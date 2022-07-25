France 24: Папа Римский извинится перед коренными народами Канады за издевательства в католических интернатах

Папа Римский Франциск в рамках своего недельного визита в Канаду должен будет принести извинения представителям коренных народностей страны, прошедшим через созданную католической церковью систему школ интернатов, передаёт France 24. Как напоминает корреспондент канала, в этих интернатах, куда за полтора века их существования насильно забрали до 150 тысяч детей автохтонных народов, ученики подвергались систематическим унижениям, избиениям и сексуальным домогательствам — и тысячи из них погибли из-за халатности персонала или покончили с собой.

Группа представителей коренных народов исполняет традиционные песнопения по случаю прибытия в канадскую Альберту Папы Римского Франциска. Рядом с понтификом — премьер-министр страны Джастин Трюдо. Церемония дала старт визиту папы в Канаду, который продлится неделю.

В рамках своей поездки Франциск встретится с делегатами от первых народов, метисов и инуитов — трёх групп коренного населения, которые официально признаёт канадское правительство.

Ожидается, что понтифик принесёт официальные извинения коренным народам, которым пришлось десятилетиями сносить ужасное обращение в управляемых католической церковью школах-интернатах.

УИЛТОН ЛИТТЛЧАЙЛД, прошёл через католический интернат: Я так в своё время и сказал: «Нам нужно дерзнуть и попросить Его Святейшество, Папу Римского, приехать в Канаду». Ведь именно это нужно пережившим всё это людям, чтобы оправиться от нанесённых им травм, именно этого они хотят.

С середины XIX века и до середины 90-х годов XX века около 150 тысяч детей коренных народностей забрали из семей и насильно поместили в интернаты. Главной задачей этих интернатов было уничтожение культуры и языков коренных народов страны. Многим детям пришлось переносить избиения, словесные оскорбления и сексуальное насилие; тысячи из них погибли из-за халатности персонала или свели счёты с жизнью.

Между тем в сообществе коренных народов большинство убеждены, что извинения Папы Римского — это слишком запоздалый и слабый шаг.

ЭЛИЗАПИ, художница-инуитка: Эта межпоколенческая психологическая травма до сих пор приносит нам всем большие страдания. Меня саму переполняют чувства, но здесь вопрос больше касается тех, кто всё это пережил. Нужно, чтобы высказались они, а не Папа Римский. Какая разница, что он скажет?

Масштабы того, что теперь считается культурным геноцидом, установил сформированный канадскими властями в 2015 году комитет правды и примирения, перед которым дали показания тысячи людей, переживших насилие. Коренные народы требуют от правительства принять конкретные меры по решению проблем межпоколенческой травмы и поощряемого государством расизма.

Дата выхода в эфир 25 июля 2022 года.