Это мой долг: Такер Карлсон объяснил, зачем ему интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон официально подтвердил, что прибыл в Москву для того, чтобы провести интервью с Владимиром Путиным. Он отметил, что это была не первая попытка встречи с российским президентом, и ей всячески препятствовали американские элиты. Говоря о своих целях, Карлсон подчеркнул, что интервью с Путиным - его долг как журналиста, и он обязан предоставить американской общественности точку зрения, которой их так старательно лишала пропаганда.

Сегодня вечером мы находимся в Москве. Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. И это произойдёт в ближайшее время.

Очевидно, что существуют определённые риски для проведения подобного интервью. Поэтому мы очень тщательно обдумывали его на протяжении многих месяцев. Вот, почему мы делаем это.

Первое, это потому, что эта наша работа. Мы работаем в сфере журналистики и наша работа — информировать людей.

Уже два года продолжается война, которая меняет весь мир, а многие американцы о ней не информированы. У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе, здесь в России или в 600-стах милях от сюда на Украине.

Но они должны знать, ведь они платят за всё за это, и не всегда осознавая это в полной мере.

Война на Украине — это гуманитарная катастрофа. Сотни тысяч человек погибли. Целое поколение молодых украинцев. Обезлюдела крупнейшая страна в Европе. Однако долгосрочные последствия этого ещё более серьезны.

Эта война полностью изменила глобальные военные и торговые альянсы, то же самое сделали последовавшие за ней санкции. И в целом они перевернули с ног на голову мировую экономику. Экономический порядок, установившийся после Второй мировой войны, — система, которая гарантировала процветание на Западе в течение более чем 80 лет, — очень быстро разваливается, а вместе с ней и господство американского доллара.

И это не какие-то там незначительные перемены. Это события, меняющие ход истории, которые определят, как будут жить наши внуки. Большинство людей в мире прекрасно это понимают, они это видят. Спросите у любого в Азии или на Ближнем Востоке, каковы очертания будущего. И тем не менее, жители англоязычных стран как будто бы по большей части не в курсе. Они думают, что ничего толком не изменилось. И они считают так потому, что до них никто не донёс правду. Их СМИ коррумпированы, своим читателям и зрителям они лгут – и делают это в основном путём опускания тех или иных моментов.

Например, со дня начала войны на Украине американские СМИ пообщались со большим количеством жителей Украины и взяли многочисленные интервью у президента Украины Зеленского. Мы сами запрашивали проведение интервью с Зеленским в надежде, что он согласится. Но все интервью, которые он давал в Соединённых Штатах, это были не традиционные интервью, а подобострастные заискивающие встречи, специально направленные на то, чтобы придать большую силу требованиям Зеленского о том, чтобы США ещё глубже втянулись в войну в Восточной Европе и заплатили за это.

Это не журналистика. Это правительственная пропаганда, пропаганда самого мерзкого вида. Такая пропаганда убивает людей. В то же самое время наши политики и СМИ занимались этим. Они продвигали иностранного лидера так, будто это новый потребительский бренд. Ни один западный журналист не побеспокоился о том, чтобы взять интервью у президента другой страны, вовлечённой в этот конфликт — у Владимира Путина.



Большинство американцев понятия не имеют о том, почему Путин ввёл войска на Украину и каковы сейчас его цели. Они никогда не слышали его голос. Это неправильно. У американцев есть право знать всё, что только можно, о войне, в которую они вовлечены. А у нас есть право говорить им об этом, поскольку мы тоже американцы.



Свобода слова — это наше право, полученное при рождении. Мы родились с правом говорить то, что мы считаем. И это право нельзя отобрать, неважно, кто сидит в Белом доме. Но тем не менее они пытаются это сделать.



Почти три года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашей перепиской, а затем слила её содержание своим прислужникам в новостных СМИ. Они сделали это, чтобы помешать интервью с Путиным, которое мы планировали.



В прошлом месяце — мы практически в этом уверены — они действовали в точности таким же образом. Но на этот раз мы приехали в Москву несмотря ни на что. Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина. Мы здесь потому, что любим Соединённые Штаты. И мы хотим, чтобы они оставались процветающими и свободными.



Мы сами оплатили эту поездку. Мы не брали денег ни от каких правительств и групп. Мы также не берём с людей плату за возможность увидеть это интервью. За доступ к нему не надо платить. Любой может посмотреть всё, снятое вживую и в неотредактированном виде, на нашем сайте TuckerCarlson.com.



Илон Маск, к его великой чести, пообещал не глушить и не блокировать это интервью, когда оно будет опубликовано на его платформе X. И мы благодарны за это. Западные правительства, напротив, сделают всё возможное, что подвергнуть цензуре это видео на других менее принципиальных платформах, поскольку именно так они поступают. Они боятся информации, которую они не могут контролировать.



Но у вас нет причин её боятся. Мы не призываем вас соглашаться с тем, что может сказать в этом интервью, однако мы призываем вас его посмотреть. Вам следует знать как можно больше. А затем как свободные граждане, а не рабы, можете сами принять решение.



Дата публикации 06 февраля 2024 года.