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Newsweek: Такеру Карлсону пригрозили в ЕС санкциями за интервью с Путиным

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В отношении американского журналиста Такера Карлсона в ЕС могут ввести санкции из-за его интервью с Владимиром Путиным, сообщает Newsweek со ссылкой на членов Европарламента. В частности, бывший премьер Бельгии, а ныне евродепутат Ги Верхофстадт призвал Брюссель изучить вопрос о введении в отношении Карлсона «запрета на поездки в страны Евросоюза».
Newsweek: Такеру Карлсону пригрозили в ЕС санкциями за интервью с Путиным
AP

Из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон может столкнуться с санкциями Евросоюза, пишет Newsweek со ссылкой на бывших и нынешних членов Европарламента.

В частности, бывший премьер Бельгии, а ныне член Европарламента Ги Верхофстадт призвал ЕС изучить вопрос о введении в отношении Карлсона «запрета на поездки в страны Евросоюза». При этом он назвал журналиста «рупором» бывшего президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Луис Гарикано, бывший депутат Европарламента, выразил согласие с позицией Верхофстадта.

«Он больше не репортёр, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле», — заявил Гарикано о Карлсоне.

Ещё один член Европарламента Урмас Паэт заявил, что американский журналист «может попасть в санкционный список за пропаганду в пользу» российских властей.

Как отмечается в статье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что это интервью уже состоялось.

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источник
Newsweek США Северная Америка
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Бельгия Владимир Путин Дмитрий Песков Европа Евросоюз интервью санкции Такер Карлсон
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