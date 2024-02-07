«Нужно понимать оппонента» — американский подполковник объяснил важность интервью Путина Такеру Карлсону
ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Но послушайте меня, важно, чтобы мы прислушивались к тому, что нам не нравится. И особенно к Владимиру Путину. Это одна из причин, почему я буду уделять пристальное внимание тому, что здесь происходит.
Мы сегодня показывали вам несколько клипов с Путиным. Я собираюсь показать вам ещё парочку, которые имеют большое значение. Но это всего лишь небольшие отрывки, которые мы получили во время его разговоров с кем-то другим. Чего у нас не было, так это интервью с ним, на котором кто-то, особенно с Запада, мог бы задавать вопросы.
Ссылки по теме
-
Это мой долг: Такер Карлсон объяснил, зачем ему интервью с Путиным
-
TCN: поощряя мигрантов, демократы хотят заручиться их голосами и уничтожить республиканские штаты
-
Такер Карлсон уличил власти Канады в фашизме и преследовании христиан
-
TCN: сначала «Северный поток», теперь фермерство — немцы восстают против «самоубийственной» политики властей