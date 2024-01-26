Такер Карлсон уличил власти Канады в фашизме и преследовании христиан

Когда в Канаде сжигали дотла десятки церквей, премьер-министр страны это одобрял, возмущается Такер Карлсон. Выступая в канадском городе Калгари, американский журналист обвинил правительство Джастина Трюдо в преследовании христианских проповедников, а также в навязывании наркотиков и трансгендерной идеологии канадским детям.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Посмотрите, что они делают с вашими христианами. У меня есть пара причин говорить об этом. Я христианин, но дело не в этом. А в том, что в мире нет более безобидных и мирных людей, чем христиане. Ну просто нет. Их религия говорит им, велит им подставлять другую щёку и ставить интересы других людей выше собственных интересов.



Итак, если вас что-то не устраивает в этих принципах, объясните мне. Говорите помедленнее, чтобы я понял. Думаю, каждый в этом зале, вне зависимости от веры, может сказать: «Да, я это поддерживаю! Я сам хотел бы больше этому соответствовать! Это хорошо, нам нужно больше таких людей в обществе». Служить другим ради самого служения. Молиться за своих врагов. Кто так делает? Кто стал бы молиться за врага? Никто, кроме христиан. И они так делают. Им так заповедано.



И если этим людям вы досаждаете, может быть, у вас есть другие планы, которые должны нас беспокоить. Даже если мы сами не из их числа. Если 90 их церквей сжигают дотла, а премьер-министр и его ненормальные дружки это одобряют… Сожжение церквей! Если вы поддерживаете сожжение церквей, то мне достаточно уже этого факта, чтобы сказать, что вы неправы.



Если вы бросаете проповедников в тюрьму за евангельскую проповедь… Не за нанесённый кому-то вред, не за изготовление взрывных устройств, не за попытки кастрировать чужих детей, не за ввоз в страну миллионов людей, которым не надо работать! Преступление, за которое сажают в тюрьму, — это евангельская проповедь.



А ваших детей тем временем склоняют принимать наркотики. Я говорю не только о фентаниле, о марихуане тоже. Не поднимайте руку, если у вас есть 15-летний сын, но подойдите ко мне позже и скажите, что вы думаете о легализации марихуаны. Правда. И если у вас есть 15-летний ребёнок, вы точно знаете, о чём я говорю. Они сделали это с вами и с вашим сыном. Специально.



И в такой стране, в таком мире, если вы думаете, что проповедь Евангелия настолько опасна, что те, кто этим занимается, должны быть в тюрьме, в наручниках, вы служите кому-то, но не народу Канады! Если вы понимаете, о чём я.



Это действительно жутко. И сколько бы они ни заворачивали это в пассивно-агрессивную психотерапевтическую риторику современных левых… «На самом деле, это всё ради безопасности общества!» — каждый раз, когда я включаю ваше долбаное телевидение, всё всегда ради безопасности общества!



В действительности это эвфемизм для жёсткого фашизма. И откровенно говоря, мне немного спокойнее, когда он принимает старомодную форму, когда молодчики в облегающей униформе маршируют через город. Потому что тогда по крайней мере ясно, с кем ты борешься, и ясно, что нужно сделать для освобождения города: устранить этих людей — и всё будет хорошо!



Но когда они психотерапевты с научными степенями, они смотрят вам в глаза и говорят: «На самом деле, маленькому Дилану просто нужно больше фентанила». Или: «Маленький Дилан на самом деле девочка, и мы собираемся… Да, он девочка. Простите, она девочка. Она девочка. А если вы не согласны, что ж, может быть, нам придётся передать Дилана опекунам, которые проявят больше поддержки». Ого! Вы заберёте у меня детей, потому что я не хочу их кастрировать?



Конечно же, они никогда не скажут этого прямо, потому что чёткость в формулировках — их враг. Потому что чёткие формулировки показывают их истинную сущность. Эти люди не пытаются вам помочь, они пытаются вам навредить.



Все, кто покушается на ваших детей, все, кто побуждает вас рожать меньше детей, хочет, чтобы вы вымерли. Вот так всё просто. И только мы на продвинутом Западе этого не видим!



Дата выхода в эфир 25 января 2024 года.