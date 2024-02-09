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Урок истории и большая победа Путина — западные СМИ об интервью Карлсона

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Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным предоставил ему возможность напрямую поговорить с американцами об украинском конфликте, и это стало крупной победой для российского президента. Интервью также дало Путину шанс повысить свой авторитет внутри страны и продемонстрировать, что его всё ещё могут услышать на Западе.
Урок истории и большая победа Путина — западные СМИ об интервью Карлсона
AP
Длинные ответы российского президента в интервью Такеру Карлсону вызвали раздражение у СМИ в США. Так, заголовок The Daily Beast гласит: «Путин почти утомил Такера Карлсона до смерти своим двухчасовым уроком истории».
 
The Washington Post пишет, что Путин «делал замечания» журналисту, когда тот прерывал его «ревизионистскую историческую тираду».
 
«Карлсон, уволенный с Fox News, похоже, готов был сдаться. Путин предложил беседовать дальше. Карлсон, явно изнурённый занудной конспирологией российского лидера и его обидами на Запад, поблагодарил его и попрощался — интервью вышло далеко не таким сенсационным, как он хвалился», — оценивает вашингтонская газета.
 
Некоторые другие СМИ посчитали готовность Карлсона слушать развёрнутые ответы собеседника признаком согласия.
 
«Перед интервью всех интересовало, будет ли он (Карлсон) жёстким с Путиным. Правда? Кто-то думал, что он будет жёстким с Путиным? Но я думаю, ответ очевиден, когда вы не перебиваете кого-то больше часа, пока он толкает вам пропаганду, заявляет основатель популярной либеральной программы The Young Turks Дженк Уйгур. — Даже если вы не считаете, что это пропаганда, вы можете захотеть задать уточняющий вопрос, вставить замечание, оспорить что-то из того, что он говорил на протяжении этого часа… Что же, вы думали, всё, что он говорит, настолько правдиво, что не надо даже намекнуть аудитории, что на самом деле может быть не так?»
 
Это уже сейчас одно из «интервью года», написал немецкий журнал Compact. Такер Карлсон поставил рекорд своим интервью с Путиным: один его анонс набрал 100 млн просмотров. Так что, пока публичное возмущение нарастает, один победитель уже определился — это сам телеведущий, который съездил в Москву, подчёркивает австрийская газета Exxpress. Напротив, британская Guardian пишет: «Это интервью ознаменовало новый уровень позора для Карлсона». Журналист своим «бесстыдно подхалимским» интервью доказал, что является «полезным идиотом Путина», также уверяет Deadline.
 
Неотредактированное выступление дало Путину редкую платформу для описания мира с точки зрения Кремля, и он использовал её на полную катушку, утверждает Washington Times. Интервью Карлсона предоставило Путину возможность напрямую поговорить с американцами в прайм-тайм в тот самый день, когда в американском сенате начались переговоры по дополнительной помощи Украине. Оно также дало Путину шанс повысить свой авторитет внутри страны и продемонстрировать, что его всё ещё могут услышать на Западе, пишет Wall Street Journal.
 
Как сообщает Daily Telegraph, президент начал своё долгожданное интервью с более чем 30-минутного урока истории зачарованному Такеру Карлсону. Про «очень субъективный урок истории» говорит и France 24. Несмотря на мимолётные столкновения с телеведущим, глава Кремля использовал эту возможность, чтобы представить Россию как страну, действующую в целях самообороны в окружении НАТО и ЦРУ, отмечает Washington Post. Путин выступил с сенсационным заявлением, что мирное соглашение по Украине когда-то было почти достигнуто, обвинив «западную сторону» в желании продолжать войну как можно дольше, продолжает Daily Mail.
 
В отношении украинского конфликта российский президент выглядел уверенным в победе, передаёт немецкий телеканал N-TV. С этим соглашается и французский BFM TV, отмечающий, что и спустя почти два года после начала конфликта на Украине Владимир Путин остаётся уверенным в себе. За более чем два часа Карлсон не особо старался бросить вызов Путину, пока российский лидер излагал свои утверждения о том, почему США и их союзники виноваты в войне на Украине, рассказывает Bloomberg.
 
Белый дом посоветовал американцам «не верить ничему, что говорит Владимир Путин», отмечает Daily Mail.
 
«Не стоит принимать за чистую монету всё, что он говорит», — заявил координатор администрации Байдена по связям с общественностью Джон Кирби.
 
Интервью прошло именно так, как все ожидали: как демонстрация Путиным той лёгкости, с которой он может полностью одолеть одного из самых видных представителей американских СМИ, подводит итог Rolling Stone.
 
Карлсон предоставил российскому лидеру полную «свободу манипулировать общественностью» и рассказывать свою версию истории, «какой бы обманчивой она ни была», и это стало крупной пропагандистской победой Путина, заключает CNN.
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