — обозреватель Guardian о влиянии возвращения Трампа в Белый дом Guardian
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Актёр Никита Волков рассказал об адаптации сериала «Постучись в мою дверь»
Актёр Никита Волков рассказал, какой получилась российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь», премьера которого намечена на 12 февраля.
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Количество сделок на рынке подержанных авто в России снизилось на 8%
Количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России в январе 2024 года составило 381,7 тыс., что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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Четырёхлетний ребёнок погиб при пожаре в Краснодарском крае, возбуждено дело
Уголовное дело возбудили по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в результате пожара, который произошёл днём 8 февраля в посёлке Венцы Гулькевичского района Краснодарского края.
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Дипломат: Латвия не хочет обеспечивать безопасность на выборах президента России
Рига демонстрируют тотальное нежелание исполнять международные обязательства и обеспечивать безопасность на избирательных участках на выборах президента России, которые пройдут в марте. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.
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Глава МО Дании призвал увеличить инвестиции в оборону из-за «российской угрозы»
Глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции в оборонный комплекс из-за якобы «российской угрозы».
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В центре Казани отреставрируют пивоваренный завод Петцольда
В Казани пройдут реставрационные работы на территории комплекса пивоваренного завода Петцольда.
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RT: житель Воронежа выгуливает сразу 50 собак ежедневно по несколько раз в день
Житель Воронежа выгуливает сразу 50 собак ежедневно по несколько раз в день, местные жители обратились за помощью к губернатору Воронежской области Александру Гусеву на его странице в соцсети.
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Вархели: ЕС намерен передать Киеву первый платёж из фонда в марте
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что Европейский союз намерен перевести первый платёж киевским властям из фонда для Украины в первой половине марта.
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Губернатор ЯНАО Артюхов отметил достижения в сфере гражданской авиации
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей с Днём гражданской авиации, 9 февраля, и отметил заслуги сотрудников отрасли в этой сфере.
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Синоптик Колесов спрогнозировал сохранение морозов в Петербурге
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о сохранении морозов в городе в ближайшее время.
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Территорию на юге Москвы реорганизуют по программе КРТ
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что неэффективно используемый участок на Судостроительной улице (ЮАО) будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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Елистратов: конечно, я хотел бы выступить на пятых Олимпийских играх
Олимпийский чемпион в шорт‑треке Семён Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.
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ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.
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Большунов заявил, что не испытывает психологическую усталость от побед
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что не испытывает психологическую усталость от побед.
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Рыбин надеется, что голы Кузьменко за «Калгари» помогут ему вписаться в команду
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о выступлении российского нападающего «Калгари Флэймз» Андрея Кузьменко, который забил за команду в двух матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после своего обмена из «Ванкувер Кэнакс».
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Никита Волков рассказал, как провоцировал коллег по сериалу «Трудные подростки»
Российский актёр Никита Волков из «Трудных подростков» вспомнил, как помогал юным коллегам по сериалу раскрепоститься на съёмочной площадке.
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Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к сезону паводков и природных пожаров
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности подготовку к сезону паводков и природных пожаров.
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Дед главкома ВСУ Сырского сражался на полях Великой Отечественной войны
Дед нового главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий был награждён медалями и орденами за участие в Великой Отечественной войне.
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Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,58 млн избирателей
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.
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Рыбин считает, что Овечкин сумеет забить 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта 2023 года забил в трёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В Новосибирской области нашли тела пропавших женщины и её пятилетней дочери
В Новосибирской области обнаружили тело пропавшей в январе пятилетней девочки, ранее в другом месте нашли тело её матери.
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Подросток, пришедший в школу с пистолетом в Иркутске, арестован на два месяца
Подросток, пришедший в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестован на два месяца. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.
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Самсонова обыграла Крейчинову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/2 финала турнира в Абу-Даби.
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Юрист подтвердил сходство логотипов «Русфонда» и «Службы поддержки»
Логотип медийного проекта Ильи Красильщика «Служба поддержки»* имеет «признаки сходства до степени смешения» с эмблемой «Русфонда». Такое заключение сделал патентный юрист Кирилл Митягин после анализа брендов по запросу RT. В редакции ранее обратили внимание на совпадения в символике двух организаций. В самом «Русфонде» в ответ на письмо RT подтвердили наличие права на товарный знак, но комментировать ситуацию отказались.
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Актёра из сериала «Кухня» Емельянова на год лишили прав за оставление места ДТП
Российского актёра театра и кино Максима Емельянова, наиболее известного по ролям в сериалах «Кухня», «Перевал Дятлова» и «Нулевой пациент», лишили права управления автомобилем за оставление места ДТП в Москве.
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В Тульской области отремонтируют 43 медучреждения в 2024 году
В Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» капитально отремонтируют 43 медучреждения в 2024 году.
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Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй
Россиянин Владимир Балбеков занял первое место на дистанции 1,5 тыс. м на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку в Челябинске.
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Bloomberg: Киев готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы
Из-за блокировки помощи от США украинские власти рассматривают другие варианты сохранения денежных потоков, в частности средств от Международного валютного фонда (МВФ). Для этого Киев готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы.
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Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» пройдёт на ВДНХ 10 февраля
Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоится в столице на катке ВДНХ в субботу, 10 февраля. Мероприятие пройдёт в десятый раз.
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Посол: Россия надеется на дальнейший отказ Израиля от поставок оружия Украине
Россия рассчитывает, что политика Израиля по отказу от поставок оружия Украине будет продолжена. Об этом заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
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Минобороны: Финляндия направит Украине 22-й пакет военной помощи на €190 млн
В финском Министерстве обороны сообщили, что Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи на сумму в размере около €190 млн.
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Фалеева: со Степановой боролись до самого финиша ноздря в ноздрю, это был красивый финал
Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала свою победу в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
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Посол Украины в США заявила о дефиците ракет и большом числе желающих воевать
Украинский посол в США Оксана Маркарова в эфире BloombergTV заявила, что киевским властям не хватает ракет, при этом желающих воевать пока что достаточно.
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Сырский назвал обновлённые задачи ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе первого после назначения обращения рассказал о новых целях, которые стоят перед украинской армией.
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Большунов: в финале на Спартакиаде собрались монстры спринта и лыжных гонок России
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
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Жителя Петербурга задержали по делу об изнасиловании ребёнка 20-летней давности
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над ребёнком, совершённом в марте 2003 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
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В «Технограде» в феврале проведут более 20 бесплатных курсов
На ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» в феврале проведут более 20 бесплатных курсов для повышения профессиональной квалификации.
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Собянин сообщил о планах по вводу соцобъектов в Москве в 2024 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в Москве будут введены в строй десятки социальных объектов.
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Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
Американский предприниматель Илон Маск согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что США допустили ошибку, превратив доллар в инструмент борьбы на мировой арене.
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Задержан второй подозреваемый в избиении подростка в Тюмени из-за шапки
Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в избиении подростка из-за шапки с кадетской звездой, рассказала RT мать пострадавшего.
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Политолог Кортунов: интервью Карлсона вряд ли кардинально изменит политику США по России
Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с RT назвал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону крупным медийным событием и рассказал, повлияет ли оно на отношения США и России.
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Политолог: запрет администрации Байдена на экспорт СПГ выгоден России
Политолог Евгений Михайлов прокомментировал в беседе с RT появление проекта резолюции, который осуждает решение президента США Джо Байдена запретить выдачу лицензий на экспорт СПГ. Документ подготовила группа конгрессменов во главе с республиканцем Брэндоном Уильямсом. По словам политиков, этот запрет способствует зависимости Европы от российского газа, в то время как цель Вашингтона — «предотвратить доминирование» России на Европейском континенте.
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Зеленский присвоил звание Героя Украины главе ГУР Буданову
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову*.
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Дементьев: на сегодняшний день потенциал Большунова намного выше, чем у соперников
Российский лыжник Евгений Дементьев высказался о потенциале олимпийского чемпиона Александра Большунова.
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Вице-премьер: Молдавия начала первый технический этап присоединения к ЕС
Молдавский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что Молдавия начала первый технический этап присоединения к Европейскому союзу.
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Депутат Чепа: после интервью Карлсона с Путиным многим открылась новая правда
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал интервью американского ведущего Такера Карлсона с Владимиром Путиным.
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Дементьев: то, что Устюгов и Большунов оказались в одном четвертьфинале, большой подарок зрителям
Российский лыжник Евгений Дементьев прокомментировал участие Сергея Устюгова и Александра Большунова в четвертьфинале Спартакиады сильнейших в Тюмени.
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Новосибирский центр «Мой бизнес поддержал 15 тысяч начинающих предпринимателей
Центр «Мой бизнес» в Новосибирской области поддержал более 15 тыс. начинающих предпринимателей.
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Сенатор Ковитиди назвала прямым и откровенным разговор Путина и Карлсона
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила в беседе с RT, что Москва презентовала миру начало большой политической оттепели, раскрыв истинную природу российско-украинских отношений.
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Три учёных Подмосковья удостоились звания «Заслуженный деятель науки»
В Московской области трём сотрудникам Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста присвоили почётные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».