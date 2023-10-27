Такер Карлсон: Украина устроила гонения на христиан, а в Америке об этом молчат

Многое из происходящего в мире выглядит как атака на христианство, причём это происходит при финансовой поддержке США. Как отмечает Такер Карлсон, украинское правительство запретило целую христианскую церковь, однако практически никто в США не сказал об этом ни слова.

Если взглянуть на картину в целом, многое из происходящего в мире выглядит как атака на христианство. Из-за проекта неоконсерваторов практически вся древняя христианская община Ирака была уничтожена. Власти США при нескольких президентах, по сути, финансировали убийство христиан в Сирии. И это продолжается. По всему Ближнему Востоку и в Восточной Европе. Самый очевидный пример — на Украине.



Украинское правительство теперь запретило целую христианскую деноминацию, и практически никто в США не сказал об этом ни слова. А мы решили, что стоит узнать подробности. С нами на связи Боб Амстердам — адвокат, представляющий интересы этой деноминации.



Господин Амстердам, большое спасибо, что нашли для нас время. Объясните, если нетрудно, тем, кто не следил за этой историей, что это за деноминация, какой сейчас у неё статус и почему.



БОБ АМСТЕРДАМ, адвокат: Украинская православная церковь — это дом православия на Украине, ей уже тысяча лет. Пять лет назад украинское правительство в своей мудрости учредило так называемую автокефальную церковь, независимую от каких-либо связей с русскими канонами, и решило, что эта церковь должна заменить духовный дом украинцев. Эта церковь под названием ПЦУ проводит в высшей степени злобную, ничем не ограниченную кампанию: отбирает собственность, притесняет, запугивает и сажает в тюрьму клириков, насильно мобилизует верующих. Действует такими методами, которые практически невообразимы в цивилизованном обществе.



Они будут отговариваться тем, что эта церковь — кстати, полностью отделившаяся от Москвы в мае прошлого года — каким-то образом связана с ФСБ России. Но, судя по свидетельским показаниям, которые я изучал, эти обвинения выглядят надуманными. Да и есть на Украине другие учреждения, например, их тайная полиция, где российская агентура гораздо больше, чем в этой конкретной церкви.



Но у всего этого есть причина, и причина неутешительная. Украинские политики, включая, возможно, и президента, хотят популистскими методами заполучить голоса тех, кто стоит за этой новой церковью. Так что они считают, что в их политических интересах уничтожить эту древнюю ветвь христианства.



И я могу сказать вам с уверенностью: тот ущерб, который нанесён руководству (Украинской православной. — ИноТВ) церкви, в том числе приговоры к пяти годам тюрьмы для 75-летних служителей церкви… просто поражает, что в 21 веке страна, желающая присоединиться к ЕС, запрещает религию, причём древнюю форму христианства.



Более того, страна, чьи государственные функции и национальная оборона, по сути, полностью финансируются американскими налогоплательщиками! Так что, я думаю, американцев это касается. Но если спросить христианских лидеров в нашей стране, а я спрашивал: «Не следует ли нам обеспокоиться, когда украинское правительство, которое мы все, по-видимому, поддерживаем, запрещает христианскую деноминацию?» — они отвечают: «Нет, это на самом деле не христиане, это агенты России!» Не могли бы вы ответить на это немного подробнее?



БОБ АМСТЕРДАМ: С радостью. Потому что, во-первых, я никоим образом не обслуживаю интересы Путина, мне запрещён въезд в Россию, я защищал одного из главных врагов Путина.



Этой конкретной ветви (христианства. — ИноТВ) очень трудно получить адвоката, потому что люди так боятся быть связанными с Россией. Мы мобилизовали столько ненависти, столько враждебности по отношению к России, что это… это совершенно непристойно!



И существует огромный пиар-запрет на высказывание любой критики в отношении украинского правительства или президента Зеленского. В результате мы не можем понять контекст того, что происходит внутри Украины.



А связь с Россией, эти обвинения в связях с ФСБ… Если бы это было правдой, доказательная база против этих четырёх митрополитов была бы существенной! Однако она до боли несуразна. Обвинения против одного митрополита — у которого 400 усыновлённых детей! — связаны с оскорблением чувств других христиан или других деноминаций. Эти обвинения политические, это сразу видно.



За многие десятки лет вы как адвокат поработали в самых разных странах… Я бы хотел, чтобы наши зрители посмотрели ваш послужной список, думаю, он говорит сам за себя. Вы не агент российского правительства!



Мне кажется, сразу понятно, что это неприемлемо, когда так называемое западное либеральное правительство запрещает религиозную деноминацию. Я думал, это традиционная красная черта: кто так поступает, по определению авторитарный. Или я чего-то не учёл?



БОБ АМСТЕРДАМ: Вовсе нет, Такер. Для запрета религиозной деноминации нет никаких оснований, ни в конституции Украины, ни в международном законодательстве, ни в законах войны, ни в собственной украинской резолюции об ограничении прав на время военных действий. И в нашем подкасте Departures есть большое интервью, где мы всё это объясняем. Это выходит за пределы приемлемого. Это нарушение устава ЕС, нарушение Копенгагенских критериев, которым должна удовлетворять Украина, чтобы вступить в ЕС. Здесь нет ничего, за исключением местной политической логики в духе Таммани-холла*.



И скажу вам откровенно, я иудей, и я не понимаю, почему христианские лидеры не бьют тревогу. Потому что, по-моему, их молчание о происходящем на Украине опасно для христианских деноминаций по всему миру. И одна из причин, по которым я этим занимаюсь, это моё беспокойство за христианских братьев и сестёр. Что это значит для них: мы видим рейды в церквях, мы видим насилие, мы видим людей в балаклавах, избивающих служителей, мы видим похищения. Это просто шокирует.



Высказывалась ООН. Высказывались немецкие эксперты по вопросам православия. Многие православные церкви не признают «новую государственную церковь», учреждённую Украиной. И меня шокирует то, что такая страна, как Соединённые Штаты, с сильным, как мне казалось, христианским руководством, могла допустить, чтобы всё это продолжалось.



Украинцы пытаются убедить вас, что с религиозной точки зрения это одно и то же, что эта «государственная церковь», ПЦУ, в религиозном смысле ничем не отличается, но на самом деле мои клиенты — церковь, которую я представляю — молятся на церковнославянском, у них другой чин богослужения. И я могу вам сказать как уже немолодой человек, если бы кто-то пришёл в мою церковь или синагогу и сменил язык, сменил руководство, я был бы в ужасе!



Да.



БОБ АМСТЕРДАМ: Нет ничего более личного, чем отношения человека с его Богом. И это вмешательство в циничных политических целях неприемлемо! И стыдно, что не только христианские лидеры, но и лидеры всех конфессий не высказались против украинского правительства!



Несколько парадоксально, что защищать христианскую деноминацию приходится адвокату-еврею из США. И благослови вас Бог за это. Я говорю искренне. Но где же Рассел Мор, редактор Christianity Today? Где лидер сенатского большинства** Митч Макконнелл, который вроде бы христианин? Они это поддерживают! Как же так? У вас есть какие-то версии, почему так происходит?



БОБ АМСТЕРДАМ: Да. Украинское лобби чрезвычайно могущественно, и сейчас в США существует колоссальный запрет на правду об украинских событиях. Многие из наших лидеров в Соединённых Штатах даже не слышат этого. В Европе дело обстоит так же. Невозможно пробиться сквозь огромную пиар-машину, созданную украинцами. И, знаете, я на их стороне, я полностью поддерживаю Украину как пострадавшую от опустошительных боевых действий…



Да.



БОБ АМСТЕРДАМ: Но почему это канализируется против моих клиентов, Священного Синода, против людей, посвятивших себя Богу? И против их последователей, которые — скажу откровенно — самая набожная часть украинского населения. Почему против этих невинных людей такие гонения? Этого я понять не могу.



Может быть, именно потому, что они самые набожные. Должен сказать, в нашей публичной сфере осталось так мало принципиальных людей, и вы явно один из них. Я благодарен вам за то, что вы делаете, и за то, что вы нам об этом рассказываете. Большое спасибо, господин Амстердам.



БОБ АМСТЕРДАМ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 26 октября 2023 года.



* Таммани-холл — политическая организация, контролировавшая Демократическую партию США с 1850-х по 1960-е годы. Известна своей коррупцией и нечистоплотными методами (прим. ИноТВ).



** Так сказано в оригинале. Республиканец Митч Макконнелл — лидер меньшинства в сенате США (прим. ИноТВ).