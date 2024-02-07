Западные СМИ и наблюдатели раскритиковали экс-ведущего Fox News за его поездку в Москву и ещё не опубликованное интервью с Владимиром Путиным. Такера Карлсона обвинили в том, что он выступает в качестве пропагандиста идей Кремля. На Западе ожидают, что российский президент использует эту возможность, чтобы донести свою позицию до зарубежной аудитории и разжечь политические разногласия по поводу Украины.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным ещё не появилось в сети, но уже играет на руку российскому президенту, отмечает CNN. Скорее всего, он предоставит Путину возможность донести свою позицию до американской общественности. Как уверяет телеканал, паломничество Карлсона в Москву уже стало крупной победой Путина.

The Washington Post припомнила, как Карлсон ещё в 2019 году заявлял, что будет поддерживать Россию в потенциальной войне с Украиной, назвал вспыхнувший конфликт простым «пограничным спором», а также на протяжении многих лет опровергал критику в адрес Путина.

Карлсона активно использовали «в российской пропаганде» как способ протолкнуть «искажённый» взгляд России на конфликт, утверждает также британская The Independent.

Как отметила The Telegraph, Карлсон не единственный западный журналист, у которого хватило смелости взять интервью у Путина — он единственный, кому это разрешили.

Напротив, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал тех, кто пытается дискредитировать Такера Карлсона за решение побеседовать с Владимиром Путиным. По его мнению, это интервью очень важно в том числе для западной аудитории, которая имеет смутное или искажённое представление о российском президенте и его позиции.

Поездка Такера Карлсона в Россию стала шоком для многих, кроме «российских пропагандистов», негодует The Daily Beast и напоминает, что это давнее желание главы RT Маргариты Симоньян, которое теперь исполнилось.

Газета New York Times усмотрела в интервью признак того, что российский лидер пытается напрямую обратиться к американским консерваторам, пока помощь Украине от США находится в подвешенном состоянии. Кроме того, интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США, особенно если Путин даст понять, что он готов к прекращению войны путём переговоров.

Общение Такера с Путиным французская Le Monde назвала «предательским ударом» в адрес Джо Байдена. Этот разговор происходит очень своевременно: в то время, когда Дональд Трамп, к которому Карлсон близок, делает всё возможное в Вашингтоне, чтобы продолжать блокировку американской помощи Украине.

Тем временем бельгийский евродепутат Гай Верхофстадт потребовал запретить Такеру Карлсону въезд, потому что американский журналист находится на пути к тому, чтобы стать «пропагандистом российского режима».

Предоставлять российскому президенту американскую платформу ненужно и бесполезно, пишет Newsweek. «Владимиру Путину не место в ваших гостиных», — уверяет издание. На самом деле, Россия уже отлично справляется с формированием мнения США.