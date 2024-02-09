Урок истории и большая победа Путина — западные СМИ об интервью Карлсона

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14:35 Четырёхлетний ребёнок погиб при пожаре в Краснодарском крае, возбуждено дело Уголовное дело возбудили по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в результате пожара, который произошёл днём 8 февраля в посёлке Венцы Гулькевичского района Краснодарского края.

14:35 Дипломат: Латвия не хочет обеспечивать безопасность на выборах президента России Рига демонстрируют тотальное нежелание исполнять международные обязательства и обеспечивать безопасность на избирательных участках на выборах президента России, которые пройдут в марте. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.

14:35 Глава МО Дании призвал увеличить инвестиции в оборону из-за «российской угрозы» Глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции в оборонный комплекс из-за якобы «российской угрозы».

14:35 В центре Казани отреставрируют пивоваренный завод Петцольда В Казани пройдут реставрационные работы на территории комплекса пивоваренного завода Петцольда.

14:33 RT: житель Воронежа выгуливает сразу 50 собак ежедневно по несколько раз в день Житель Воронежа выгуливает сразу 50 собак ежедневно по несколько раз в день, местные жители обратились за помощью к губернатору Воронежской области Александру Гусеву на его странице в соцсети.

14:33 Вархели: ЕС намерен передать Киеву первый платёж из фонда в марте Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что Европейский союз намерен перевести первый платёж киевским властям из фонда для Украины в первой половине марта.

14:32 Губернатор ЯНАО Артюхов отметил достижения в сфере гражданской авиации Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей с Днём гражданской авиации, 9 февраля, и отметил заслуги сотрудников отрасли в этой сфере.

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14:26 ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования на президентских выборах Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.

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14:01 Самсонова обыграла Крейчинову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/2 финала турнира в Абу-Даби.

14:00 Юрист подтвердил сходство логотипов «Русфонда» и «Службы поддержки» Логотип медийного проекта Ильи Красильщика «Служба поддержки»* имеет «признаки сходства до степени смешения» с эмблемой «Русфонда». Такое заключение сделал патентный юрист Кирилл Митягин после анализа брендов по запросу RT. В редакции ранее обратили внимание на совпадения в символике двух организаций. В самом «Русфонде» в ответ на письмо RT подтвердили наличие права на товарный знак, но комментировать ситуацию отказались.

13:59 Актёра из сериала «Кухня» Емельянова на год лишили прав за оставление места ДТП Российского актёра театра и кино Максима Емельянова, наиболее известного по ролям в сериалах «Кухня», «Перевал Дятлова» и «Нулевой пациент», лишили права управления автомобилем за оставление места ДТП в Москве.

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13:58 Балбеков одержал победу в финале на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку, Елистратов — второй Россиянин Владимир Балбеков занял первое место на дистанции 1,5 тыс. м на Спартакиаде сильнейших по шорт-треку в Челябинске.

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13:51 Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» пройдёт на ВДНХ 10 февраля Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоится в столице на катке ВДНХ в субботу, 10 февраля. Мероприятие пройдёт в десятый раз.

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13:29 Зеленский присвоил звание Героя Украины главе ГУР Буданову Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову*.

13:25 Дементьев: на сегодняшний день потенциал Большунова намного выше, чем у соперников Российский лыжник Евгений Дементьев высказался о потенциале олимпийского чемпиона Александра Большунова.

13:23 Вице-премьер: Молдавия начала первый технический этап присоединения к ЕС Молдавский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что Молдавия начала первый технический этап присоединения к Европейскому союзу.

13:22 Депутат Чепа: после интервью Карлсона с Путиным многим открылась новая правда Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал интервью американского ведущего Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

13:20 Дементьев: то, что Устюгов и Большунов оказались в одном четвертьфинале, большой подарок зрителям Российский лыжник Евгений Дементьев прокомментировал участие Сергея Устюгова и Александра Большунова в четвертьфинале Спартакиады сильнейших в Тюмени.

13:14 Новосибирский центр «Мой бизнес поддержал 15 тысяч начинающих предпринимателей Центр «Мой бизнес» в Новосибирской области поддержал более 15 тыс. начинающих предпринимателей.

13:14 Сенатор Ковитиди назвала прямым и откровенным разговор Путина и Карлсона Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила в беседе с RT, что Москва презентовала миру начало большой политической оттепели, раскрыв истинную природу российско-украинских отношений.