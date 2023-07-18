Fria Tider: в Швеции молодые иммигранты не хотят идти на службу в армию

Подавляющее большинство молодых жителей Швеции с иммигрантскими корнями не из североевропейских стран «не могут себе представить» прохождение военной службы в стране, сообщает Fria Tider со ссылкой на данные последнего опроса. По мнению выходцев из нескандинавских стран, несение обязательной воинской повинности и защита Швеции не способствует их личностному росту.

Пособия, льготы и высокая заработная плата за неквалифицированную работу являются одними из факторов, привлекающих иммигрантов из стран третьего мира в Швецию. Однако когда молодые иммигранты нескандинавского происхождения узнают, что им, возможно, придётся проходить военную службу в Швеции, отношение к шведской системе внезапно становится резко отрицательным, сообщает Fria Tider со ссылкой на телеканал SVT.

По данным последнего опроса, 32% опрошенных иммигрантов считают, что призыв на военную службу для личного развития «предоставляет мало возможностей или не предоставляет их вообще», по сравнению с 18% респондентов-шведов.

На основании полученных данных, 53% иммигрантов «не могут представить себе несение военной службы» по сравнению с 38% из общего числа опрошенных. Какова доля тех, кто не может представить себе военную службу среди шведов, телеканал SVT не сообщил, но она должна составлять около 18%, полагает автор статьи.