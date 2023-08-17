DN: досжигались — из-за акций по осквернению Корана в Швеции резко повысился уровень террористической угрозы

Спецслужбы и вооружённые силы Швеции объявили о повышении уровня террористической угрозы с третьего до четвёртого из пяти для скандинавской страны из-за напряжения, вызванного кощунственными акциями по сожжению священных писаний, сообщает Dagens Nyheter. О принятии соответствующего решения заявила глава Шведской полиции безопасности Шарлот фон Эссен на пресс-конференции.
Шведская полиция безопасности Швеции (СЕПО) повысила уровень террористической угрозы в североевропейской стране до предпоследнего четвёртого уровня, передаёт издание Dagens Nyheter. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Шарлот фон Эссен.
По её словам, в течение года ситуация с террористическими угрозами в отношении Швеции постепенно менялась, и сейчас королевство превратилось из законной цели в приоритетную для исламистов. Фон Эссен подчеркнула, что угроза сохранится в течение длительного времени, а её оценка носит стратегический характер, пишет газета.
Как сообщается, в течение лета значительно возросло количество угроз в адрес Швеции из-за проведения скандальных акций с сожжением Корана. Глава СЕПО призвала власти и общественных деятелей работать «долгосрочно и настойчиво», чтобы уменьшить террористическую угрозу против её страны.
Автор статьи отмечает, что уровень угрозы повышается в скандинавской стране впервые с 2016 года после нескольких прошедших акций с сожжением Корана. Такое решение оценивает Национальный центр оценки террористической угрозы NCT, который включает в себя Службу военной разведки, полицию безопасности (СЕПО) и управление по защите населения.
Кроме того, шведские вооружённые силы также повышают уровень террористической угрозы для своих военных операций. «Решение о повышении уровня террористической угрозы также необходимо рассматривать в свете ухудшения ситуации с безопасностью во внешнем мире», — заявила фон Эссен, намекая на украинский конфликт, резюмирует Dagens Nyheter.
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по недопуску спортсменов из России к летней Олимпиаде 2024 года.
Роскомнадзор заблокировал около 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.
В Новосибирской области суд вынес приговор мужчине за причинение тяжкого вреда, повлёкшего за собой смерть, совершённое в 2014 году. Он приговорён к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев выразил мнение, что пострадавшие на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники получат страховые выплаты, если случай будет признан страховым.
Кандидаты в мэры Москвы во время предвыборных дебатов, которые транслировались на телеканале «Москва 24», выступили с рядом предложений, в том числе о повышении зарплат медсёстрам и улучшении качества воды.
Американская социальная сеть Х (бывшая Twitter — RT.) после масштабного сокращения сотрудников снова набирает работников, чтобы бороться с дезинформацией на выборах 2024 года в США, сообщает New York Post.
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение почтить память жертв трагедии в Дагестане и бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского.
В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва создали устройство моделирования кровяного артериального потока.
Российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД отменить возможность привлечения бизнеса к административной ответственности со стороны сотрудников полиции за нарушение обязательных требований, оценкой соблюдения которых занимаются надзорные органы.
Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которая владеет платформой онлайн-коммерции AliExpress, в список «международных спонсоров войны».