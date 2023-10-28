Guardian: в Испании свыше 200 тысяч детей подверглись насилию со стороны духовенства

С 1940 года испанские католические священники подвергли сексуализированному насилию более 200 тысяч детей, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад независимой комиссии. Авторы доклада раскритиковали «недостаточную» реакцию духовенства и призвали создать государственный фонд для выплаты компенсаций пострадавшим.

В Испании с 1940 года более 200 тыс. детей подверглись сексуализированному насилию со стороны католических священнослужителей, приводит The Guardian вывод независимой комиссии. В докладе не упоминаются конкретные цифры, однако приводятся выводы опроса среди 8 тыс. взрослых испанцев, из которых 0,6% заявили о том, что в детстве подвергались насилию со стороны духовенства. В пересчёте на общее число жителей Испании (39 млн человек) этот процент составляет 200 тыс. человек.

На пресс-конференции, где представили результаты исследования, омбудсмен Анхель Габилондо заявил, что если учитывать мирян, работающих в религиозных учреждениях, доля пострадавших увеличивается до 1,13%, что составляет более 400 тыс. человек. «К сожалению, на протяжении многих лет преобладало определённое желание отрицать насилие, скрыть злоупотребление или защитить насильников», — отметил уполномоченный по правам человека. Авторы доклада критикуют отношение церкви к случаям насилия над детьми и называют её действия «недостаточными». Государству предлагают создать специальный фонд для выплаты компенсаций пострадавшим.

Издание рассказывает, что испанский парламент в марте 2022 года одобрил создание независимой комиссию во главе с омбудсменом для того, чтобы «пролить свет» на обвинения в сексуализированном насилии над «беззащитными мальчиками и девочками» в католической церкви. Католическая церковь Испании годами отказывалась проводить собственное расследование и не стала принимать участие в независимом расследовании. При этом представители церкви сотрудничали с комиссией, предоставляя документы о случаях насилия, собранные разными епархиями.

Как указывает The Guardian, за последние 20 лет римско-католическая церковь пережила ряд скандалов, связанных с сексуализированным насилием над детьми по всему миру. Подобные случаи были зафиксированы в США, Европе, Чили, Австралии, Франции и Германии.