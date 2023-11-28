Адвокат о гонениях на УПЦ: речь идёт о людях, которым отказывают в праве на отправление веры

Адвокат Украинской православной церкви Боб Амстердам в интервью The European Conservative призвал страны и правозащитные группы активизироваться по вопросу преследования представителей УПЦ на Украине. Он отметил, что тут речь идёт о людях, которым отказывают в праве на отправление веры.

За последние несколько лет на Украине произошло множество случаев преследования членов Украинской православной церкви (УПЦ), ранее аффилированной с Московским патриархатом, заявил в интервью The European Conservative Боб Амстердам, адвокат УПЦ, который борется против предложения запретить её деятельность на украинской территории.



«Многие представители духовенства подвергались преследованиям или же были отправлены в тюрьму, — заявил он. — Нападки на пожилых, высокопоставленных священнослужителей или митрополитов стали одними из самых вопиющих».



По словам адвоката, расплывчатое обвинение в «оскорблении религиозных чувств украинцев» фигурирует почти в каждом уголовном деле, возбуждённом против духовенства УПЦ. Так, например, было в одном из самых громких случаев с митрополитом Павлом (Лебедем), наместником Киево-Печерской лавры.



«Поступая таким образом, государство криминализирует легитимные религиозные дебаты и комментарии со стороны духовенства УПЦ и игнорирует вопиюще оскорбительные высказывания украинских чиновников и представителей недавно созданной ПЦУ», — подчеркнул Амстердам.



Он добавил, что дела у членов УПЦ обстоят плохо и становятся всё хуже.



«Нам нужно действовать прямо сейчас, — отметил адвокат. — Я полностью понимаю, что критика украинского правительства вызовет некоторую нерешительность, но нам действительно нужно, чтобы страны и правозащитные группы активизировались, проявили интерес и включились в решение того, через что проходит эта церковь. Речь идёт не только о политике; речь идёт о людях, которым отказывают в праве на отправление веры, и мы не можем позволить этому ускользнуть от внимания».