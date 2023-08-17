DN: досжигались — из-за акций по осквернению Корана в Швеции резко повысился уровень террористической угрозы

Спецслужбы и вооружённые силы Швеции объявили о повышении уровня террористической угрозы с третьего до четвёртого из пяти для скандинавской страны из-за напряжения, вызванного кощунственными акциями по сожжению священных писаний, сообщает Dagens Nyheter. О принятии соответствующего решения заявила глава Шведской полиции безопасности Шарлот фон Эссен на пресс-конференции.

Шведская полиция безопасности Швеции (СЕПО) повысила уровень террористической угрозы в североевропейской стране до предпоследнего четвёртого уровня, передаёт издание Dagens Nyheter. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Шарлот фон Эссен.

По её словам, в течение года ситуация с террористическими угрозами в отношении Швеции постепенно менялась, и сейчас королевство превратилось из законной цели в приоритетную для исламистов. Фон Эссен подчеркнула, что угроза сохранится в течение длительного времени, а её оценка носит стратегический характер, пишет газета.

Как сообщается, в течение лета значительно возросло количество угроз в адрес Швеции из-за проведения скандальных акций с сожжением Корана. Глава СЕПО призвала власти и общественных деятелей работать «долгосрочно и настойчиво», чтобы уменьшить террористическую угрозу против её страны.

Автор статьи отмечает, что уровень угрозы повышается в скандинавской стране впервые с 2016 года после нескольких прошедших акций с сожжением Корана. Такое решение оценивает Национальный центр оценки террористической угрозы NCT, который включает в себя Службу военной разведки, полицию безопасности (СЕПО) и управление по защите населения.

Кроме того, шведские вооружённые силы также повышают уровень террористической угрозы для своих военных операций. «Решение о повышении уровня террористической угрозы также необходимо рассматривать в свете ухудшения ситуации с безопасностью во внешнем мире», — заявила фон Эссен, намекая на украинский конфликт, резюмирует Dagens Nyheter.