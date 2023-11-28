Адвокат о гонениях на УПЦ: речь идёт о людях, которым отказывают в праве на отправление веры

15:21
В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ, причастной к ряду убийств
В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) «Киноплёнка» из 1990-х, которая причастна к ряду убийств и покушений.
15:20
ЦСКА повёз красные мячи на матч Кубка России с «Ростовом»
ЦСКА взял красные мячи на матч Кубка России Пути РПЛ с «Ростовом».
15:17
RT выяснил подробности работы медцентров, запугивавших пациентов в Челябинске
RT выяснил подробности того, как в Челябинске в частных медцентрах клиентов пугали страшными диагнозами, предлагая дорогие бесполезные процедуры.
15:15
Асхабадзе: начинаем активности в рамках программ лояльности для болельщиков
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о программе лояльности для болельщиков.
15:13
Суд удвоил компенсацию девочке, получившей 126 ударов ножом от одноклассницы
Компенсация морального вреда девочке, которой одноклассница нанесла 126 ударов ножом, увеличилась вдвое и достигла 2 млн рублей. Соответствующее постановление вынес Московский городской суд.
15:11
Мама рассказала о состоянии двухлетней дочери, найденной в сугробе на Урале
Мама рассказала о состоянии двухлетней дочери, найденной в сугробе недалеко от её дома в Серове.
15:10
Асхабадзе: до конца весны пройдут процедуры по лицензированию арены «Факела»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.
15:08
Посол России в Турции заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки нет
Подвижек с возобновлением зерновой сделки на данный момент нет. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
15:08
МО: группировка «Юг» заняла более выгодные позиции и рубежи в районе Артёмовска
В Министерстве обороны России заявили, что российские военнослужащие заняли более выгодные позиции возле Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
15:06
В Свердловской области нашли тело замёрзшего в лесу сотрудника ГИБДД
В Новой Ляле Свердловской области обнаружили тело замёрзшего в лесу сотрудника местной ГИБДД.
15:04
Сёмин считает, что Кварацхелии рано задумываться об уходе из «Наполи»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение касательно возможного ухода полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии из клуба.
15:02
Врач Болибок: любая доза алкоголя наносит ущерб организму
Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.
15:01
В Ставрополе пройдёт 40 мероприятий в рамках Декады инвалидов
В Ставрополе в рамках Декады инвалидов состоится 40 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
14:57
В Москве представили внедорожник Oting Paladin
В рамках презентации китайского бренда Sinomach прошла премьера внедорожника Oting Paladin.
14:56
США выделят Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры
В украинском Министерстве энергетики заявили, что Соединённые Штаты намерены выделить Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.
14:55
Власти Франции анонсировали запрет на курение на пляжах и в парках
Запрет на курение на пляжах и в парках начнёт действовать во Франции в 2023—2027 годах. Такая мера предусмотрена новой антитабачной программой, разработанной Министерством здравоохранения страны.
14:54
Житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции
2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Вологодской области по делу о подготовке теракта в зданиях правоохранительных органов в Вологде.
14:54
В России новогодний корпоратив пройдёт в 80% компаний
Согласно новому исследованию, 80% российских компаний планируют проведение новогодних корпоративов.
14:53
СК Белоруссии сообщил об обысках по делу оппозиционного координационного совета
В Белоруссии проходят обыски по делу оппозиционного координационного совета. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.
14:51
Экс-боец ММА и его подельник арестованы по делу о хищении и убийстве женщины в лесу
Экс-боец ММА Карен Тороян с подельником арестованы по делу о хищении и убийстве женщины в Новороссийске.
14:46
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
14:45
Минэнерго Казахстана: добыча нефти на крупных месторождениях снижена на 56%
Объём нефти, добываемой за сутки на крупных месторождениях в Казахстане, упал до 76 тыс. тонн. Как сообщили в Минэнерго республики, снижение суточной добычи нефти составило 56%.
14:44
Тарасова — о фигурном катании в России: мы ни в коем случае не деградируем
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигурное катание в России не деградирует.
14:43
Траньков: без международных стартов фигуристам сложно расти и развиваться
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказал мнение, что без международных соревнований российским фигуристам тяжело расти.
14:43
Тюменский подросток пропал по пути из школы домой
В Тюмени 13-летний подросток вышел из школы, однако пропал по пути домой. Его местоположение до сих пор неизвестно.
14:42
В Челябинской области 85 тысяч школьников получили сертификаты на допобразование
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в соцсетях сообщила, что в регионе 85 381 школьник обучается в секциях и кружках по социальному сертификату.
14:42
В Курганской области 3360 семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала
По данным Социального фонда России, в текущем году 3360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала.
14:42
Синоптик Ильин спрогнозировал до -13 °С в ночь на 29 ноября в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что ночь со вторника на среду, 29 ноября, может стать самой холодной на этой неделе в Москве.
14:42
В Подмосковье доплату получают 2,8 тысячи молодых медработников
В Минздраве Московской области сообщили, что более 2,8 тыс. молодых медицинских специалистов получают доплату в 2023 году.
14:41
Участники Конгресса молодых учёных предложили векторы для развития РАН
В рамках Конгресса молодых учёных прошла сессия «Навстречу 300-летию РАН: будущее, а не прошлое». Модератором выступил президент РАН Геннадий Красников.
14:41
В Тульской области выявили 198 новых случаев COVID-19 за неделю
В Тульской области в течение недели, с 20 по 26 ноября, зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусом.
14:41
Депутат Немкин высказался по вопросу маркировки рекламы в Instagram
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что Роскомнадзору и ФАС нужно выработать единую позицию по поводу маркировки рекламы в запрещённой на территории России соцсети Instagram*.
14:40
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха ВСУ в конфликте
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха Вооружённых сил Украины в конфликте с Россией.
14:40
Глава Сум заявил о провале выполнения плана по мобилизации в регионе
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил о провале выполнения плана по мобилизации в ВСУ — за последние три месяца его удалось выполнить лишь на 8%.
14:40
В Удмуртии размер средней зарплаты вырос на 5,8% по итогам сентября
По данным Удмуртстата, в сентябре 2023 года средняя зарплата по Удмуртии составила 53,4 тыс. рублей, это на 5,8% больше, чем в августе, и на 11,4% больше, чем в сентябре прошлого года.
14:39
Депутат Лантратова поддержала идею ограничить крепость алкогольного мороженого
Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.
14:38
Месси признали лучшим футболистом XXI века по версии издания FourFourTwo
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo.
14:35
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
14:28
BBC: паралимпийский пловец из Таиланда застрелил невесту и трёх человек на свадьбе
Паралимпийский пловец Чатуронг Суксук из Таиланда убил свою невесту на свадьбе.
14:26
WP: директор ЦРУ Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по заложникам
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс во вторник, 28 ноября, прибыл в Катар для секретных консультаций по освобождению заложников в секторе Газа.
14:25
На Украине намерены вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму
Власти Украины планируют вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму.
14:25
Пятеро мирных жителей Донецка пострадали при обстреле ВСУ
Пятеро мирных жителей Донецка получили ранения при обстреле города со стороны ВСУ, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
14:24
В сети вышел трейлер фильма «Онегин»
В сети состоялась премьера трейлера мелодрамы «Онегин», основанной на романе в стихах А.С. Пушкина.
14:24
Морскую мину выбросило штормом на пляж под Севастополем
Сотрудники правоохранительных органов обследовали снаряд, который обнаружил на одном из пляжей под Севастополем местный житель. Как выяснилось, это была морская мина, которую выбросило на берег штормом.
14:23
В ЦСКА заявили, что руководство полностью доверяет тренерскому штабу Фёдорова
Спортивный директор ХК ЦСКА Денис Денисов высказался о доверии руководства армейского клуба к тренерскому штабу Сергея Фёдорова.
14:22
Депутат Хамзаев призвал ограничить крепость алкогольного мороженого 0,5%
Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.
14:20
WTA не накажет теннисисток за участие в российском турнире
Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет подвергать санкциям игроков, которые примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в России.
14:17
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны России заявили, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении.
14:14
ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ и три РЛС
Российские войска поразили хранилище авиатоплива и три радиолокационные станции ВСУ.
14:14
Стоимость пачки сигарет во Франции достигнет €13
Власти Франции продолжают кампанию по борьбе с табакокурением. Как сообщил министр здравоохранения страны Орельян Руссо, цены на сигареты в 2025 и 2026 годах увеличатся и достигнут €13 за пачку, что соответствует 1263 рублям по текущему курсу.