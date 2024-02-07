«Нужно понимать оппонента» — американский подполковник объяснил важность интервью Путина Такеру Карлсону

Подполковник армии США в отставке и автор YouTube-канала Deep Dive Дэниел Дэвис раскритиковал тех, кто пытается дискредитировать экс-ведущего Fox News Такера Карлсона за решение побеседовать с Владимиром Путиным. По мнению аналитика, подобное интервью имеет большое значение, в том числе для западной аудитории, которая имеет смутное или искажённое представление о российском президенте и его позиции.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Но послушайте меня, важно, чтобы мы прислушивались к тому, что нам не нравится. И особенно к Владимиру Путину. Это одна из причин, почему я буду уделять пристальное внимание тому, что здесь происходит.

Мы сегодня показывали вам несколько клипов с Путиным. Я собираюсь показать вам ещё парочку, которые имеют большое значение. Но это всего лишь небольшие отрывки, которые мы получили во время его разговоров с кем-то другим. Чего у нас не было, так это интервью с ним, на котором кто-то, особенно с Запада, мог бы задавать вопросы.

Ещё неизвестно, будут ли вопросы Такера лёгкими или сложными. Я думаю, что он предпочтёт сложные вопросы. Не думаю, что он будет просто подыгрывать Путину. На мой взгляд, он собирается задать ему такие вопросы, и мне очень хочется услышать, что тот ответит.

Древний китайский стратегический мыслитель Сунь Цзы говорил: «Если вы знаете себя и знаете своего врага, вам не нужно беспокоиться об исходе любого сражения. Если вы знаете себя, но не знаете врага, то на каждую выигранную битву придётся одна проигранная. Если вы не знаете ни себя, ни своего врага, то вам крышка». Это мой вольный перевод.

Но суть в том, что мы должны понять самих себя. И вы должны быть готовыми взглянуть на себя честно c открытыми глазами и выслушивать своих оппонентов, даже своих врагов.

Дата публикации 07 февраля 2024 года.