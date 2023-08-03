Преступность, инфляция и угроза терактов — DWN объяснил, как Швеция превратилась в трудного ребёнка Европы

Швеция долгое время считалась одной из самых богатых и безопасных стран мира с сильной системой социальной защиты, высоким уровнем жизни и населением, дружелюбным к иммигрантам, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но сегодня это мнение в корне изменилось: страну сотрясают преступность, рецессия, инфляция и угроза терактов. Вероятно, вскоре она станет ещё одной скандинавской страной, которая перейдёт от либеральной иммиграционной политики к ограничительной и прибегнет к демонтажу государства всеобщего благосостояния.

Швеция долгое время считалась процветающей страной с сильной системой социальной защиты и населением, дружелюбным к иммигрантам. Королевство было идеальным местом для эмигрантов из-за его высокого уровня жизни и безопасности. «Но сегодня это мнение в корне изменилось: преступность, рецессия, инфляция и угроза исламистских террористических атак сотрясают страну. Почему Швеция превратилась из образцовой страны в трудного ребёнка Европы?» — пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечает интернет-портал, в связи с инфляцией на уровне 9,3% в июне и глубокой рецессией Швеция переживает настоящий кризис. Слабость шведской кроны привела к росту цен на импортируемые товары. Однако гораздо более проблематичным стал рост цен на энергоносители, который способствует инфляции. Для борьбы с инфляцией Центробанк Швеции повысил процентные ставки, но это, в свою очередь, привело к разрушению рынка недвижимости. В настоящее время средний уровень задолженности домохозяйств составляет 200% от чистого годового дохода, что вдвое больше, чем в Германии.

Между тем реальная заработная плата снижается, и столь щедрое государство всеобщего благосостояния практически не оказывает помощи в борьбе с инфляцией. Шведская экономика основана на сильном предпринимательстве, которое создаёт большое положительное сальдо внешней торговли. Она считается стабильной.

Однако уровень жизни самих шведов на большей части территории страны снизился. Представление о толерантной и процветающей Швеции кардинально изменилось. Разъяренная толпа ворвалась в посольство страны в Ираке из-за того, что незадолго до этого во время санкционированной демонстрации в Стокгольме перед мечетью был сожжён Коран. Служба государственной безопасности Швециим утверждает, что угроза безопасности особенно сильна внутри страны. Она указывает на риск террористических атак.

Кроме того, в Швеции свирепствует насилие с применением огнестрельного оружия. В 2020 году от огнестрельного оружия в Швеции погибло 124 человека, что является одним из самых высоких показателей в Европе по отношению к общей численности населения, составляющей чуть более 10 млн человек. Такие города, как Стокгольм, Мальмё и Гётеборг, регулярно страдают от бандитских войн, жертвами которых становятся даже те, кто в них не участвует. Преступниками, как правило, являются вооружённые несовершеннолетние иммигранты или лица с миграционным прошлым.

Одной из причин роста насилия в стране является неспособность интегрировать молодых мигрантов, которых заманивают в преступные сети. Они получают деньги и признание, на которые не могут рассчитывать в проблемных районах, где они, как правило, проживают. Однако они получают щедрую социальную помощь, у них плохие перспективы трудоустройства и много времени. Министр юстиции Гуннар Стрёммер недавно объявил о намерении пресечь организованную преступность. С начала этого года до конца мая произошло 144 перестрелки, в результате которых погибло 18 человек, 41 был ранен, что является «шокирующим показателем».

На выборах в Риксдаг в 2022 году 20,5% шведов отдали свои голоса демократам, которых иногда называют правыми популистами. Для партии, которая в период с 1988 по 2010 год неизменно набирала менее 5% голосов, это «поразительный скачок». На выборах в Риксдаг и в Европарламент в 2014 году шведские демократы впервые добились двузначных результатов. Этот рост начался параллельно с масштабной волной миграции с Ближнего Востока.

Проблема носит системный характер, утверждают консервативные шведские демократы. Условием для иммиграции в Швецию должно стать трудоустройство, считают они. Только после продолжительной профессиональной практики иммигранты должны иметь право на получение социальных пособий. Кроме того, следует чётко различать тех, кто хочет жить только за счёт государства, и тех, кто отождествляет себя со шведской культурой и правовой системой. Те, кто не в состоянии соблюдать правила страны и стать продуктивной частью общества, должны покинуть Швецию, призывают демократы.

Как утверждает интернет-портал, Швеция станет ещё одной скандинавской страной после Дании, которая перейдёт от либеральной иммиграционной политики к ограничительной по финскому образцу. Это также будет включать в себя отказ от государства всеобщего благосостояния в пользу меритократической системы, которая предъявляет высокие требования и вознаграждает за достижения. В то время как, по словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, в Германии необходимо предотвратить расширение социального государства, в Швеции его можно было бы полностью уничтожить, уверены демократы. Такие страны, как Эстония, смогли, по крайней мере, стимулировать свой экономический рост за счёт демонтажа социалистической системы и введения фиксированного налога. Одновременная отмена социальных пособий поставила население перед серьёзными проблемами, но также стимулировала возобновление экономического роста.